Сисадмин из Китая получил семь лет тюрьмы за удаление серверов компании — его предупреждения об уязвимостях игнорировали Статьи редакции
Сотрудник почувствовал себя недооценённым и удалил данные, чтобы доказать свою правоту.
ИТ-администратор китайской брокерской компании по недвижимости Homelink Хань Бинг удалил несколько «жизненно важных» для фирмы финансовых баз данных, за что впоследствии был приговорен к семи годам тюремного заключения. Ему также пришлось выплатить около 30 тысяч долларов в качестве компенсации за то, что он фактически парализовал работу компании на несколько недель.
Бинг был одним из пяти человек в команде безопасности, имевших доступ к базам данных финансовой системы компании. Четверо сразу после инцидента передали свои ноутбуки и пароли, но Бинг отказался это делать, заявив, что на компьютере содержится его личная информация. Затем он согласился предоставить следователям доступ к устройству в его присутствии: те не обнаружили никаких компрометирующих улик на его ноутбуке.
Однако внутреннее расследование компании показало, что атака могла быть осуществлена путем простого подключения к серверу таким образом, чтобы не оставлять следов на ноутбуке.
Последующий электронный криминалистический анализ журналов сервера компании, наряду с использованием видеозаписей с камер видеонаблюдения компании, позволил связать записи, хранящиеся на сервере, с именем хоста макбука Бинга, а также с определенными MAC- и IP-адресами, связанными с его компьютером.
Коллеги Бинга предположили, что на преступление его подтолкнул конфликт с коллегами и начальством, которые игнорировали его предупреждения о наличии уязвимостей в системе. Из-за этого он также стал «пассивным и вялым, часто опаздывал и рано уходил с работы».
ой блять тоже мне горе, так большинство на работу ходит
Так надо было съёбывать оттуда, где тебя не слушают.
Так он былпассивным и вялым
Усилий хватило только чтобы удалить какую-нибудь системную папку
То что ты страдаешь не означает что другие тоже должны.
ходить на работу под кислотой рискованно
Не обязательно каждый день восторженно здороваться с коллегами и вбегать в офис с искрящимися глазами и улыбкой до ушей, но постоянные вялость и апатия это один из симптомов выгорания.
в китие люди до 9 вечера сидят в офисе а то и до полуночи сидят
Пассивный и вялый ты на своей работе, не то же самое, что пассивный и вялый китаец
согласен
Сукк это какой сюр, наши б менты по ебальнику дали и бук отжали в ту же минуту
и отобрали
Маняфантазии типичного совка.
Так он, выходит, не уязвимостью воспользовался, а своим доступом. Чего сказать то хотел??
да кому не похуй на уязвимости на работе , если ты предупредил начальство а оно не реагирует , то с тебя взятки гладки.
скорее он хотел получить вознаграждение за найденную уязвимость, а ему сказали "бля ну молодец, спасибо, не трогай и остальным не рассказывай "
Не всё так просто. Я тоже думал, что предупредил - хер. А вот не хер. Последние два года занимался написанием служебок на имя директора, чтобы прикрыть свой зад. И то, когда возникла ситуация, то ко мне пришли )))
да, но вы служебках тебе собственно и было че писать что мол я вот предупреждал , вот копия , все дела
Служебки разными бывают :)
Сначала летит служебка с просьбой выделить то-то для того-то, если это не сделать, то будет то-то. Просишь письменный ответ (очень не любили его давать).
После инцидента - докладная с номером входящего и результатами проведённых работ.
Пример: было подобие аудита, приглашали спеца, много общались, составил отчёт. Там было два пункта - нет дублирования системы кондиционирования (обычный блок) и перемещение на другую площадку бэкапов. Руководству в СЗ было направлена просьба о выделении бюджета на решение вопроса. Ответ: пока не жарко! Ок, через 4 недели всё встало колом. :)
Попытки наехать среди руководства были и вообще многие точили на меня зуб, но со своей стороны у меня было всё прикрыто и был, как недосягаемая крепость.
В конечном итоге, когда основной костяк команды начало покидать тонущий корабль, я также съебал. О чём не жалею.
7 лет премия.
длительный отпуск
Всегда знал, что все айтишники - пидорасы.
просто напомню яндекс за проёб всех данных с едой штрафанули на 60к 🤣🤣🤣
Хуевый из него сисадмин, поставил бы болгенос, прописал левый мак и поменял ip никто б его не нашел