Чипы размером с крупицу соли безопасны для пищевых продуктов.

Фото Консорциума Пармиджано-Реджано

Пармезан имеет наименование, защищённое по происхождению — это означает, что в странах ЕС и Великобритании перед продажей необходимо доказать его происхождение. По данным Консорциума Пармиджано-Реджано (официальной торговой группы), объем контрафактного продукта почти такой же, как и объём продаж настоящего. Продажи подлинного пармезана составляют около 2,44 миллиарда долларов, в то время как ненастоящего — 2,08 миллиарда долларов.

Теперь у производителей пармезана появился партнер в борьбе с контрафактным сыром, говорится на сайте Консорциума. Производители объединились с Kaasmerk Matec, производителем казеиновых оболочек для сыра, и p-Chip, компанией, создающей технологию цифрового отслеживания. Вместе они помещают крошечные и безопасные для пищевых продуктов трекеры в оболочку для сыра.

Как объясняет Консорциум, «инновация сочетает в себе безопасные для пищевых продуктов этикетки из казеина с микрочипом p-Chip, который создает цифровые „двойники“ для физических предметов. Эта метка меньше крупинки соли и обладает высокой прочностью, обеспечивая отслеживаемость нового поколения».

Консорциум заявляет, что новые смарт-этикетки добавят на 100 тысяч голов сыра во втором квартале 2022 года в качестве заключительного этапа тестирования, после чего группа определит, стоит ли оставлять эту технологию как постоянную часть производства сыра.