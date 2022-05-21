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The Information: в гарнитуре смешанной реальности Apple будет 14 камер, а дизайнеров консультировал Джони Айв Статьи редакции

Бывший главный дизайнер Apple помогал с размещением батареи устройства, камерами и эргономикой, говорят источники издания.

Тим Кук и Джони Айв. Фото 9to5mac
  • Журналисты The Information узнали подробности работы Apple над гарнитурой смешанной реальности. Одна из особенностей — реалистичные аватары, которые будут создаваться благодаря 14 установленным внутри камерам. Они будут точно отображать мимику владельца.
  • Айв участвовал в разработке в качестве консультанта уже после ухода из Apple в 2019 году. Он помогал с размещением батареи, камер и эргономикой устройства, говорят источники издания. По их словам, для первой версии гарнитуры Apple планирует адаптировать некоторые игры для iPad. Она не разрабатывает контроллеры для устройства и планирует использовать отслеживание рук для управления внутри приложений.
  • Планируется, что гарнитура будет полностью автономным устройством, не требующим подключения к другим продуктам Apple. В ней будет два чипа, основной — эквивалентен M2, который, как ожидается, будет установлен в новых моделях MacBook Air и iPad, которые представят в конце 2022 года.
  • 19 мая источники Bloomberg сообщили, что разработчики представили прототип гарнитуры совету директоров. Устройство начнут продавать в 2023 году по ценам от 2000 долларов.

#новости #apple

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6 комментариев
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Roman Gromov

Охуенно

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Ограниченный звук

Похую

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n1ck

Вот это да!

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зимнее безмолвие

Вот это нет!

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n1ck

Пидора ответ

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Просто прохожий

А что по мониторам?

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