The Information: в гарнитуре смешанной реальности Apple будет 14 камер, а дизайнеров консультировал Джони Айв Статьи редакции
Бывший главный дизайнер Apple помогал с размещением батареи устройства, камерами и эргономикой, говорят источники издания.
- Журналисты The Information узнали подробности работы Apple над гарнитурой смешанной реальности. Одна из особенностей — реалистичные аватары, которые будут создаваться благодаря 14 установленным внутри камерам. Они будут точно отображать мимику владельца.
- Айв участвовал в разработке в качестве консультанта уже после ухода из Apple в 2019 году. Он помогал с размещением батареи, камер и эргономикой устройства, говорят источники издания. По их словам, для первой версии гарнитуры Apple планирует адаптировать некоторые игры для iPad. Она не разрабатывает контроллеры для устройства и планирует использовать отслеживание рук для управления внутри приложений.
- Планируется, что гарнитура будет полностью автономным устройством, не требующим подключения к другим продуктам Apple. В ней будет два чипа, основной — эквивалентен M2, который, как ожидается, будет установлен в новых моделях MacBook Air и iPad, которые представят в конце 2022 года.
- 19 мая источники Bloomberg сообщили, что разработчики представили прототип гарнитуры совету директоров. Устройство начнут продавать в 2023 году по ценам от 2000 долларов.
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Охуенно
Похую
Вот это да!
Вот это нет!
Пидора ответ
А что по мониторам?