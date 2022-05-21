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Исследование Wunderman Thompson: многие люди не могут объяснить, что такое метавселенная, но рады её появлению Статьи редакции

66% опрошенных считают, что она изменит жизнь людей.

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В марте 2022 года компания Wunderman Thompson Intelligence провела исследование об осведомлённости людей в возрасте от 16 до 65 лет о метавселенной, криптовалютах и NFT. Агентство опросило более 3000 жителей США, Великобритании и Китая, чтобы выяснить, насколько хорошо они знакомы с этими понятиями и что думают о них. В мае компания поделилась результатами.

  • 74% опрошенных хоть раз слышали о метавселенной, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя.
  • Лишь 15% респондентов знают, что такое метавселенная и могут объяснить это другому человеку.
  • 60% из тех, кто знаком с метавселенной, считают, что бренды должны выпускать NFT наряду с физическими товарами.
  • 74% всех опрошенных считают, что за метавселенной будущее.
  • Более 50% людей рассматривают метавселенную как виртуальное пространство для работы, игр и шоппинга.
  • 60% считают, что метавселенная станет следующим большим этапом в развитии электронной коммерции.
  • Главными опасениями в метавселенной люди назвали вопросы конфиденциальности, защиты данных и кибербуллинга.
  • Только 15% респондентов понимают, что такое криптовалюта и способны объяснить это понятие другим людям. Из них 42% владеют или ранее обладали цифровыми активами.
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#новости #исследования #метавселенная

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21 комментарий
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Парижский супер_стар

Метавселенная - это социальная сеть для владельцев VR шлемов Oculus компании ***a . До сих пор в бете . Наивные менеджеры из Калифорнии считали что жизнь она такая же как в Калифорнии везде, и человечеству осталось только попиздеть в виаре для совершенства.

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Отрицательный Абдужаббор

Хз я в ВОВ играл ещё в 2008 году

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Парижский супер_стар

она была в 1941

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Тяжелый цветок

А ты подкован

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Парижский супер_стар

Эрудитъ.

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Тяжелый цветок

велика вітчизняна війна

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Парижский супер_стар

Great Patriotic War

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Max Mayers

Лок’тар огар

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Сергей Дворниченко

Пусть платят БОД, буду сидеть в их метавселенных

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Дикая Морковка

Метавселенная - это такое название для VR чата, в котором ты можешь потратить много денег на покупку криптохуйни

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Not Me

Как же насрано у людей в башке должно быть...

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Boris Britva
не могут объяснить, что такое метавселенная,

Я что-то пропустил? А то и разработчики особо не могут объяснить что это и зачем это нужно.

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Щячло Попячтса

А вы удивляетесь что пропаганде верят. Тут не знают что это, но хотят.

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Тяжелый цветок

Я за. А что это?

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neimovirne

какая-то недостижимая хуйня по типу Theranos для распила бабла

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завязкин

Метавселенная это как у ватников, только наоборот. Бытовой эскапизм.

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Русский

Сос мыслом

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плюшевый батон

Метавселенная это квинтэссенция агрессивного отсталого маркетинга для бумеров.

Когда технически все есть, люди уже живут десятилетиями в играх и строят экономику, но туда запихивают ещё чего-то в надежде шикарно обогатиться.

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Donnightman

дБ....Бл...

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Светский вентилятор

Oh hi Mark. Anyway how is your ̶s̶e̶x̶ meta life?

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Гордон Фриман

Welcome to ПыняVerse

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