Исследование Wunderman Thompson: многие люди не могут объяснить, что такое метавселенная, но рады её появлению Статьи редакции
66% опрошенных считают, что она изменит жизнь людей.
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В марте 2022 года компания Wunderman Thompson Intelligence провела исследование об осведомлённости людей в возрасте от 16 до 65 лет о метавселенной, криптовалютах и NFT. Агентство опросило более 3000 жителей США, Великобритании и Китая, чтобы выяснить, насколько хорошо они знакомы с этими понятиями и что думают о них. В мае компания поделилась результатами.
- 74% опрошенных хоть раз слышали о метавселенной, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя.
- Лишь 15% респондентов знают, что такое метавселенная и могут объяснить это другому человеку.
- 60% из тех, кто знаком с метавселенной, считают, что бренды должны выпускать NFT наряду с физическими товарами.
- 74% всех опрошенных считают, что за метавселенной будущее.
- Более 50% людей рассматривают метавселенную как виртуальное пространство для работы, игр и шоппинга.
- 60% считают, что метавселенная станет следующим большим этапом в развитии электронной коммерции.
- Главными опасениями в метавселенной люди назвали вопросы конфиденциальности, защиты данных и кибербуллинга.
- Только 15% респондентов понимают, что такое криптовалюта и способны объяснить это понятие другим людям. Из них 42% владеют или ранее обладали цифровыми активами.
Метавселенная - это социальная сеть для владельцев VR шлемов Oculus компании ***a . До сих пор в бете . Наивные менеджеры из Калифорнии считали что жизнь она такая же как в Калифорнии везде, и человечеству осталось только попиздеть в виаре для совершенства.
Хз я в ВОВ играл ещё в 2008 году
она была в 1941
А ты подкован
Эрудитъ.
велика вітчизняна війна
Great Patriotic War
Лок’тар огар
Пусть платят БОД, буду сидеть в их метавселенных
Метавселенная - это такое название для VR чата, в котором ты можешь потратить много денег на покупку криптохуйни
Как же насрано у людей в башке должно быть...
Я что-то пропустил? А то и разработчики особо не могут объяснить что это и зачем это нужно.
А вы удивляетесь что пропаганде верят. Тут не знают что это, но хотят.
Я за. А что это?
какая-то недостижимая хуйня по типу Theranos для распила бабла
Метавселенная это как у ватников, только наоборот. Бытовой эскапизм.
Сос мыслом
Метавселенная это квинтэссенция агрессивного отсталого маркетинга для бумеров.
Когда технически все есть, люди уже живут десятилетиями в играх и строят экономику, но туда запихивают ещё чего-то в надежде шикарно обогатиться.
дБ....Бл...
Oh hi Mark. Anyway how is your ̶s̶e̶x̶ meta life?
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