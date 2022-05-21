В марте 2022 года компания Wunderman Thompson Intelligence провела исследование об осведомлённости людей в возрасте от 16 до 65 лет о метавселенной, криптовалютах и NFT. Агентство опросило более 3000 жителей США, Великобритании и Китая, чтобы выяснить, насколько хорошо они знакомы с этими понятиями и что думают о них. В мае компания поделилась результатами.