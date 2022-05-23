Направлять автомобиль мужчине помогает специальный шлем, а тормозить — дыхательная трубка.

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KKTV

Группа медиков под руководством американского нейрохирурга Скотта Фальчи создали систему управления автомобилем с помощью чипов: один из них встроен в машину, другой — в мозг человека.

Первым пользователем этой технологии стал немец Алдан Зуниг, который девять лет назад попал в автокатастрофу и потерял чувствительность ниже пояса. Больше года медики обучали его водить гоночный автомобиль NASCAR Cup мощностью 850 лошадиных сил, используя для этого буквально силу мысли. С её помощью мужчина может заводить машину и поддерживать скорость движения.

Исследователи разработали специальный шлем, который регистрирует движения головы Зунига и в соответствие с этим настраивает направление движения болида. Чтобы тормозить, водитель должен вдохнуть воздух из трубки, прикреплённой к шлему.