Технологии

Парализованный ниже пояса немец управляет гоночной болидом «силой мысли» — с помощью нейрочипа Статьи редакции

Направлять автомобиль мужчине помогает специальный шлем, а тормозить — дыхательная трубка.

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KKTV

Группа медиков под руководством американского нейрохирурга Скотта Фальчи создали систему управления автомобилем с помощью чипов: один из них встроен в машину, другой — в мозг человека.

Man Paralyzed From Waist Down Uses Microchip…
A significant breakthrough in neurotechnology allows a man paralyzed from the waist down to drive…
cbsloc.al

Первым пользователем этой технологии стал немец Алдан Зуниг, который девять лет назад попал в автокатастрофу и потерял чувствительность ниже пояса. Больше года медики обучали его водить гоночный автомобиль NASCAR Cup мощностью 850 лошадиных сил, используя для этого буквально силу мысли. С её помощью мужчина может заводить машину и поддерживать скорость движения.

Исследователи разработали специальный шлем, который регистрирует движения головы Зунига и в соответствие с этим настраивает направление движения болида. Чтобы тормозить, водитель должен вдохнуть воздух из трубки, прикреплённой к шлему.

В перспективе исследовали хотят использовать эту технологию для управления электрической инвалидной коляской, роботизированными конечностями и экзоскелетом, а также имплантированными медицинскими устройствами.

#новости #чипы #биология

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10 комментариев
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Leo Galina

Тем временем в рашке:

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Я хохол
Чтобы тормозить, водитель должен вдохнуть воздух из трубки, прикреплённой к шлему.

А как какать

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Michael Konovalov

Там сиденье специальное.

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Коммерческий клуб

А ты все прокрастинируешь

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Тюремный Данила

апчхи это антитормоз?

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Банковский самолет

Нет, чих отвечает за пламегаситель.

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Павел Каташев

А ведь скорее всего заднюю давать он не умеет

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Michael Konovalov

Ну все, теперь у Соловьева запустится новый поток газов.

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Глеб Богдевич

Если он парализован ниже пояса, то зачем ему шлем, управляющий направлением движения? Руль же есть, руки есть

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Я хохол

Руки из ниже пояса

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