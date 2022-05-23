Парализованный ниже пояса немец управляет гоночной болидом «силой мысли» — с помощью нейрочипа Статьи редакции
Направлять автомобиль мужчине помогает специальный шлем, а тормозить — дыхательная трубка.
Группа медиков под руководством американского нейрохирурга Скотта Фальчи создали систему управления автомобилем с помощью чипов: один из них встроен в машину, другой — в мозг человека.
Первым пользователем этой технологии стал немец Алдан Зуниг, который девять лет назад попал в автокатастрофу и потерял чувствительность ниже пояса. Больше года медики обучали его водить гоночный автомобиль NASCAR Cup мощностью 850 лошадиных сил, используя для этого буквально силу мысли. С её помощью мужчина может заводить машину и поддерживать скорость движения.
Исследователи разработали специальный шлем, который регистрирует движения головы Зунига и в соответствие с этим настраивает направление движения болида. Чтобы тормозить, водитель должен вдохнуть воздух из трубки, прикреплённой к шлему.
В перспективе исследовали хотят использовать эту технологию для управления электрической инвалидной коляской, роботизированными конечностями и экзоскелетом, а также имплантированными медицинскими устройствами.
Тем временем в рашке:
А как какать
Там сиденье специальное.
А ты все прокрастинируешь
апчхи это антитормоз?
Нет, чих отвечает за пламегаситель.
А ведь скорее всего заднюю давать он не умеет
Ну все, теперь у Соловьева запустится новый поток газов.
Если он парализован ниже пояса, то зачем ему шлем, управляющий направлением движения? Руль же есть, руки есть
Руки из ниже пояса