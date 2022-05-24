Google разработала нейросеть Imagen, которая генерирует картинки по текстовому описанию Статьи редакции
Её уже прозвали главным конкурентом аналогичной нейросети DALL-E от OpenAI.
Google представила нейросеть Imagen, которая генерирует изображения на основе текста. Для этого используется метод диффузии: всё начинается с простого, можно сказать схематичного изображения, которое потом улучшается — до тех пор, пока ИИ не решит, что не может сделать его ещё более похожим на заданные параметры.
Imagen начинает с создания небольшого (64×64 пикселя) изображения, а затем выполняет два прохода «сверхвысокого разрешения», чтобы довести его до размера 1024×1024. Однако это не похоже на обычное масштабирование, поскольку суперразрешение AI создает новые детали на картинке, чтобы сделать её более похожей на «техническое задание», прописанное в текстовом запросе.
Например, если дать Imagen задание создать изображение собаки на велосипеде, то в его первой версии размер глаза пса будет иметь ширину 3 пикселя, во второй — уже 12 пикселей, а в третьей — все 48 пикселей. Получается, ИИ работает подобно художнику, который начинает с грубого наброска, постепенно дополняя деталями и масштабируя.
В Google утверждают, что созданная компанией нейросеть генерирует изображения по описанию с «беспрецедентным фотореализмом». Создатели Imagen сами сравнивают нейросеть с DALL-E 2 — аналогичным ИИ, создающим изображения на основе текста, от OpenAI.
По оценкам Google, Imagen побеждает DALL-E 2 в тестах на человеческую оценку как по точности, так и по достоверности. Компания предложила группе тестировщиков сравнить иллюстрации, созданные при помощи Imagen, DALL-E 2 и других моделей преобразования. Эксперимент показал, что люди чаще всего отдавали предпочтение изображениям, сгенерированным нейросетью Google.
Однако нейросеть от OpenAI опережает аналогичную от Google, поскольку уже появляется полноценной, хоть и закрытой бета-версией, и люди используют её для выполнения повседневных задач и развлечения.
При этом разработчики Imagen изначально озаботились моральными проблемами, которые могут возникнуть в случае, если текстовое задание будет содержать неприемлемые материалы и, таким образом, усугублять имеющиеся в обществе предрассудки и стереотипы.
Требования к данным для моделей преобразования текста в изображение заставили исследователей в значительной степени полагаться на большие, в основном неконтролируемые наборы данных, извлечённые из Интернета. Хотя этот подход позволил в последние годы добиться быстрого прогресса в области алгоритмов, наборы данных такого рода часто отражают социальные стереотипы, уничижительные и вредные ассоциации с маргинализованными группами.
Разработчики Google использовали набор данных LAION-400M, который, как известно, содержит широкий спектр неприемлемого контента, включая порнографические изображения, расистские оскорбления и вредные социальные стереотипы. Imagen полагается на текстовые кодировщики, обученные на неконтролируемых данных веб-масштаба, и, таким образом, наследует социальные предубеждения и ограничения больших языковых моделей.
Imagen пока находится на стадии тестирования: на сайте доступна демо-версия, в которой пользователи не могут сами вводить запросы, а способны лишь выбирать слова из предложенных. Когда Google предложит желающим воспользоваться Imagen, пока неясно.
Опять потыкать нельзя =/
так нечесно(
И ни одного дикпика в подборке. Штош, продолжайте игнорировать самый массовый запрос ТЖшников
Ещё немножко и можно будет запрашивать хентай на любой вкус!
Пизда стоковым фотографам
С одной стороны, понимаю, какой баблос...
С другой - тенденции
Красиво, отражение в "шоколаде" удивило. Пощупать бы.
Разработчики Google использовали набор данных LAION-400M, который, как известно, содержит широкий спектр неприемлемого контента, включая порнографические изображения, расистские оскорбления и вредные социальные стереотипы
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Фотки подтверждают
Спорим, что она не сможет нарисовать тжшника?!
Но демонстрацию примеров на всякий случай провели