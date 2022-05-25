На московском кладбище установили напечатанный на 3D-принтере памятник в виде сцены с встроенной подсветкой
Монумент появился на могиле ведущего художника по свету театра имени Станиславского.
На Ваганьковском кладбище в Москве установили памятник из бетона, напечатанный на строительном 3D-принтере. Об этом пишут «Москвич Mag» и N+1. Монумент появился на могиле художника по свету театра имени Станиславского Арнольда Кайе.
Композиция представляет собой «сцену» с «занавесом», каменным «деревом», лавочкой и столбами. В монумент встроили театральные прожекторы: днём они заряжаются от солнечных батарей, а ночью автоматически включаются, освещая «подмостки» и памятные таблички.
Памятник весит две тонны. Его высота — 1,8 метра, длина — два, ширина — три. Композицию изготовили меньше, чем за месяц. Она обошлась в 300 тысяч рублей.
«Памятник выполнен по технологии печатания домов. Это надежный и выверенный профессионалами способ, позволяющий воплотить в реальность даже самые смелые решения.Такая 3D-скульптура стоит дешевле своего стандартного аналога, и куда проще в производстве. В среднем печать на 3D-принтере стоит 10 тысяч рублей за художественный элемент любой сложности. Обычную надгробную доску 50 × 100 сантиметров можно изготовить за 20 тысяч рублей», — рассказал гендиректор компании 3D4Art Роман Павленко.
Выглядит как площадка для котов
Это та штука о которую коты когти точат?
Если они так дом собирать будут, им пизды дадут.
Технология крутая, но вышел колхоз