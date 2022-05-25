На московском кладбище установили напечатанный на 3D-принтере памятник в виде сцены с встроенной подсветкой

Монумент появился на могиле ведущего художника по свету театра имени Станиславского.

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На Ваганьковском кладбище в Москве установили памятник из бетона, напечатанный на строительном 3D-принтере. Об этом пишут «Москвич Mag» и N+1. Монумент появился на могиле художника по свету театра имени Станиславского Арнольда Кайе.

Композиция представляет собой «сцену» с «занавесом», каменным «деревом», лавочкой и столбами. В монумент встроили театральные прожекторы: днём они заряжаются от солнечных батарей, а ночью автоматически включаются, освещая «подмостки» и памятные таблички.

Памятник весит две тонны. Его высота — 1,8 метра, длина — два, ширина — три. Композицию изготовили меньше, чем за месяц. Она обошлась в 300 тысяч рублей.

3D-печатные блоки, из которых собирали памятник