Американские учёные создали робота-«макаронину». Он может самостоятельно проходить лабиринты Статьи редакции
Мягкий робот, похожий на лапшу, обладает так называемым «физическим интеллектом».
Исследователи из Университета Северной Каролины и Университета Пенсильвании разработали мягкого робота, способного перемещаться в сложных средах, таких как лабиринты, без участия человека или компьютера. В этом ему помогает «физический интеллект»: благодаря структурному дизайну и материалам, из которых сделан робот, он может ориентироваться в различных ситуациях.
Робот сделан из жидкокристаллических эластомеров в форме скрученной ленты, напоминающей пасту ротини. Если положить такую ленту на поверхность с температурой не менее 55 градусов Цельсия часть ленты, касающаяся поверхности, сжимается, а часть ленты, контактирующая с воздухом, расширяется. Это вызывает вращательное движение ленты. И чем теплее поверхность, тем быстрее катится робот.
Такой робот может легко преодолевать препятствия. Если один конец ленты сталкивается с объектом, она слегка поворачивается, чтобы обойти его. Если центральная часть робота сталкивается с объектом, он «защелкивается» и быстрое высвобождение накопленной энергии деформации заставляет ленту слегка подпрыгивать и переориентироваться перед приземлением.
Исследователи провели несколько экспериментов, продемонстрировавших, что такой мягкий робот способен перемещаться по различным лабиринтам. Они также хорошо работают в условиях пустыни, поскольку способны взбираться и спускаться по склонам из рыхлого песка.
И нахуй он нужен если им управлять нельзя? Это не робот а катящаяся макаронина
Его можно засунуть в очко.
Конечно, приспособу ещё нужно доработать, но это дело времени, перспективы в индустрии секс-игрушек неплохие.
Спустя 20 тысяч лет:
Новая технология для извлечения чистосердечных признаний
Это не оскорбляет пастафариан?
У мента на допросе
- Я вот эту макаронину просто рядом здесь оставлю, а она сама разберётся куда ей ползти надо. Ну что будем говорить?!