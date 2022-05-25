Технологии

Американские учёные создали робота-«макаронину». Он может самостоятельно проходить лабиринты Статьи редакции

Мягкий робот, похожий на лапшу, обладает так называемым «физическим интеллектом».

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Исследователи из Университета Северной Каролины и Университета Пенсильвании разработали мягкого робота, способного перемещаться в сложных средах, таких как лабиринты, без участия человека или компьютера. В этом ему помогает «физический интеллект»: благодаря структурному дизайну и материалам, из которых сделан робот, он может ориентироваться в различных ситуациях.

Робот сделан из жидкокристаллических эластомеров в форме скрученной ленты, напоминающей пасту ротини. Если положить такую ленту на поверхность с температурой не менее 55 градусов Цельсия часть ленты, касающаяся поверхности, сжимается, а часть ленты, контактирующая с воздухом, расширяется. Это вызывает вращательное движение ленты. И чем теплее поверхность, тем быстрее катится робот.

Университет Северной Каролины

Такой робот может легко преодолевать препятствия. Если один конец ленты сталкивается с объектом, она слегка поворачивается, чтобы обойти его. Если центральная часть робота сталкивается с объектом, он «защелкивается» и быстрое высвобождение накопленной энергии деформации заставляет ленту слегка подпрыгивать и переориентироваться перед приземлением.

В этом смысле он очень похож на роботов-пылесосов, которые многие люди используют в своих домах. За исключением того, что созданный нами мягкий робот черпает энергию из окружающей среды и работает без какого-либо компьютерного программирования.

авторы исследования

Исследователи провели несколько экспериментов, продемонстрировавших, что такой мягкий робот способен перемещаться по различным лабиринтам. Они также хорошо работают в условиях пустыни, поскольку способны взбираться и спускаться по склонам из рыхлого песка.

#новости #роботы

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7 комментариев
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Kabanchik
работает без какого-либо компьютерного программирования

И нахуй он нужен если им управлять нельзя? Это не робот а катящаяся макаронина

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Михаил

Его можно засунуть в очко.

Конечно, приспособу ещё нужно доработать, но это дело времени, перспективы в индустрии секс-игрушек неплохие.

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Собачий паркур
Они также хорошо работают в условиях пустыни, поскольку способны взбираться и спускаться по склонам из рыхлого песка.

Спустя 20 тысяч лет:

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Голубой корабль

Новая технология для извлечения чистосердечных признаний

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Аккаунт заморожен

Это не оскорбляет пастафариан?

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Неясный космос
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Vandal Savage

У мента на допросе
- Я вот эту макаронину просто рядом здесь оставлю, а она сама разберётся куда ей ползти надо. Ну что будем говорить?!

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