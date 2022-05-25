Dyson представила прототипы роботов для уборки дома. Они могут поднимать предметы и чистить мебель Статьи редакции
Первые устройства рассчитывают продавать через восемь лет.
Dyson показала прототипы роботов-уборщиков. Компания планирует нанять 700 инженеров в течение пяти лет для подразделения, которое будет заниматься их разработкой. По данным The Guardian, компания планирует начать продажу первых устройств в 2030 году.
Производитель развивает центр робототехники в Великобритании на аэродроме Халлавингтон рядом с действующим проектным центром в Малмсбери. До этого место предназначалось для разработки электромобиля Dyson, проект закрыли в 2019 году.
В 2020 году Dyson объявила о планах инвестировать £2,75 млрд (около $3,45 млрд) в робототехнику, новые моторные технологии и программное обеспечение для машинного обучения.
В 2021 году Dyson зарегистрировала несколько патентов на устройства для уборки, писал Bloomberg. Например, робота, который может подниматься по лестнице, и роботизированную руку, способную держать предметы и открывать дверцы шкафов.
Энтузиасты в первый день выпустят прошивку с помощью которой он будет дрочить хозяину.
Ее выпустят сами инженеры в процессе тестирования
ТРИГГЕР! ТРЕВОГА!
На послем фото робот интересный. Кажется, после пары уборок он запутается в собственном проводе