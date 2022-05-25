Первые устройства рассчитывают продавать через восемь лет.

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Dyson показала прототипы роботов-уборщиков. Компания планирует нанять 700 инженеров в течение пяти лет для подразделения, которое будет заниматься их разработкой. По данным The Guardian, компания планирует начать продажу первых устройств в 2030 году.

Производитель развивает центр робототехники в Великобритании на аэродроме Халлавингтон рядом с действующим проектным центром в Малмсбери. До этого место предназначалось для разработки электромобиля Dyson, проект закрыли в 2019 году.

В 2020 году Dyson объявила о планах инвестировать £2,75 млрд (около $3,45 млрд) в робототехнику, новые моторные технологии и программное обеспечение для машинного обучения.