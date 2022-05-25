Модель имеет полностью жёсткую алюминиевую раму, а его единственная амортизация — это подседельный штырь SR Suntour NCX.

{"id":632762,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":632762,"gtm":null} 1012 просмотров

Harley-Davidson

Бренд Harley-Davidson Serial 1 представил модель электровелосипеда Bash/Mtn, которую описывает как горный велосипед. Однако чтобы действительно ездить на нём по горам, надо обладать хорошими навыками и физической формой. Дело в том, что у велосипеда жёсткая рама, нет ни передней, ни задней подвески. Амортизируется байк лишь за счёт подседельного штыря SR Suntour NCX, который обеспечивает ход до 50 мм.

Однако Harley-Davidson утверждает, что эти недостающие функции на самом деле являются преимуществом Bash/Mtn.

Никакой суетливой настройки подвески, никакой привередливой трансмиссии — только два колеса, одна передача и одна цель, чтобы обеспечить самую прямую связь между вами и трассой. заявление Harley-Davidson

Стоимость Bash/Mtn — 3999 долларов. Harley-Davidson планирует выпустить модель ограниченным тиражом в 1050 экземпляров, из которых 525 единиц планируется продать в США.

В соцсетях уже появилась критика новинки, которая не подходит для всех желающих поездить по горам.

Tansey Raggwort @RadioPirate99 @engadget Proof that, no matter the bike type, ya gotta have steel balls to ride a Harley. «Доказательство того, что независимо от типа мотоцикла у вас должны быть стальные яйца, чтобы ездить на Харлее»

Jeremy Lee @JeremyTheLee @engadget oh you're gonna feel the road alright. you're gonna feel it in your wrists and shoulders and knees. lol glad to see the engineers over there still know what the brand stands for: buyers remorse. «О, ты будешь хорошо чувствовать дорогу. Ты почувствуешь её своими запястьями, плечами и коленями»