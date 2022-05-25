Harley-Davidson выпустил горный электровелосипед. Но ездить по горам на нём сложно: нет ни передней, ни задней подвески Статьи редакции
Модель имеет полностью жёсткую алюминиевую раму, а его единственная амортизация — это подседельный штырь SR Suntour NCX.
Бренд Harley-Davidson Serial 1 представил модель электровелосипеда Bash/Mtn, которую описывает как горный велосипед. Однако чтобы действительно ездить на нём по горам, надо обладать хорошими навыками и физической формой. Дело в том, что у велосипеда жёсткая рама, нет ни передней, ни задней подвески. Амортизируется байк лишь за счёт подседельного штыря SR Suntour NCX, который обеспечивает ход до 50 мм.
Однако Harley-Davidson утверждает, что эти недостающие функции на самом деле являются преимуществом Bash/Mtn.
Стоимость Bash/Mtn — 3999 долларов. Harley-Davidson планирует выпустить модель ограниченным тиражом в 1050 экземпляров, из которых 525 единиц планируется продать в США.
В соцсетях уже появилась критика новинки, которая не подходит для всех желающих поездить по горам.
Да и сидушка тоже лишняя
Дайте клич и тысячи согласятся стать сидушкой девушки на фото ;)
я: собираюсь выбросить свою жеппу
harley davidson: погоди, попробуй подседельный штырь SR Suntour NCX
Никакой суетливой настройки подвески, никакой привередливой трансмиссии — только два колеса, одна передача и одна цель, чтобы обеспечить самую прямую связь между вами и трассой.
Прям как наша страна!
Зачем все эти мелочи обладателю Harley-Davidson?
Лол, всё себе отбить я и более дешёвым способом могу.
Это каким?
За ♂️three hundred bucks♂️ любой тжшник может отбить тебе твой ♂️butt♂️
Сильный стержень дорога хорошо. Подвеска низкий народ слабый лидер.
В жопу ему переместилась.
Чет я вообще сначала так и подумал, пока второй раз не глянул
Есть пробитие.
[кошечек]
Максимка Кадашов обкончался. А если еще и без сидушки, так вдвойне обкончался
О, это как с нашей страной. Ее «строят» те, кто в ней по факту не живет.
совать везде амортизаторы и пружинки так себе идея.
Их действительно надо настраивать, обслуживать и главное — использовать, а это не всем нужно. Да в 4к они в нормальном качестве скорее всего не вписались
Бред, есть е-байки дешевле, с хорошими подвесками и нормальными ходами (от 140мм).
На этом даже кросс-кантри будет катать — сущий ад.
В принципе, если берёшь велик ездить по горам, а не гонять по сельской дырявой дороге, то, может, и не нужны амортизаторы.
Лолшто
Типа ты не гонишь по дороге, а плавно перемещаешься по горе.
Горы, как известно, ровные
Бля, я объяснил мысль как мог, дальше сам.
Ты пробовал в горах кататься, хоть раз?
Где-то в Аргентине грустно вздохнул Одуван с бисиклетами пежо.
50 мм ход на сидушке, да некоторые корни выше. Они вообще пробовали сидя ехать вниз?
Подседельный шнырь
Комментарии уровня "говно эта ваша фераря, там в багажник мешок картошки не помещается и теща с детьми на сиденье не влазит"
Правильно настроенная воздушная вилка - твердая как ригид, и нужна она не для амортизации как ни странно, а чтобы дорогу держать.
Ну и в любом случае ровно ноль покупателей этого байка будут ехать на нем по корням в горах).
А чего они будут делать, на горном велосипеде? По брусчатке кататься?
по твоему, владельцы Бентли только и делают что участвуют в гонках?