Технологии

Harley-Davidson выпустил горный электровелосипед. Но ездить по горам на нём сложно: нет ни передней, ни задней подвески Статьи редакции

Модель имеет полностью жёсткую алюминиевую раму, а его единственная амортизация — это подседельный штырь SR Suntour NCX.

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Harley-Davidson

Бренд Harley-Davidson Serial 1 представил модель электровелосипеда Bash/Mtn, которую описывает как горный велосипед. Однако чтобы действительно ездить на нём по горам, надо обладать хорошими навыками и физической формой. Дело в том, что у велосипеда жёсткая рама, нет ни передней, ни задней подвески. Амортизируется байк лишь за счёт подседельного штыря SR Suntour NCX, который обеспечивает ход до 50 мм.

Однако Harley-Davidson утверждает, что эти недостающие функции на самом деле являются преимуществом Bash/Mtn.

Никакой суетливой настройки подвески, никакой привередливой трансмиссии — только два колеса, одна передача и одна цель, чтобы обеспечить самую прямую связь между вами и трассой.

заявление Harley-Davidson

Стоимость Bash/Mtn — 3999 долларов. Harley-Davidson планирует выпустить модель ограниченным тиражом в 1050 экземпляров, из которых 525 единиц планируется продать в США.

В соцсетях уже появилась критика новинки, которая не подходит для всех желающих поездить по горам.

Tansey Raggwort @RadioPirate99
@engadget Proof that, no matter the bike type, ya gotta have steel balls to ride a Harley.
«Доказательство того, что независимо от типа мотоцикла у вас должны быть стальные яйца, чтобы ездить на Харлее»
Jeremy Lee @JeremyTheLee
@engadget oh you're gonna feel the road alright. you're gonna feel it in your wrists and shoulders and knees. lol glad to see the engineers over there still know what the brand stands for: buyers remorse.
«О, ты будешь хорошо чувствовать дорогу. Ты почувствуешь её своими запястьями, плечами и коленями»
dontforgetmario @dontforgetmario
@engadget Obviously Harley Davidson thinks Suspension is for pussies
«Очевидно, Harley Davidson думает, что подвеска для ссыкунов»

#harleydavidson #новости #велосипеды

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31 комментарий
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Ржавый Тромбон

Да и сидушка тоже лишняя

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Дмитрий Царь

Дайте клич и тысячи согласятся стать сидушкой девушки на фото ;)

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Андрей Лагутин

я: собираюсь выбросить свою жеппу
harley davidson: погоди, попробуй подседельный штырь SR Suntour NCX

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EdisonsLamp

Никакой суетливой настройки подвески, никакой привередливой трансмиссии — только два колеса, одна передача и одна цель, чтобы обеспечить самую прямую связь между вами и трассой.

Прям как наша страна!

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Револьвер

Зачем все эти мелочи обладателю Harley-Davidson?

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Политический утюг

Лол, всё себе отбить я и более дешёвым способом могу.

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Дешевый будильник

Это каким?

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Майка Ника

За ♂️three hundred bucks♂️ любой тжшник может отбить тебе твой ♂️butt♂️

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Dmytry Kovalsky

Сильный стержень дорога хорошо. Подвеска низкий народ слабый лидер.

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Мне только спросить
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Политический утюг

В жопу ему переместилась.

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Профессиональный кран

Чет я вообще сначала так и подумал, пока второй раз не глянул

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Glorious

Есть пробитие.

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Мне только спросить
подвеска для [девочек]»

[кошечек]

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Окончательный чувак

Максимка Кадашов обкончался. А если еще и без сидушки, так вдвойне обкончался

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Roman Gromov

О, это как с нашей страной. Ее «строят» те, кто в ней по факту не живет.

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плюшевый батон

совать везде амортизаторы и пружинки так себе идея.

Их действительно надо настраивать, обслуживать и главное — использовать, а это не всем нужно. Да в 4к они в нормальном качестве скорее всего не вписались

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Shtirneer

Бред, есть е-байки дешевле, с хорошими подвесками и нормальными ходами (от 140мм).
На этом даже кросс-кантри будет катать — сущий ад.

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Ученый паркур

В принципе, если берёшь велик ездить по горам, а не гонять по сельской дырявой дороге, то, может, и не нужны амортизаторы.

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Shtirneer

Лолшто

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Ученый паркур

Типа ты не гонишь по дороге, а плавно перемещаешься по горе.

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Vladislav N.

Горы, как известно, ровные

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Ученый паркур

Бля, я объяснил мысль как мог, дальше сам.

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Shtirneer

Ты пробовал в горах кататься, хоть раз?

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MikeArc
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Хенрик Квинто

Где-то в Аргентине грустно вздохнул Одуван с бисиклетами пежо.

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Shtirneer

50 мм ход на сидушке, да некоторые корни выше. Они вообще пробовали сидя ехать вниз?

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Электрический спрей

Подседельный шнырь

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ЖОПОКРАБ

Комментарии уровня "говно эта ваша фераря, там в багажник мешок картошки не помещается и теща с детьми на сиденье не влазит"
Правильно настроенная воздушная вилка - твердая как ригид, и нужна она не для амортизации как ни странно, а чтобы дорогу держать.
Ну и в любом случае ровно ноль покупателей этого байка будут ехать на нем по корням в горах).

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Shtirneer

А чего они будут делать, на горном велосипеде? По брусчатке кататься?

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ЖОПОКРАБ

по твоему, владельцы Бентли только и делают что участвуют в гонках?

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