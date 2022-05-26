Технологии

По улицам Мариуполя запустили автозаки с большими экранами, на которых транслируют российские телеканалы Статьи редакции

Это назвали «мобильными комплексами информирования населения».

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В Мариуполе на нескольких автомобилях МЧС установили экраны, на которых показывают российские телеканалы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. Информацию подтверждает ТАСС.

В МЧС автозаки со встроенными экранами назвали «мобильными комплексами информирования населения». Они транслируют, например, эфир Первого канала и «России-24», информацию от МЧС ДНР* и «справочную информацию для жителей, мультфильмы и сказки для детей».

*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией

#конфликтнаукраине #телевидение

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35 комментариев
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Неприятный единорожек88
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Alexandr

Да-да, Сити 17.

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Игнат Краснов
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Наружный хот-дог
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Наружный хот-дог

ахахахах

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xqdc

В русском языке нет слова которое бы описало это. Не уверен что впринципе существует оно в каком нибудь языке.

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Традиционный коктейль

Вы недооцениваете русский язык. Это - кринжовоз.

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xqdc

Кринжовоз не передаст всю боль, которую я испытал от его вида.

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Недоденацифицированный

В справочнике для живущих в трудные времена все уже описано

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Вячеслав

Вы только что посмотрели серию из сериала «Чёрное зеркало» - сезон 2, серия 3. «Момент Валдо»

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Я в другом городе

Для полной антиутопии этот мобильный облучатель должен быть роботизированным, чтобы мог сам кататься по радиоактивным пустошам и доказывать справедливость войны разбросанным костям.

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Аркадий Гайдаржи

И показывать откуда на Беларусь готовилось нападение

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Злой Комиссар

Интересно, от броска камня экран защищён?

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xqdc

Да, солдатами которые стоят на каждом углу.

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Евгений Киров

Молотка

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Дмитрий Медведев

добро пожаловать в city 17

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Неизвестный фонарь

Кринж

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Своевольный Калач

БАНДЕРОМОБИЛЬ
@
БАНДЕРОМОБИЛЬ

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Lee

Дебилы ничему не учатся, думают, что то, что им сходит с рук, можно так запросто оформить в виде такого простого жеста. Что в Крыму, что в Мариуполе теперь, будто людей по щелчку можно менять, и в данном случае щелчок у них это кнопка включения на телевизоре. Инициаторов и уебков надо наглядно наказать, и вообще показательно всю шайку, а народу устроить оздоровительную промывку мозгов, потому что это нихуя не нормально в 2022 году пускать по улицам телевизоры с первым калом, думая, что люди это какие-то роботы с возможностью перепрошивки

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Рома

Херня в том, что спустя пару недель такой промывки немало народу будет ненавидеть "биндеровцев" и Азов, и благодарить русских за гуманитарку

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Немыслимый жар

Потом кто нить взломает и покажет дипфейковую порнуху

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Пыхнувший кот

С путиным?

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Немыслимый жар

Там щас чё угодно можно.

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Soulis

Меня почему-то пробивает на полуистерический смех

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Taurus Bernadacy

Еда, вода, медицина - все это не важно, главное правильное информирование! Боже, да даже в "Обитаемый остров" понимали что голодное население нельзя вечно зомбировать.. Пиздец, "мобильные ретрансляторы", дожили...

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Maxim Rebitsky

*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией

Только Украина? Может нужно считать что рф считает это банановыми республиками?

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Senrigan

с признания их всё и началось

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Памидор

Товарищ Си сильный говорить. Спасибо Китай вакцина, спасибо товарищ Си достоен сын Мао. Президент В. подошва большой, страна большой, а простой рабочий голодать. Надо учиться у Китай, быть богатый как Китай.
Спасибо за праздник поздравление, радость слушать в моей квартира Нальчик. С вам простой пастух Магомед.

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Уральский Петя

да ты заебал

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Yggdrasil

Интересно, они хоть сами понимают, насколько это по-ебанутому выглядит? Вот что бывает, когда страной правят те, кто банально за Сити 17 ничего не слышал

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Konstantin Melnikov

Это зомбирование и чистая пропаганда
просто пиздец 🙁

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Геологический холод

почему бы гостеприимным мариупольцам не угостить их коктейлями

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Senrigan

Камни уже кидают ?

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House M.D.

А потом начнут звонить с соцопросами "какой канал вы сейчас смотрите?"

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dtisigxizzdidzi

сколько их уже побили камнями?

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