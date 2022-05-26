По улицам Мариуполя запустили автозаки с большими экранами, на которых транслируют российские телеканалы Статьи редакции
Это назвали «мобильными комплексами информирования населения».
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В Мариуполе на нескольких автомобилях МЧС установили экраны, на которых показывают российские телеканалы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. Информацию подтверждает ТАСС.
В МЧС автозаки со встроенными экранами назвали «мобильными комплексами информирования населения». Они транслируют, например, эфир Первого канала и «России-24», информацию от МЧС ДНР* и «справочную информацию для жителей, мультфильмы и сказки для детей».
*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией
Да-да, Сити 17.
ахахахах
В русском языке нет слова которое бы описало это. Не уверен что впринципе существует оно в каком нибудь языке.
Вы недооцениваете русский язык. Это - кринжовоз.
Кринжовоз не передаст всю боль, которую я испытал от его вида.
В справочнике для живущих в трудные времена все уже описано
Вы только что посмотрели серию из сериала «Чёрное зеркало» - сезон 2, серия 3. «Момент Валдо»
Для полной антиутопии этот мобильный облучатель должен быть роботизированным, чтобы мог сам кататься по радиоактивным пустошам и доказывать справедливость войны разбросанным костям.
И показывать откуда на Беларусь готовилось нападение
Интересно, от броска камня экран защищён?
Да, солдатами которые стоят на каждом углу.
Молотка
добро пожаловать в city 17
Кринж
БАНДЕРОМОБИЛЬ
@
БАНДЕРОМОБИЛЬ
Дебилы ничему не учатся, думают, что то, что им сходит с рук, можно так запросто оформить в виде такого простого жеста. Что в Крыму, что в Мариуполе теперь, будто людей по щелчку можно менять, и в данном случае щелчок у них это кнопка включения на телевизоре. Инициаторов и уебков надо наглядно наказать, и вообще показательно всю шайку, а народу устроить оздоровительную промывку мозгов, потому что это нихуя не нормально в 2022 году пускать по улицам телевизоры с первым калом, думая, что люди это какие-то роботы с возможностью перепрошивки
Херня в том, что спустя пару недель такой промывки немало народу будет ненавидеть "биндеровцев" и Азов, и благодарить русских за гуманитарку
Потом кто нить взломает и покажет дипфейковую порнуху
С путиным?
Там щас чё угодно можно.
Меня почему-то пробивает на полуистерический смех
Еда, вода, медицина - все это не важно, главное правильное информирование! Боже, да даже в "Обитаемый остров" понимали что голодное население нельзя вечно зомбировать.. Пиздец, "мобильные ретрансляторы", дожили...
*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией
Только Украина? Может нужно считать что рф считает это банановыми республиками?
с признания их всё и началось
Товарищ Си сильный говорить. Спасибо Китай вакцина, спасибо товарищ Си достоен сын Мао. Президент В. подошва большой, страна большой, а простой рабочий голодать. Надо учиться у Китай, быть богатый как Китай.
Спасибо за праздник поздравление, радость слушать в моей квартира Нальчик. С вам простой пастух Магомед.
да ты заебал
Интересно, они хоть сами понимают, насколько это по-ебанутому выглядит? Вот что бывает, когда страной правят те, кто банально за Сити 17 ничего не слышал
Это зомбирование и чистая пропаганда
просто пиздец 🙁
почему бы гостеприимным мариупольцам не угостить их коктейлями
Камни уже кидают ?
А потом начнут звонить с соцопросами "какой канал вы сейчас смотрите?"
сколько их уже побили камнями?