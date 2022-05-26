В Мариуполе на нескольких автомобилях МЧС установили экраны, на которых показывают российские телеканалы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. Информацию подтверждает ТАСС.

В МЧС автозаки со встроенными экранами назвали «мобильными комплексами информирования населения». Они транслируют, например, эфир Первого канала и «России-24», информацию от МЧС ДНР* и «справочную информацию для жителей, мультфильмы и сказки для детей».