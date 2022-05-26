Технологии

Американские учёные создали самого маленького в мире робота в форме краба Статьи редакции

Ширина робота всего полмиллиметра.

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Северо-Западный университет в Иллинойсе

Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали крошечного шагающего робота с дистанционным управлением. Он может гнуться, крутиться, ползать, ходить, поворачиваться и прыгать без гидравлики или электричества.

Роботы строятся из сплавов с памятью формы: они легко принимают любые очертания при нагревании, но остывая возвращаются в первоначальную. Всё это благодаря тонкому покрытию из стекла, которое «сжимает» их при остывании.

При нагревании, например, лазером форма робота меняется — остывая, он приходит в движение.

Можно представить себе микророботов в качестве агентов для ремонта или сборки небольших конструкций в промышленности, в качестве помощников хирурга для очистки закупоренных артерий, остановки внутреннего кровотечения или удаления раковых опухолей.

Джон Роджерс
профессор материаловедения и инженерии

#новости #роботы

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12 комментариев
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Порядочный огонь
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John Doe

Рогозин уже написал, что русские его подковали.

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alter-jx38

Подковали Рогозина?

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David Hawk

Россия на такое не способна

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Anti-gravity cake

Охуел? "Фиксики против кработов" посмотри

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Вася

@Крабы мои крабы

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Крабы мои крабы

Наш пиздюк

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Неизбежный Абдужаббор

Привет новые фобии, спасибо.

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Roman Gromov

Нам пезда

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Небольшой Влад
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Добро и позитив

Это ж краб из Space Invaders!

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Котан Котаныч

пусть ползет в ухо путина и перемкнет тумблер на OFF

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