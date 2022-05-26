Ширина робота всего полмиллиметра.

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Северо-Западный университет в Иллинойсе

Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали крошечного шагающего робота с дистанционным управлением. Он может гнуться, крутиться, ползать, ходить, поворачиваться и прыгать без гидравлики или электричества.

Роботы строятся из сплавов с памятью формы: они легко принимают любые очертания при нагревании, но остывая возвращаются в первоначальную. Всё это благодаря тонкому покрытию из стекла, которое «сжимает» их при остывании.

При нагревании, например, лазером форма робота меняется — остывая, он приходит в движение.

Можно представить себе микророботов в качестве агентов для ремонта или сборки небольших конструкций в промышленности, в качестве помощников хирурга для очистки закупоренных артерий, остановки внутреннего кровотечения или удаления раковых опухолей. Джон Роджерс профессор материаловедения и инженерии