Американские учёные создали самого маленького в мире робота в форме краба Статьи редакции
Ширина робота всего полмиллиметра.
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Исследователи из Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали крошечного шагающего робота с дистанционным управлением. Он может гнуться, крутиться, ползать, ходить, поворачиваться и прыгать без гидравлики или электричества.
Роботы строятся из сплавов с памятью формы: они легко принимают любые очертания при нагревании, но остывая возвращаются в первоначальную. Всё это благодаря тонкому покрытию из стекла, которое «сжимает» их при остывании.
При нагревании, например, лазером форма робота меняется — остывая, он приходит в движение.
Рогозин уже написал, что русские его подковали.
Подковали Рогозина?
Россия на такое не способна
Охуел? "Фиксики против кработов" посмотри
@Крабы мои крабы
Наш пиздюк
Привет новые фобии, спасибо.
Нам пезда
Это ж краб из Space Invaders!
пусть ползет в ухо путина и перемкнет тумблер на OFF