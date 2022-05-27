Технологии

В джунглях Амазонии с помощью лидаров с воздуха обнаружили сеть древних городов и поселений Статьи редакции

Увидеть их с земли практически невозможно из-за густой растительности.

1597 просмотров
3D-визуализация города Котока

25 мая в научном журнале Nature опубликовали результаты исследования в лесах Амазонии, где нашли руины крупных городов и небольших поселений доколумбовых времён. В них обнаружили сооружения, сети дорог и каналов. Это позволяет сделать вывод, что дикая местность Амазонки когда-то была густонаселённой и даже урбанизированной.

Учёные обнаружили два больших города, которые назвали Котока и Ландивар. В них построены большие пирамиды — сейчас их высота составляет около 22 метров, но раньше они были выше. Также в городах были предусмотрены рвы и крепостные стены для обороны, а внутри — общественные места и площадки для церемоний.

3D-визуализация города Ландивар

Кроме того, рядом нашли порядка 15 неизвестных ранее поселений, а между ними — сеть водяной инфраструктуры, дорог и сельскохозяйственных полей. Города были заброшены как минимум 600 лет назад, а существовали в эпоху цивилизации касарабе в 500-1400 годах нашей эры.

Открытие удалось осуществить с вертолёта, с высоты около 200 метров, при помощи технологии лидар: учёные в цифровом виде «очистили» ландшафт от растительности и увидели скрытые под ней фрагменты инфраструктуры. По словам исследователей, обнаружить поселения человеческий взгляд не смог бы ни с воздуха, ни на земле из-за густых джунглей.

Вид на город Ландивар с вертолёта

#новости #наука #археология

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Написать комментарий...
xqdc

Вот бы лонгрид о том как они растительность убрали, что за методы, как работает.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Витальевич

Дак лидар - волна проходит сквозь листья, отражается от поверхностей и земли, принимающее устройство визуализирует карту отражений.

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Спасибо за лонгрид. Куда донатить?

Ответить
Развернуть ветку
Чудесный Влад

за щеку

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Проверяй

Ответить
Развернуть ветку
Чудесный Влад
Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

В трусики положите, пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

ЕЕЕ не, вы мне не написали лонгрид, зовите того другого, это для него.

Ответить
Развернуть ветку
Загадочный инструмент

С помощью Бога

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Ты в какой подсайт такие вещи пишешь. Тебе в @Православие. Патриотизм. с таким

Ответить
Развернуть ветку
Загадочный инструмент

Там Бога нет

Ответить
Развернуть ветку
Fred Web

Вот бы был такой сайт с поисковой строкой, куда можно вбить ключевые слова и поиск проводился бы по всем веб-сайтам мира.

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Спасибо человек духота.

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Со мной что-то не так, если я на фото не вижу никаких следов цивилизации?

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Деревянко миру мир

Не видишь кольцевую и радиальные линии метро на 3D визуализации?

Ответить
Развернуть ветку
Особый звук

Да, ты не технология лидар, при помощи которой с вертолета с высоты около 200 метров удалось осуществить открытие

Ответить
Развернуть ветку
Бошкотряс Сепультурович

Мля, прочитал "пидаров" вместо "лидаров". Ещё подумал - что за пидоры с воздуха?

Ответить
Развернуть ветку
Недавний чайник

ВКС РФ

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Хули..я когда то охуел от того сколько там всего в зарослях.
Раскопали только жалкие 5 %.

Ответить
Развернуть ветку
Lui Wong

Интересно, можно таким образом выслеживать тайные прибежища наркобаронов (а также террористов и прочих мутных личностей) в джунглях?

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

проще спросить у самих наркобаронов

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Я же уже ответил, федералы не скажут)

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Боюсь федералы тебе не расскажут могит ли они это делать или нет)

Ответить
Развернуть ветку
Звездный велосипед

было бы круто узнать про скрытые подводные объекты

Ответить
Развернуть ветку
websnap-

А хули толку если на земле они эти города всё равно не найдут(

Ответить
Развернуть ветку
MMM123

Лидар это же лазер, как его свет проникает через листву?

Ответить
Развернуть ветку
Volt de Fault

Воздушное лазерное сканирование местности позволяет получать данные о реальной поверхности земли, исключая искажения от лесных массивов, строении и т. д., также позволяет выявлять неглубоко расположенные археологические объекты культурного слоя. К примеру, таким образом были обнаружены руины бывших обширных жилых кварталов в джунглях вокруг храма Ангкор-Ват, занимающие более 1 000 км².

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Как же это охуенно

Ответить
Развернуть ветку
luxury

я так понял, раньше там джунглей не было? степь была?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
null