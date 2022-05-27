Увидеть их с земли практически невозможно из-за густой растительности.

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3D-визуализация города Котока

25 мая в научном журнале Nature опубликовали результаты исследования в лесах Амазонии, где нашли руины крупных городов и небольших поселений доколумбовых времён. В них обнаружили сооружения, сети дорог и каналов. Это позволяет сделать вывод, что дикая местность Амазонки когда-то была густонаселённой и даже урбанизированной.

Учёные обнаружили два больших города, которые назвали Котока и Ландивар. В них построены большие пирамиды — сейчас их высота составляет около 22 метров, но раньше они были выше. Также в городах были предусмотрены рвы и крепостные стены для обороны, а внутри — общественные места и площадки для церемоний.

3D-визуализация города Ландивар

Кроме того, рядом нашли порядка 15 неизвестных ранее поселений, а между ними — сеть водяной инфраструктуры, дорог и сельскохозяйственных полей. Города были заброшены как минимум 600 лет назад, а существовали в эпоху цивилизации касарабе в 500-1400 годах нашей эры.

Открытие удалось осуществить с вертолёта, с высоты около 200 метров, при помощи технологии лидар: учёные в цифровом виде «очистили» ландшафт от растительности и увидели скрытые под ней фрагменты инфраструктуры. По словам исследователей, обнаружить поселения человеческий взгляд не смог бы ни с воздуха, ни на земле из-за густых джунглей.