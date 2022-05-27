В джунглях Амазонии с помощью лидаров с воздуха обнаружили сеть древних городов и поселений Статьи редакции
Увидеть их с земли практически невозможно из-за густой растительности.
25 мая в научном журнале Nature опубликовали результаты исследования в лесах Амазонии, где нашли руины крупных городов и небольших поселений доколумбовых времён. В них обнаружили сооружения, сети дорог и каналов. Это позволяет сделать вывод, что дикая местность Амазонки когда-то была густонаселённой и даже урбанизированной.
Учёные обнаружили два больших города, которые назвали Котока и Ландивар. В них построены большие пирамиды — сейчас их высота составляет около 22 метров, но раньше они были выше. Также в городах были предусмотрены рвы и крепостные стены для обороны, а внутри — общественные места и площадки для церемоний.
Кроме того, рядом нашли порядка 15 неизвестных ранее поселений, а между ними — сеть водяной инфраструктуры, дорог и сельскохозяйственных полей. Города были заброшены как минимум 600 лет назад, а существовали в эпоху цивилизации касарабе в 500-1400 годах нашей эры.
Открытие удалось осуществить с вертолёта, с высоты около 200 метров, при помощи технологии лидар: учёные в цифровом виде «очистили» ландшафт от растительности и увидели скрытые под ней фрагменты инфраструктуры. По словам исследователей, обнаружить поселения человеческий взгляд не смог бы ни с воздуха, ни на земле из-за густых джунглей.
Вот бы лонгрид о том как они растительность убрали, что за методы, как работает.
Дак лидар - волна проходит сквозь листья, отражается от поверхностей и земли, принимающее устройство визуализирует карту отражений.
Спасибо за лонгрид. Куда донатить?
за щеку
Проверяй
В трусики положите, пожалуйста
ЕЕЕ не, вы мне не написали лонгрид, зовите того другого, это для него.
С помощью Бога
Ты в какой подсайт такие вещи пишешь. Тебе в @Православие. Патриотизм. с таким
Там Бога нет
Вот бы был такой сайт с поисковой строкой, куда можно вбить ключевые слова и поиск проводился бы по всем веб-сайтам мира.
Спасибо человек духота.
Со мной что-то не так, если я на фото не вижу никаких следов цивилизации?
Не видишь кольцевую и радиальные линии метро на 3D визуализации?
Да, ты не технология лидар, при помощи которой с вертолета с высоты около 200 метров удалось осуществить открытие
Мля, прочитал "пидаров" вместо "лидаров". Ещё подумал - что за пидоры с воздуха?
ВКС РФ
Хули..я когда то охуел от того сколько там всего в зарослях.
Раскопали только жалкие 5 %.
Интересно, можно таким образом выслеживать тайные прибежища наркобаронов (а также террористов и прочих мутных личностей) в джунглях?
проще спросить у самих наркобаронов
Я же уже ответил, федералы не скажут)
Боюсь федералы тебе не расскажут могит ли они это делать или нет)
было бы круто узнать про скрытые подводные объекты
А хули толку если на земле они эти города всё равно не найдут(
Лидар это же лазер, как его свет проникает через листву?
Воздушное лазерное сканирование местности позволяет получать данные о реальной поверхности земли, исключая искажения от лесных массивов, строении и т. д., также позволяет выявлять неглубоко расположенные археологические объекты культурного слоя. К примеру, таким образом были обнаружены руины бывших обширных жилых кварталов в джунглях вокруг храма Ангкор-Ват, занимающие более 1 000 км².
Как же это охуенно
я так понял, раньше там джунглей не было? степь была?