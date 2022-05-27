Нейросеть от Google, похоже, зачастую создаёт более фотореалистичные изображения.

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24 мая Google представила нейросеть Imagen, которая генерирует изображения на основе текста. Проект сразу прозвали конкурентом нейросети DALL-E от OpenAI, которая также создаёт картинки по текстовому описанию.

Создатели Imagen сами сравнили нейросеть с DALL-E 2, отмечая, что их нейросеть генерирует изображения по описанию с «беспрецедентным фотореализмом». По оценкам Google, Imagen побеждает DALL-E 2 в тестах на человеческую оценку как по точности, так и по достоверности.

Пользователь твиттера Бенджамин Хилтон сравнил работу двух нейросетей, дав DALL-E 2 текстовые запросы, аналогичные тем, что показали в релизе Imagen — пока что нейросеть от Google недоступна к тестированию и у Хилтона нет к ней доступа. Вот какие изображения у него получились.

Cлева — результат Imagen, справа — DALL-E 2

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