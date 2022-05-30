Китайские инженеры создали нейросеть, которая создаёт короткие видео с относительно высокой частотой кадров: 32 кадра за четыре секунды. Пока что на GitHub опубликовали лишь примеры созданных видео и раскадровку. Известно также, что фактический ввод текста осуществляется на китайском языке.