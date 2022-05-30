Технологии

Китайские программисты создали нейросеть, которая генерирует видео по текстовому описанию Статьи редакции

CogVideo создаёт короткие четырёхсекундные видео.

1414 просмотров
GitHub

Китайские инженеры создали нейросеть, которая создаёт короткие видео с относительно высокой частотой кадров: 32 кадра за четыре секунды. Пока что на GitHub опубликовали лишь примеры созданных видео и раскадровку. Известно также, что фактический ввод текста осуществляется на китайском языке.

GitHub
Раскадровка одного из роликов, GitHub

CogVideo работает по тому же принципу, что и нашумевшие нейросети DALL-E 2 от OpenAI и Imagine от Google, которые генерируют картинки по текстовому описанию.

Технологии
Кто лучше — DALL-E 2 или Imagen: по одинаковым запросам нейросети генерируют довольно разные изображения Статьи редакции

Нейросеть от Google, похоже, зачастую создаёт более фотореалистичные изображения.

#нейросети #cogvideo #новости

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26 комментариев
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Андрей Лагутин

какие наркотики

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Безобидный фрегат

Код не открыли

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Вася

Код нет необходимость. Технологии впереди скачок, самый современный nocode двигатель. Не писать никакой иероглиф.
Внутри сидеть много художник китаец и делать за тебя.

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Noname nonamer

Там дело не в арче а в ft процедуре в основном

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Проектный единорожек88
Известно также, что фактический ввод текста осуществляется на китайском языке

Мудрый красивый Xi

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Простой лолипоп

Почему-то похоже на куда более сильного и самого красивого Mao.

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Проектный единорожек88

Тебя не провести, +15 social credit

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Мучительный каякер
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Йолкин

„Преступные действия Хрущёва и его сподручных будут иметь долговременные последствия, они приведут к перерождению, а затем к разрушению СССР и КПСС…“ — Мао Цзэдун

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Glory to Ukraine

Эх, это ж сколько порнухи можно сгенерировать...

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Майка Ника

4 секунды как раз самое то 👌👍

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Сергей Дворниченко
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Alan Ueyn

Уже пробовали "События на площади Тяньаньмэнь 1989"?

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Йолкин

Это на новый год!

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Простой лолипоп

Когда решил нарастить очки прямо в процессе бега.

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Майка Ника

Сбой в матрице 🤷‍♂️

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Безобидный фрегат

Их же нейронка

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Мучительный каякер

лол

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Деревянный парфюмер

давайте про Орлова и ТЖ что-нибудь

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Гражданин постиронии

Ебала жаба гадюку 👀

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Названый жар

Тик-ток дерьмо выходит на новый уровень

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Вася

Пфф, у нас свой генератор есть. @Памидор

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Сельский якорь

заголовок: "Китайские программисты создали нейросеть, которая генерирует видео"
содержимое публикации: статические картинки

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EdisonsLamp

Что есть видео как не множество картинок

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Андрей Лагутин
Imagine от Google

*Imagen

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Tobio Romero

Охуенно, ещё пара итераций этих технологий и тупо комент туда копируешь и кино смотришь

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