Китайские программисты создали нейросеть, которая генерирует видео по текстовому описанию Статьи редакции
CogVideo создаёт короткие четырёхсекундные видео.
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Китайские инженеры создали нейросеть, которая создаёт короткие видео с относительно высокой частотой кадров: 32 кадра за четыре секунды. Пока что на GitHub опубликовали лишь примеры созданных видео и раскадровку. Известно также, что фактический ввод текста осуществляется на китайском языке.
CogVideo работает по тому же принципу, что и нашумевшие нейросети DALL-E 2 от OpenAI и Imagine от Google, которые генерируют картинки по текстовому описанию.
какие наркотики
Код не открыли
Код нет необходимость. Технологии впереди скачок, самый современный nocode двигатель. Не писать никакой иероглиф.
Внутри сидеть много художник китаец и делать за тебя.
Там дело не в арче а в ft процедуре в основном
Мудрый красивый Xi
Почему-то похоже на куда более сильного и самого красивого Mao.
Тебя не провести, +15 social credit
„Преступные действия Хрущёва и его сподручных будут иметь долговременные последствия, они приведут к перерождению, а затем к разрушению СССР и КПСС…“ — Мао Цзэдун
Эх, это ж сколько порнухи можно сгенерировать...
4 секунды как раз самое то 👌👍
Уже пробовали "События на площади Тяньаньмэнь 1989"?
Это на новый год!
Когда решил нарастить очки прямо в процессе бега.
Сбой в матрице 🤷♂️
Их же нейронка
лол
давайте про Орлова и ТЖ что-нибудь
Ебала жаба гадюку 👀
Тик-ток дерьмо выходит на новый уровень
Пфф, у нас свой генератор есть. @Памидор
заголовок: "Китайские программисты создали нейросеть, которая генерирует видео"
содержимое публикации: статические картинки
Что есть видео как не множество картинок
*Imagen
Охуенно, ещё пара итераций этих технологий и тупо комент туда копируешь и кино смотришь