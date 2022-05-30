DeLorean показала концепт Alpha5 — электрической версии автомобиля из «Назад в будущее» Статьи редакции
Всего выпустят 88 машин.
DeLorean показала изображения электромобиля Alpha5, пишет Autocar. Это новая версия машины DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год. Автомобиль стал популярен благодаря фильму «Назад в будущее» — на нём главный герой путешествовал во времени.
Официально автомобиль представят в августе 2022 года, а производство начнётся в 2024-м в Италии. Alpha5 выпустят ограниченной серией: всего 88 машин — отсылка к 88 миль/ч, скорости, до которой герою в фильме нужно было разогнаться для перемещений во времени.
Время разгона до 60 миль/ч (96 км/ч) — 3,4 секунды, а максимальная скорость — 150 миль/ч (241 км/ч). Дальность хода — 300 миль (482,8 км).
Дизайн Alpha5 разработало ателье Italdesign — оно же создавало и оригинальный автомобиль. У машины сохранились «двери-чайки», которые открываются вверх, но в остальном он отличается от DMC-12, также машина стала четырёхместной.
Цена автомобиля пока неизвестна. В будущем DeLorean собирается также выпустить спортивное купе с двигателем V8 и электрический внедорожник.
назвали бы тогда DMC-14, чего уж
оригинал был лучше, вышел какой-то заниженный обмылок
Блядь, потому что, сука, физика, мать ее. Особенно для электричек. Обтекаемость, меньше сопротивление воздуха и т.п. ПОТОМУ ВСЕ ОНИ ОБМЫЛКИ!
Просто игнорируйте её!
КиберТрак напрягся
ну задок херня
С ценителями задков всегда сложно спорить.
аххаах
Электро porche получается
Скукота. Сделали бы лучше новую версию как сделали корейцы c Hyundai Grandeur Heritage Series EV.
Халтура, мало того, что не летает, так даже Mr. Fusion нет.
А есть какие-то преимущества у такого способа открытия дверей? Мне всегда казалось, что об неё можно головой ёбнутся.
Как раз наоборот. Потому что дверь открывается вверх, то легче садиться и вылезать, у тебя голова не упирается в крышу
Ну о парковке параллельно другим машинам модно забыть конечно
😍
Этого даже всем коллекционерам не хватит
Запретят продавать расийским чиновникам
very excited!
не чайки а крыла чайки
Она заправляется оружейным плутонием или пищевыми отходами?
заметка говно, концепт обычный, никакого технического обоснования не существует
Какая то хуета без преемственности, крылья чайки, ахуетьблятьдаэтождэлореан!!! Короче могли бы написать разгон до 88 миль/час, поставить розетку сверху для подзарядки, дисплей расположить как в дмс12, короче, ничем он от других обмылков не отличается.
ИМХО, чтоб не доебались
Каеф
Высокотехнологичный газлифт, что дальше, барабанные тормоза?