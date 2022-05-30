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DeLorean показала концепт Alpha5 — электрической версии автомобиля из «Назад в будущее» Статьи редакции

Всего выпустят 88 машин.

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DeLorean показала изображения электромобиля Alpha5, пишет Autocar. Это новая версия машины DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год. Автомобиль стал популярен благодаря фильму «Назад в будущее» — на нём главный герой путешествовал во времени.

Официально автомобиль представят в августе 2022 года, а производство начнётся в 2024-м в Италии. Alpha5 выпустят ограниченной серией: всего 88 машин — отсылка к 88 миль/ч, скорости, до которой герою в фильме нужно было разогнаться для перемещений во времени.

Время разгона до 60 миль/ч (96 км/ч) — 3,4 секунды, а максимальная скорость — 150 миль/ч (241 км/ч). Дальность хода — 300 миль (482,8 км).

Дизайн Alpha5 разработало ателье Italdesign — оно же создавало и оригинальный автомобиль. У машины сохранились «двери-чайки», которые открываются вверх, но в остальном он отличается от DMC-12, также машина стала четырёхместной.

Цена автомобиля пока неизвестна. В будущем DeLorean собирается также выпустить спортивное купе с двигателем V8 и электрический внедорожник.

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#новости #кино #концепты #автомобили

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25 комментариев
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Социологический череп
Всего выпустят 88 машин

назвали бы тогда DMC-14, чего уж

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ДЕДос Атака

оригинал был лучше, вышел какой-то заниженный обмылок

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Алексей Логачев

Блядь, потому что, сука, физика, мать ее. Особенно для электричек. Обтекаемость, меньше сопротивление воздуха и т.п. ПОТОМУ ВСЕ ОНИ ОБМЫЛКИ!

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ИгорьOK
потому что, сука, физика

Просто игнорируйте её!

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Anton K

КиберТрак напрягся

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Sdafs 156

ну задок херня

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Viktor Tolkach

С ценителями задков всегда сложно спорить.

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Quantum

аххаах

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Атомный единорожек88

Электро porche получается

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Rodion

Скукота. Сделали бы лучше новую версию как сделали корейцы c Hyundai Grandeur Heritage Series EV.

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Denis Slobodskoy

Халтура, мало того, что не летает, так даже Mr. Fusion нет.

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Простой лолипоп

А есть какие-то преимущества у такого способа открытия дверей? Мне всегда казалось, что об неё можно головой ёбнутся.

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Алексей Логачев

Как раз наоборот. Потому что дверь открывается вверх, то легче садиться и вылезать, у тебя голова не упирается в крышу

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EdisonsLamp

Ну о парковке параллельно другим машинам модно забыть конечно

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taraskiy lotots
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Рома

😍

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Проектный единорожек88
Всего выпустят 88 машин

Этого даже всем коллекционерам не хватит

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Счастливый Денис

Запретят продавать расийским чиновникам

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испанский смех

very excited!

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испанский смех

не чайки а крыла чайки

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Усталый фитиль

Она заправляется оружейным плутонием или пищевыми отходами?

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Искренний корабль

заметка говно, концепт обычный, никакого технического обоснования не существует

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Павел Каташев

Какая то хуета без преемственности, крылья чайки, ахуетьблятьдаэтождэлореан!!! Короче могли бы написать разгон до 88 миль/час, поставить розетку сверху для подзарядки, дисплей расположить как в дмс12, короче, ничем он от других обмылков не отличается.
ИМХО, чтоб не доебались

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Max Mayers

Каеф

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johny64 XZ

Высокотехнологичный газлифт, что дальше, барабанные тормоза?

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