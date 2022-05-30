Всего выпустят 88 машин.

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DeLorean показала изображения электромобиля Alpha5, пишет Autocar. Это новая версия машины DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год. Автомобиль стал популярен благодаря фильму «Назад в будущее» — на нём главный герой путешествовал во времени.

Официально автомобиль представят в августе 2022 года, а производство начнётся в 2024-м в Италии. Alpha5 выпустят ограниченной серией: всего 88 машин — отсылка к 88 миль/ч, скорости, до которой герою в фильме нужно было разогнаться для перемещений во времени.

Время разгона до 60 миль/ч (96 км/ч) — 3,4 секунды, а максимальная скорость — 150 миль/ч (241 км/ч). Дальность хода — 300 миль (482,8 км).

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Дизайн Alpha5 разработало ателье Italdesign — оно же создавало и оригинальный автомобиль. У машины сохранились «двери-чайки», которые открываются вверх, но в остальном он отличается от DMC-12, также машина стала четырёхместной.

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