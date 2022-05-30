Немецкие учёные создали шипастого робота, который может двигаться по кишечнику

Робот работает автономно и может перевозить грузы в 20 раз больше собственного веса.

NewScientist

Специалисты Института интеллектуальных систем Макса Планка в Германии разработали робота с шипастыми ногами, который может цепляться за покрытую слизью оболочку кишечника. Беспроводное устройство имеет длину 3,7 миллиметра и ширину 1,5 миллиметра.

Робот способен нести груз в три раза больше собственного объёма и до 20 раз больше собственного веса. Это означает, что он может перевозить лекарства, беспроводные электронные датчики или даже микроиглы. Он также умеет высвобождать микроскопические частицы лекарств через свои микрошипы.

Микрошипы робота покрытые тонким слоем хитозана (вещества, содержащегося в панцирях креветок), который создаёт на «лапах» достаточное трение и липкость, чтобы те цеплялись за слой слизи в лёгких, пищеводе, желудке и кишечнике свиней.

NewScientist