Технологии

Немецкие учёные создали шипастого робота, который может двигаться по кишечнику Статьи редакции

Робот работает автономно и может перевозить грузы в 20 раз больше собственного веса.

NewScientist

Специалисты Института интеллектуальных систем Макса Планка в Германии разработали робота с шипастыми ногами, который может цепляться за покрытую слизью оболочку кишечника. Беспроводное устройство имеет длину 3,7 миллиметра и ширину 1,5 миллиметра.

Робот способен нести груз в три раза больше собственного объёма и до 20 раз больше собственного веса. Это означает, что он может перевозить лекарства, беспроводные электронные датчики или даже микроиглы. Он также умеет высвобождать микроскопические частицы лекарств через свои микрошипы.

Микрошипы робота покрытые тонким слоем хитозана (вещества, содержащегося в панцирях креветок), который создаёт на «лапах» достаточное трение и липкость, чтобы те цеплялись за слой слизи в лёгких, пищеводе, желудке и кишечнике свиней.

NewScientist

#роботы #биология #новости

773 просмотров
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24 комментария
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Проектный единорожек88
Немецкие учёные создали шипастого робота, который может двигаться по кишечнику
Это означает, что он может перевозить лекарства

Да, знаем мы эти лекарства

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Роман Земной

Об этом же подумал))))

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Ху Эмай

Нахуя таскать грузы по кишечнику?

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Социологический череп

Иногда в объезд надо, брат

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Мучительный каякер

ты что, фильмов про наркотики не смотрел? Ну и из Колумбии тоже так возили.

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RAA

Сейчас бы взять шипастого робота, запихнуть его в кишечник и грузы перевозить, а не это вот все.

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ан

Лет так через 50 на вооружении армий появятся боевые глисты минироботы для вывода из строя всего личного состава через зад.

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Сергей Дворниченко

защекочат анус до смерти

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Социологический череп

@Робат против войны гляди

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Деревянный парфюмер

я не полезу в жопу к кожаным!

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Игорь Херник

А как же я?(((

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Атомный единорожек88

Ты не Игорь Николаев

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Игорь Херник

Ну ка, и чем его кишка лучше моей?

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Проектный единорожек88

В ней побывал язык Королевой

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Игорь Херник

Добренько

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Мучительный каякер

Никто:
Абсолютно никто:
Немецкие учёные: мы создали шипастого робота, который может двигаться по кишечнику

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Атомный единорожек88

Уже представляю как он проламывает грудь изнутри

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Voronezh Morning Herald

Еее ленточный червь

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Банка огурцов

Военные грузы поставлять в Украину нет времени, нужно по кишечнику доставлять!

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плюшевый батон

Представляю как сидишь а у тебя колючка по сути гуляет в животе.

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ИгорьOK

... а потом превращается в бабочку)

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Подводной Даниль

@Робат против войны есть работка ) Сорян, уже увидел, что тебя вызывали.

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angry cat

Заминируйте его и запустите хуйлу в ачько.

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Яков Калинкин

На каждого шипастого червя, найдётся шипастая бутылочка шампанского)

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