Немецкие учёные создали шипастого робота, который может двигаться по кишечнику Статьи редакции
Робот работает автономно и может перевозить грузы в 20 раз больше собственного веса.
Специалисты Института интеллектуальных систем Макса Планка в Германии разработали робота с шипастыми ногами, который может цепляться за покрытую слизью оболочку кишечника. Беспроводное устройство имеет длину 3,7 миллиметра и ширину 1,5 миллиметра.
Робот способен нести груз в три раза больше собственного объёма и до 20 раз больше собственного веса. Это означает, что он может перевозить лекарства, беспроводные электронные датчики или даже микроиглы. Он также умеет высвобождать микроскопические частицы лекарств через свои микрошипы.
Микрошипы робота покрытые тонким слоем хитозана (вещества, содержащегося в панцирях креветок), который создаёт на «лапах» достаточное трение и липкость, чтобы те цеплялись за слой слизи в лёгких, пищеводе, желудке и кишечнике свиней.
Это означает, что он может перевозить лекарства
Да, знаем мы эти лекарства
Об этом же подумал))))
Нахуя таскать грузы по кишечнику?
Иногда в объезд надо, брат
ты что, фильмов про наркотики не смотрел? Ну и из Колумбии тоже так возили.
Сейчас бы взять шипастого робота, запихнуть его в кишечник и грузы перевозить, а не это вот все.
Лет так через 50 на вооружении армий появятся боевые глисты минироботы для вывода из строя всего личного состава через зад.
защекочат анус до смерти
@Робат против войны гляди
я не полезу в жопу к кожаным!
А как же я?(((
Ты не Игорь Николаев
Ну ка, и чем его кишка лучше моей?
В ней побывал язык Королевой
Добренько
Никто:
Абсолютно никто:
Немецкие учёные: мы создали шипастого робота, который может двигаться по кишечнику
Уже представляю как он проламывает грудь изнутри
Еее ленточный червь
Военные грузы поставлять в Украину нет времени, нужно по кишечнику доставлять!
Представляю как сидишь а у тебя колючка по сути гуляет в животе.
... а потом превращается в бабочку)
@Робат против войны есть работка ) Сорян, уже увидел, что тебя вызывали.
Заминируйте его и запустите хуйлу в ачько.
На каждого шипастого червя, найдётся шипастая бутылочка шампанского)