Технологии

Учёные разработали многоузловую сеть на основе телепортации. Это первый шаг к созданию квантового интернета Статьи редакции

Разработка в перспективе поможет создавать межпланетные интернет-сети.

Телепортация кубита между несоседними узлами квантовой сети с помощью свойства запутанности, Nature 

Исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах подробно описали новую систему передачи кубитов (наименьшей единицы информации в квантовом компьютере) на основе телепортации, которая работает между несоседними узлами в квантовой сети.

Учёные использовали свойство запутанности квантовой физики, которое связывает два кубита вместе, чтобы они действовали как один. Это означает, что изменения в одном из связанных кубитов будут синхронизированы с другим независимо от расстояния. Это позволяет передавать информацию от одного узла к другому без физического перемещения вещества, содержащего информацию, и похоже на «телепортацию» данных из одного места в иное. Это позволяет передавать информацию от одного узла к другому без физического перемещения вещества, содержащего информацию. Это похоже на «телепортацию» информации из одного места в другое.

Хотя запутывать два кубита получалось и ранее, новое исследование расширило максимальное количество кубитов для этого процесса с двух до трёх. Это открывает возможность для многосторонних коммуникаций, а не только двусторонних. Это также может позволить мощным квантовым компьютерам в разных регионах мира беспрепятственно взаимодействовать друг с другом.

Исследователи отмечают, что их результаты могут проложить путь к будущим квантовым сетям и открыть двери для многоузловых протоколов и квантовых приложений на основе телепортации.

#новости #квантовыекомпьютеры

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24 комментария
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olo.

И зачем это здесь?! У нас тут вообще-то военное комьюнити!!!

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Егор Домовой

Нам нужно прокачивать связь, единственная ветка до дальнего оружия

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olo.

Чтобы вотсап хорошо ловил на передовой получается, так?

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испанский смех

спецоперационное компьюнити

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Отображаемое имя

Ничего не понял, но очень интересно

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Noname nonamer

Спрошу у знакомого спеца — в поп культурной интерпретации области много хуйни

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Иван

Потом поделишься?

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Noname nonamer

Да, если ответит. Он профессор у них время мало— прошлый раз говорил пару лет назад что у них какой то интересный эксперимент намечается в области когда я спросил про природу истинной vs. Моделистической случайности.

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Noname nonamer

О, еще физиков совсем могу спросить — но они не занимаются вычислениями

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Редкий Натр

я угадал?)

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Noname nonamer

Будешь смеяться но похоже как раз на знакомого спеца по черным дырам :)

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Dan

Правильно, хуйня какая-то. Не нужон нам ваш этот интырнет. Гоу земли захватывать?

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ребе-пчела

хорошо что рф к ней не подключат

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Жы Dogolonoga

Квантовая запутанность не есть телепортация, инфа выше скорости света не передаётся.

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Mr Vuuu

Офіційний канал же, що тут за редактор? Хоча б джерело з цію чортівщиною скинув.

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Mr Vuuu

Місяця не існує, поки на нього ніхто не дивиться.

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Mr Vuuu

Станами то кванти обміняються, але інформації швидше світла ти не отримаєш, такий Божий задум.

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Егор Домовой

Я если бог кекабан, ты никогда об этом не думал?понапридумывал и съебався

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Mr Vuuu

Проста логіка, якщо зв'язані кванти передають інформацію, то ми можемо бачити майбутнє. Те що час сповільнується на швидкості світла ми знаємо, тому розміщуємо запутані кванти в надшвидкій ракеті, іншу частину залишаємо в себе???Profit
Чортівщина

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Пыльный теркин30см
Межпланетные интернет-сети

Как тебе такое, Илон Маск?

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Егор Домовой

Он маск , а не сеть

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Василий Стефанов

В конце второго абзаца два раза один кусок появляется

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П

Квантовая запутанность в действии 😌

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испанский смех
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