Разработка в перспективе поможет создавать межпланетные интернет-сети.

Телепортация кубита между несоседними узлами квантовой сети с помощью свойства запутанности, Nature

Исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах подробно описали новую систему передачи кубитов (наименьшей единицы информации в квантовом компьютере) на основе телепортации, которая работает между несоседними узлами в квантовой сети.

Учёные использовали свойство запутанности квантовой физики, которое связывает два кубита вместе, чтобы они действовали как один. Это означает, что изменения в одном из связанных кубитов будут синхронизированы с другим независимо от расстояния. Это позволяет передавать информацию от одного узла к другому без физического перемещения вещества, содержащего информацию, и похоже на «телепортацию» данных из одного места в иное. Это позволяет передавать информацию от одного узла к другому без физического перемещения вещества, содержащего информацию. Это похоже на «телепортацию» информации из одного места в другое.

Хотя запутывать два кубита получалось и ранее, новое исследование расширило максимальное количество кубитов для этого процесса с двух до трёх. Это открывает возможность для многосторонних коммуникаций, а не только двусторонних. Это также может позволить мощным квантовым компьютерам в разных регионах мира беспрепятственно взаимодействовать друг с другом.

Исследователи отмечают, что их результаты могут проложить путь к будущим квантовым сетям и открыть двери для многоузловых протоколов и квантовых приложений на основе телепортации.