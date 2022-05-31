Учёные разработали многоузловую сеть на основе телепортации. Это первый шаг к созданию квантового интернета Статьи редакции
Разработка в перспективе поможет создавать межпланетные интернет-сети.
Исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах подробно описали новую систему передачи кубитов (наименьшей единицы информации в квантовом компьютере) на основе телепортации, которая работает между несоседними узлами в квантовой сети.
Учёные использовали свойство запутанности квантовой физики, которое связывает два кубита вместе, чтобы они действовали как один. Это означает, что изменения в одном из связанных кубитов будут синхронизированы с другим независимо от расстояния. Это позволяет передавать информацию от одного узла к другому без физического перемещения вещества, содержащего информацию, и похоже на «телепортацию» данных из одного места в иное. Это позволяет передавать информацию от одного узла к другому без физического перемещения вещества, содержащего информацию. Это похоже на «телепортацию» информации из одного места в другое.
Хотя запутывать два кубита получалось и ранее, новое исследование расширило максимальное количество кубитов для этого процесса с двух до трёх. Это открывает возможность для многосторонних коммуникаций, а не только двусторонних. Это также может позволить мощным квантовым компьютерам в разных регионах мира беспрепятственно взаимодействовать друг с другом.
Исследователи отмечают, что их результаты могут проложить путь к будущим квантовым сетям и открыть двери для многоузловых протоколов и квантовых приложений на основе телепортации.
И зачем это здесь?! У нас тут вообще-то военное комьюнити!!!
Нам нужно прокачивать связь, единственная ветка до дальнего оружия
Чтобы вотсап хорошо ловил на передовой получается, так?
спецоперационное компьюнити
Ничего не понял, но очень интересно
Спрошу у знакомого спеца — в поп культурной интерпретации области много хуйни
Потом поделишься?
Да, если ответит. Он профессор у них время мало— прошлый раз говорил пару лет назад что у них какой то интересный эксперимент намечается в области когда я спросил про природу истинной vs. Моделистической случайности.
О, еще физиков совсем могу спросить — но они не занимаются вычислениями
я угадал?)
Будешь смеяться но похоже как раз на знакомого спеца по черным дырам :)
Правильно, хуйня какая-то. Не нужон нам ваш этот интырнет. Гоу земли захватывать?
хорошо что рф к ней не подключат
Квантовая запутанность не есть телепортация, инфа выше скорости света не передаётся.
Офіційний канал же, що тут за редактор? Хоча б джерело з цію чортівщиною скинув.
Місяця не існує, поки на нього ніхто не дивиться.
Станами то кванти обміняються, але інформації швидше світла ти не отримаєш, такий Божий задум.
Я если бог кекабан, ты никогда об этом не думал?понапридумывал и съебався
Проста логіка, якщо зв'язані кванти передають інформацію, то ми можемо бачити майбутнє. Те що час сповільнується на швидкості світла ми знаємо, тому розміщуємо запутані кванти в надшвидкій ракеті, іншу частину залишаємо в себе???Profit
Чортівщина
Как тебе такое, Илон Маск?
Он маск , а не сеть
В конце второго абзаца два раза один кусок появляется
Квантовая запутанность в действии 😌