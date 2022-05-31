Четыре месяца офлайн: часть жителей островов в Тихом океане отрезана от внешнего мира из-за извержения вулкана Статьи редакции
С остальным миром Тонгу связывает только один оптоволоконный кабель, который уже несколько раз ломался.
15 января из-за извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай разрушилась основа интернет-инфраструктуры Тонги: пострадал единственный подводный кабель, соединяющий архипелаг с глобальным интернетом. Затем последовали цунами и четыре дня почти полного отсутствия связи, когда два национальных мобильных оператора не могли нормально работать из-за массивных облаков пепла, оставшихся в воздухе.
7 февраля SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы подключить Тонга к спутниковому интернету, а основатель компании Илон Маск пожертвовал государству 50 спутниковых терминалов. 22 февраля власти Тонга сообщили, что починили единственный подводный интернет-кабель.
Однако спустя более четырёх месяцев Тонга всё ещё не полностью восстановлена. В то время как жизнь в столице Нукуалофа стабилизировалась, две группы островов, Хаапай и Вавау, остаются фактически отрезанными от остального мира: там работает только спутниковая связь, и та с перебоями. Более того, у правительства до сих пор нет запасного плана на случай повторных проблем с единственным кабелем.
В середине января, через несколько дней после обрыва кабеля, в Тонге произошла первая вспышка Covid-19 — вирус обнаружили у портовых рабочих. До этого, с самого начала 2020 года, страна оставалась закрытой от внешнего мира, что сделало интернет особенно важной частью жизни островитян. Он был единственным связующим звеном с внешним миром.
Из-за проблем со связью в Тонгу не приходили трансграничные платежи, тогда как деньги в условиях распространения вируса стали ещё больше нужны жителям.
Тонга — одна из немногих стран в мире, которая зависит от одного кабеля. Тихий океан, где люди живут на тысячах островов в сотнях тысяч километров друг от друга, известен своими «тонкими маршрутами». Это означает, что частные компании не видят смысла вкладываться в прокладку сетей — инвестиции рискуют не окупиться. Это ставит связь в таких странах как Тонга в зависимость от интересов внешних инвесторов, институтов развития и программ помощи.
Спутниковые системы также не особо смогли помочь островитянам: некоторые из них просто плохо ловят в этом регионе. Терминалы Starlink не активировали до ремонта основного кабеля: они до сих пор не очень распространены в регионе.
Пока что будущее связи в Тонге не решено, но риск того, что единственный кабель снова перестанет принимать сигналы, остаётся. Случай в январе 2022 года был не первым, когда Тонгу отрезало от международной связи. В 2019 году жители Тонги две недели оставались без интернета после того, как якорь лодки оборвал кабель.
Получается, они с февраля живут в неведении и бед не знают. Удачно.
Как только их перестали облучать 5g-вышки, сразу поднял голову коронавирус
Эх, сюда бы какого-нибудь выходца из Южной Африки со стартапом спутникового интернета, чтобы тарелку поставить и порядок.
Бля, хочу туда
Так что мешает , спизди яхту и плыви.
В море тебя никто не станет искать.
Там тж не тянет
Семья, работа и пивное пузо
Дети есть ?
Есть
Похуй
На какой планете вулкан взорвался?