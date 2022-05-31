Технологии

Четыре месяца офлайн: часть жителей островов в Тихом океане отрезана от внешнего мира из-за извержения вулкана Статьи редакции

С остальным миром Тонгу связывает только один оптоволоконный кабель, который уже несколько раз ломался.

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Getty Images

15 января из-за извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай разрушилась основа интернет-инфраструктуры Тонги: пострадал единственный подводный кабель, соединяющий архипелаг с глобальным интернетом. Затем последовали цунами и четыре дня почти полного отсутствия связи, когда два национальных мобильных оператора не могли нормально работать из-за массивных облаков пепла, оставшихся в воздухе.

Submarine Cable Map

7 февраля SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы подключить Тонга к спутниковому интернету, а основатель компании Илон Маск пожертвовал государству 50 спутниковых терминалов. 22 февраля власти Тонга сообщили, что починили единственный подводный интернет-кабель.

US StormWatch @US_Stormwatch
Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite.

Однако спустя более четырёх месяцев Тонга всё ещё не полностью восстановлена. В то время как жизнь в столице Нукуалофа стабилизировалась, две группы островов, Хаапай и Вавау, остаются фактически отрезанными от остального мира: там работает только спутниковая связь, и та с перебоями. Более того, у правительства до сих пор нет запасного плана на случай повторных проблем с единственным кабелем.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в масштабах планеты

В середине января, через несколько дней после обрыва кабеля, в Тонге произошла первая вспышка Covid-19 — вирус обнаружили у портовых рабочих. До этого, с самого начала 2020 года, страна оставалась закрытой от внешнего мира, что сделало интернет особенно важной частью жизни островитян. Он был единственным связующим звеном с внешним миром.

Из-за проблем со связью в Тонгу не приходили трансграничные платежи, тогда как деньги в условиях распространения вируса стали ещё больше нужны жителям.

Тонга — одна из немногих стран в мире, которая зависит от одного кабеля. Тихий океан, где люди живут на тысячах островов в сотнях тысяч километров друг от друга, известен своими «тонкими маршрутами». Это означает, что частные компании не видят смысла вкладываться в прокладку сетей — инвестиции рискуют не окупиться. Это ставит связь в таких странах как Тонга в зависимость от интересов внешних инвесторов, институтов развития и программ помощи.

Строить подводные кабели недёшево. Появление второго кабеля, очевидно, обеспечивает ещё один уровень резервирования, но его сложнее оправдать с точки зрения чисто коммерческого бизнес-кейса.

Крейдж Слоотс
исполнительный директор Southern Cross Cable Network

Спутниковые системы также не особо смогли помочь островитянам: некоторые из них просто плохо ловят в этом регионе. Терминалы Starlink не активировали до ремонта основного кабеля: они до сих пор не очень распространены в регионе.

Пока что будущее связи в Тонге не решено, но риск того, что единственный кабель снова перестанет принимать сигналы, остаётся. Случай в январе 2022 года был не первым, когда Тонгу отрезало от международной связи. В 2019 году жители Тонги две недели оставались без интернета после того, как якорь лодки оборвал кабель.

#тонга #извержение_вулкана

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11 комментариев
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norm

Получается, они с февраля живут в неведении и бед не знают. Удачно.

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Роман Горячкин

Как только их перестали облучать 5g-вышки, сразу поднял голову коронавирус

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Леонид Гудимов

Эх, сюда бы какого-нибудь выходца из Южной Африки со стартапом спутникового интернета, чтобы тарелку поставить и порядок.

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Дуб-Дерево

Бля, хочу туда

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Dmytry Kovalsky

Так что мешает , спизди яхту и плыви.
В море тебя никто не станет искать.

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Дмитрий Орлов

Там тж не тянет

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Дуб-Дерево

Семья, работа и пивное пузо

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Dmytry Kovalsky

Дети есть ?

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Дуб-Дерево

Есть

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Ленинградский клуб

Похуй

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Few
где люди живут на тысячах островов в сотнях тысяч километров друг от друга

На какой планете вулкан взорвался?

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