С остальным миром Тонгу связывает только один оптоволоконный кабель, который уже несколько раз ломался.

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15 января из-за извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай разрушилась основа интернет-инфраструктуры Тонги: пострадал единственный подводный кабель, соединяющий архипелаг с глобальным интернетом. Затем последовали цунами и четыре дня почти полного отсутствия связи, когда два национальных мобильных оператора не могли нормально работать из-за массивных облаков пепла, оставшихся в воздухе.

Submarine Cable Map

7 февраля SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы подключить Тонга к спутниковому интернету, а основатель компании Илон Маск пожертвовал государству 50 спутниковых терминалов. 22 февраля власти Тонга сообщили, что починили единственный подводный интернет-кабель.

US StormWatch @US_Stormwatch Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite.

Однако спустя более четырёх месяцев Тонга всё ещё не полностью восстановлена. В то время как жизнь в столице Нукуалофа стабилизировалась, две группы островов, Хаапай и Вавау, остаются фактически отрезанными от остального мира: там работает только спутниковая связь, и та с перебоями. Более того, у правительства до сих пор нет запасного плана на случай повторных проблем с единственным кабелем.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в масштабах планеты

В середине января, через несколько дней после обрыва кабеля, в Тонге произошла первая вспышка Covid-19 — вирус обнаружили у портовых рабочих. До этого, с самого начала 2020 года, страна оставалась закрытой от внешнего мира, что сделало интернет особенно важной частью жизни островитян. Он был единственным связующим звеном с внешним миром.

Из-за проблем со связью в Тонгу не приходили трансграничные платежи, тогда как деньги в условиях распространения вируса стали ещё больше нужны жителям.

Тонга — одна из немногих стран в мире, которая зависит от одного кабеля. Тихий океан, где люди живут на тысячах островов в сотнях тысяч километров друг от друга, известен своими «тонкими маршрутами». Это означает, что частные компании не видят смысла вкладываться в прокладку сетей — инвестиции рискуют не окупиться. Это ставит связь в таких странах как Тонга в зависимость от интересов внешних инвесторов, институтов развития и программ помощи.

Строить подводные кабели недёшево. Появление второго кабеля, очевидно, обеспечивает ещё один уровень резервирования, но его сложнее оправдать с точки зрения чисто коммерческого бизнес-кейса. Крейдж Слоотс исполнительный директор Southern Cross Cable Network

Спутниковые системы также не особо смогли помочь островитянам: некоторые из них просто плохо ловят в этом регионе. Терминалы Starlink не активировали до ремонта основного кабеля: они до сих пор не очень распространены в регионе.