ABBATAR’ы: легендарная шведская группа вернулась в виде «цифровых копий». Её шоу — новое слово в концертной индустрии Статьи редакции
Участников группы ABBA в течение пяти недель снимали 160 камер для захвата движения: в итоге получилось 96-минутное шоу.
В лондонском театре ABBA Arena начались показы шоу «ABBA Voyage» с «аватарами» Бенни Андерссона, Бьорна Ульвеуса, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад.
Для подготовки концерта в течение пяти недель четверо участников ABBA, которым сейчас уже за 70, исполняли каждую из 20 песен концерта, одетые в специальные костюмы для захвата движения, перед 160 камерами, чтобы можно было записать все их движения. Для лучшего контакта кожи с датчиками впервые за 50 лет Бенни Андерссону и Бьорну Ульвеусу пришлось сбрить бороды.
Голограммы участников ABBA — не совсем те, что успели стать привычными некоторым зрителям. Ими уже не удивишь: Тупак Шакур «вышел» на сцену Coachella в 2012 году, примерно через 15 лет после его убийства, а совсем недавно на сцене «появлялись» Рой Орбисон и Уитни Хьюстон.
Для шоу ABBA создали цифровые версии участников группы: для этого музыканты сотрудничали с командой из 850 человек. Обычные голограммы не подошли — артисты посчитали, что технология ещё не находится на должном уровне. Сочетание же визуальных эффектов и технологий съёмок с захватом движений дало более реалистичный результат.
Потенциал этой технологии, по мнению Уолша, огромен. Уолш считает, что теоретически, если бы такие артисты, как Мадонна, Пол Маккартни, The Rolling Stones и Jay-Z думали о будущем, они могли бы записать себя сейчас для потомков. Если шоу ABBA будут успешными, это, вероятно, побудит больше артистов последовать их примеру.
В шоу ABBA постарались добавить больше живых деталей. Концерт объединяет живое выступление и виртуальное шоу: группа из десяти музыкантов исполняет все песни вживую на сцене вместе с голограммами ABBAtar. Для шоу построили специальную арену, которая вмещает около 3000 человек.
Голоса и бэк-вокал Агнеты и Анни-Фрид взяты из оригинальных записей песен, как и пианино Бьорна и гитары Бенни. В сет-лист вошли новые песни из их альбома «Voyage», выпущенного в ноябре 2021 года, в том числе синглы «I Still Have Faith In You» и «Don’t Shut Me Down».
В соцсетях сейчас не так уж и просто найти качественные видео с концерта. Официально они пока не распространяются, а любительские ролики быстро блокируют по требованию правообладателя — Universal.
Шоу получило хорошие оценки критиков. Так, обозреватель The Guardian Алексис Петридис отметил, что аватары очень реалистичны: «Глядя на четыре фигуры на сцене, почти невозможно сказать, что вы не смотрите на людей». Джина Томас из News. ESEuro заявила, что для зрителей — это «возможность «заново пережить свою молодость с виртуальными аватарами ABBA». DW отметил, что «цифровая технология захвата движения вернула к жизни их молодое «я». Обозреватель «Коммерсанта» Борис Барабанов заметил, что «после двух-трех песен зрители не скрывали слез радости».
Кринж
@Сломалось интересный алгоритм обрезки
20 песен
5 недель
Жесть им тяжело было.
Я-то думал тут про Abbath'а будет(
Напоминает двадцать пятый прощальный тур Аллы Пугачёвой по всей стране.
Сколько можно уже доить эту корову, господи.