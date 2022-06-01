Участников группы ABBA в течение пяти недель снимали 160 камер для захвата движения: в итоге получилось 96-минутное шоу.

{"id":639714,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":639714,"gtm":null} 200 просмотров

ABBATARS

В лондонском театре ABBA Arena начались показы шоу «ABBA Voyage» с «аватарами» Бенни Андерссона, Бьорна Ульвеуса, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад.

Для подготовки концерта в течение пяти недель четверо участников ABBA, которым сейчас уже за 70, исполняли каждую из 20 песен концерта, одетые в специальные костюмы для захвата движения, перед 160 камерами, чтобы можно было записать все их движения. Для лучшего контакта кожи с датчиками впервые за 50 лет Бенни Андерссону и Бьорну Ульвеусу пришлось сбрить бороды.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a83e0b11-afd6-5705-8dfc-d6325483abed","width":1080,"height":1080,"size":188992,"type":"jpg","color":"af8779","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"54a33570-b016-51b1-a947-682b5bf6c84f","width":1080,"height":1080,"size":478777,"type":"jpg","color":"0c0a09","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"c97c3d28-103f-57bd-ad92-ff678f54e74d","width":1080,"height":1080,"size":506043,"type":"jpg","color":"0d0b0b","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1e133184-5aed-5861-8470-21993a3cec8e","width":696,"height":442,"size":22184,"type":"jpg","color":"a38775","hash":"","external_service":[]}}}]

Голограммы участников ABBA — не совсем те, что успели стать привычными некоторым зрителям. Ими уже не удивишь: Тупак Шакур «вышел» на сцену Coachella в 2012 году, примерно через 15 лет после его убийства, а совсем недавно на сцене «появлялись» Рой Орбисон и Уитни Хьюстон.

Для шоу ABBA создали цифровые версии участников группы: для этого музыканты сотрудничали с командой из 850 человек. Обычные голограммы не подошли — артисты посчитали, что технология ещё не находится на должном уровне. Сочетание же визуальных эффектов и технологий съёмок с захватом движений дало более реалистичный результат.

Голограммы ограничивают свет, который вы можете использовать, и то, как вы их используете. Я думаю, что шоу Уитни Хьюстон было хорошим примером этого: просто наложить чужую голову на тело и сделать ее трёхмерной недостаточно. Бэйли Уолш директора ABBA Voyage

Потенциал этой технологии, по мнению Уолша, огромен. Уолш считает, что теоретически, если бы такие артисты, как Мадонна, Пол Маккартни, The Rolling Stones и Jay-Z думали о будущем, они могли бы записать себя сейчас для потомков. Если шоу ABBA будут успешными, это, вероятно, побудит больше артистов последовать их примеру.

В шоу ABBA постарались добавить больше живых деталей. Концерт объединяет живое выступление и виртуальное шоу: группа из десяти музыкантов исполняет все песни вживую на сцене вместе с голограммами ABBAtar. Для шоу построили специальную арену, которая вмещает около 3000 человек.

Голоса и бэк-вокал Агнеты и Анни-Фрид взяты из оригинальных записей песен, как и пианино Бьорна и гитары Бенни. В сет-лист вошли новые песни из их альбома «Voyage», выпущенного в ноябре 2021 года, в том числе синглы «I Still Have Faith In You» и «Don’t Shut Me Down».

В соцсетях сейчас не так уж и просто найти качественные видео с концерта. Официально они пока не распространяются, а любительские ролики быстро блокируют по требованию правообладателя — Universal.

Шоу получило хорошие оценки критиков. Так, обозреватель The Guardian Алексис Петридис отметил, что аватары очень реалистичны: «Глядя на четыре фигуры на сцене, почти невозможно сказать, что вы не смотрите на людей». Джина Томас из News. ESEuro заявила, что для зрителей — это «возможность «заново пережить свою молодость с виртуальными аватарами ABBA». DW отметил, что «цифровая технология захвата движения вернула к жизни их молодое «я». Обозреватель «Коммерсанта» Борис Барабанов заметил, что «после двух-трех песен зрители не скрывали слез радости».