Голоса и бэк-вокал Агнеты и Анни-Фрид взяты из оригинальных записей песен, как и пианино Бьорна и гитары Бенни. В сет-лист вошли новые песни из их альбома «Voyage», выпущенного в ноябре 2021 года, в том числе синглы «I Still Have Faith In You» и «Don’t Shut Me Down».