По словам учёных, метод может дать возможность печатать импланты прямо в теле человека, не прибегая к хирургическому вмешательству.

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Исследователи из Университета Конкордия описали новую технологию прямой звуковой печати (DSP, Direct sound printing). Она использует ультрзвуковые волны для создания объектов, говорится в статье Nature Communications.

Сфокусированные импульсы ультразвука, посылаемые специальным преобразователем, вызывают сонохимическую реакцию, которая создаёт небольшие пузырьки внутри раствора жидкого полимера, например, полидиметилсилоксана (PDMS). Температура в пузырях достигает 15 тысяч градусов Кельвина, а давление превышает тысячу бар. Эта реакция длится всего пикосекунды (триллионные доли секунды) и приводит к затвердеваю материала в месте, где был пузырь.

Постепенно перемещая преобразователь, можно создать сложные трёхмерные объекты. Наряду со способностью делать мелкие детали, технология позволяет неинвазивно печатать структуры внутри других структур. По мнению учёных, из DSP могут извлечь выгоду авиамеханики — метод даёт возможность ремонтировать внутренние компоненты с помощью 3D-печати, не вскрывая фюзеляж самолёта. В теории с помощью ультразвука можно печатать имплантаты прямо в теле пациента без хирургического вмешательства.