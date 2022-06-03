Учёные из Канады показали технологию 3D-печати с помощью звуковых волн. Она позволяет создавать объекты в объектах Статьи редакции
По словам учёных, метод может дать возможность печатать импланты прямо в теле человека, не прибегая к хирургическому вмешательству.
Исследователи из Университета Конкордия описали новую технологию прямой звуковой печати (DSP, Direct sound printing). Она использует ультрзвуковые волны для создания объектов, говорится в статье Nature Communications.
Сфокусированные импульсы ультразвука, посылаемые специальным преобразователем, вызывают сонохимическую реакцию, которая создаёт небольшие пузырьки внутри раствора жидкого полимера, например, полидиметилсилоксана (PDMS). Температура в пузырях достигает 15 тысяч градусов Кельвина, а давление превышает тысячу бар. Эта реакция длится всего пикосекунды (триллионные доли секунды) и приводит к затвердеваю материала в месте, где был пузырь.
Постепенно перемещая преобразователь, можно создать сложные трёхмерные объекты. Наряду со способностью делать мелкие детали, технология позволяет неинвазивно печатать структуры внутри других структур. По мнению учёных, из DSP могут извлечь выгоду авиамеханики — метод даёт возможность ремонтировать внутренние компоненты с помощью 3D-печати, не вскрывая фюзеляж самолёта. В теории с помощью ультразвука можно печатать имплантаты прямо в теле пациента без хирургического вмешательства.
Как заявили учёные, метод подходит для печати изделий из керамических материалов. В будущем инженеры попробуют использовать полимер-керамические композиты и чистый металл.
Разве в теле не должен быть изначально размещён какой-то материал, чтобы внутри него можно было печатать?
Кость есть — достаточно
а если имплант нужен в брюшной полости? Рёбра не везде есть.
Можно пункцией ввести биоразлагаемый пакетик с жижей для 3D печати, напечатать там всё, а пакетик растворится через пару дней.
да, мне уже помогли разобраться - я не прочитал внимательно, что полимер жидкий
Ой, а я и этого не прочитал, так, додумал :DD
ну там же и написано что полимер, а его ввести проще будет. но в тексте и указано что это пока в теории, так как более вероятно использование в авиамеханике, та и если технология усовершенствуется то явно много других применений можно найти.
я про полимер читал, в этом и прикол, что его как-то нужно ввести в тело
так написано что он жидкий, а ввести жидкость в тело в нужный участок довольно просто.
действительно, что-то я плохо прочитал
Сбор литых конструкций, без возможности разбора.
Учёные из Канады показали технологию 3D-печати чипов с помощью звуковых волн. Она позволяет создавать чипы внутри тел россиян
В west coast customs хуярили монитор в монитор до того, как это стало мейнстримом, сучка!
Батя тоже так создавать умел.
Я тому пример