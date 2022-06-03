Она никогда не разряжается: контролируя качество отдыха посредством фиксации движений головы, те одновременно работают для питания системы.

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Хайинг Коу

Учёные в Китае разработали интеллектуальную подушку с автономным питанием: в неё встроена система, которая преобразуют трение и механическую энергию в электричество.

Подушка состоит из набора гибких пористых полимерных электрических слоев, которые генерируют электрический ток при движении головы. «Слоеный пирог» системы надели поверх обычной подушки, в результате генерировалось напряжение в ответ на величину приложенного давления.

Тестирование показало, что подушка может отслеживать распределение давления человеческой головы, когда та меняет положение. Более того она оказалась достаточно чувствительной, чтобы отслеживать движение пальца, когда им вычерчивают буквы.

Несмотря на то, что она предназначена для отслеживания качества сна, учёные предполагают, что подушка с автономным питанием может найти и другое применение, включая наблюдение за пациентами с заболеваниями шеи или работу в качестве системы раннего предупреждения для людей, склонных к падению с кровати.

Такая технология ранее уже применялась в области мониторинга сна — в частности, её внедряли в маски для глаз и простыни. Создатели новой умной подушки искали решение с меньшими ограничениями, не ставящее под угрозу комфорт пользователя.