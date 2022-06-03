Китайские учёные создали подушку для мониторинга сна, которая заряжается от движений головы Статьи редакции
Она никогда не разряжается: контролируя качество отдыха посредством фиксации движений головы, те одновременно работают для питания системы.
Учёные в Китае разработали интеллектуальную подушку с автономным питанием: в неё встроена система, которая преобразуют трение и механическую энергию в электричество.
Подушка состоит из набора гибких пористых полимерных электрических слоев, которые генерируют электрический ток при движении головы. «Слоеный пирог» системы надели поверх обычной подушки, в результате генерировалось напряжение в ответ на величину приложенного давления.
Тестирование показало, что подушка может отслеживать распределение давления человеческой головы, когда та меняет положение. Более того она оказалась достаточно чувствительной, чтобы отслеживать движение пальца, когда им вычерчивают буквы.
Несмотря на то, что она предназначена для отслеживания качества сна, учёные предполагают, что подушка с автономным питанием может найти и другое применение, включая наблюдение за пациентами с заболеваниями шеи или работу в качестве системы раннего предупреждения для людей, склонных к падению с кровати.
Такая технология ранее уже применялась в области мониторинга сна — в частности, её внедряли в маски для глаз и простыни. Создатели новой умной подушки искали решение с меньшими ограничениями, не ставящее под угрозу комфорт пользователя.
Китайцам лишь бы за чем-нибудь помониторить
Плохо спал - значит беспокоят плохие мысли! В Китае всё хорошо! Или плохо работал и не устал. Надо лучше работать!
-15 социальный рейтинг.
Хорошо спал - снился Мао и Xi, +15 социальный рейтинг
а миска риса?
За миску риса работать надо!
Можно прямо не просыпаясь социальные кредиты зарабатывать небось? Удар!
Ждем дакикамуру, которая заряжается от движений, но не головы
Спасибо, теперь ты сможешь уснуть на клавиатуре и в положении лёжа.
Бедные китайские учёные, они так много думают о том, как помочь России обойти санкции, что даже во сне у них голова дёргается от перегрева с такой частотой, что батарейки заряжает и это понятно. (Спасибо, что многочисленный китайский народ ещё помнит, кто не давал япошкам вырезать их страну под корень.) Если бы мы ещё и Индию от англицкой оккупации "спасли", то вся Евразия на карте уже давно была-бы красного цвета и НАТО просто обосралось бы ракеты подвигать к нашим Русско-Индокитайским границам с населением под 4 млрд.
А если шарахнет во сне?
Значит заслужил
Самосуд