Технологии

Производитель электрошокеров Taser заявил, что установит их на дроны, чтобы остановить стрельбу в школах Статьи редакции

Идея компании Axon вызвала критику со стороны её собственного консультативного совета по этике.

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Axon

Axon, стоящая за брендом электрошокеров Taser, заявила, что планирует установить их на дроны и продавать новые устройства как эффективное оружие против скулшутинга.

Предлагаемая технология, по планам компании, будет применяться в школах для «развертывания несмертельных беспилотников с дистанционным управлением, способных вывести из строя активного стрелка менее чем за 60 секунд».

Сегодня единственный жизнеспособный ответ массовому стрелку — это ещё один человек с оружием.

Рик Смит
основатель Axon

Управлять беспилотником, по планам Axon, также будет человек — с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Именно он и будет принимать решение, использовать ли электрошокер в конкретном случае. При этом оператор должен «согласится взять на себя юридическую и моральную ответственность за любые инициированные силовые действия».

Но консультативный совет по этике, созданный Axon в 2018 году для руководства работой компании над искусственным интеллектом, предупредил, что фирма торопится с технологией. В неподписанном заявлении совета директоров, опубликованном в Twitter, говорится, что «решение Axon вызывает глубокое сожаление».

Axon @axon_us
@AxonRick In response to today's announcement... We have included a statement from the Axon AI Ethics Advisory Board.

Совет по этике заявил, что идея дрона, оснащённого электрошокером, была представлена ещё более года назад, и что после длительных обсуждений большинство членов проголосовали против даже ограниченного пилотного проекта. Идея была отклонена в том числе потому, что фирма намерена продавать технологию не только полиции. Впрочем, решение совета носит лишь рекомендательный характер, и руководство Axon не обязано следовать его указаниям.

Внутренний совет по этике ранее уже успешно предотвращал запуск продуктов Axon: например, когда компания рассматривала возможность внедрения технологии распознавания лиц в линейку нательных камер для полицейских.

Axon предложила новую разработку после cамой массовой по числу жертв стрельбе в школе за последние 10 лет в США. 25 мая 2022 года вооружённый Сальвадор Рамос убил 19 детей и двоих взрослых в начальной школе Робба небольшого городка Ювалде, Техас. Преступник находился в школе более часа, прежде чем был застрелен — не полицией, а тактической группой.

Действия полиции раскритиковали родители учеников: по их словам, полицейские ничего не делали и «просто стояли за ограждением». Некоторые родители сами заходили в здание и выводили своих детей, другим же мешали это сделать полицейские и даже заковывали их в наручники.

Новости
Техасские полицейские больше часа не заходили в школу, где шла стрельба. Преступник успел убить 19 детей Статьи редакции

Некоторых родителей, которые хотели войти в здание и требовали от полиции остановить стрельбу, заковывали в наручники.

Мемориал жертвам стрельбы в начальной школе Робба в Ювалде. Фото Тамара Калифа 

#новости

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41 комментарий
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Судебный нос

Давайте сразу ножи.

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Тяжкий яд
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Настоящий хот-дог
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Намерен якорь
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B1ack Onyx

А на русском разве не мачетЭ?

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Намерен якорь

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5

Мачете
Мачете (исп. machete) — длинный (часто более 50 см), обычно тонкий (до 3 мм) и широкий нож. Клинок…
ru.wikipedia.org
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B1ack Onyx

Не знал. Смотрел этот фильм не раз в русском переводе и там читалось как «мачетэ»

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Намерен якорь

Да, получается, что в данном случае пишем "е", а произносим "э".

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B1ack Onyx

Типичный английский))

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Намерен якорь

В английском хуже. Пишется "Манчестер", произносится "Ливерпуль" 😁

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Trade Scum

я первый раз прочитал это в 6 лет в какой то книжке драгунского и был уверен лет до 15 что это так и есть

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Trade Scum

как и корова

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Trade Scum

я вот такой купил лет 7 назад

https://galamart.ru/product/873-218/

хуй знает зачем перед сыном только один раз выебывался крапиву побеждал

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Намерен якорь

Ну у меня есть тесак дома, лезвие длиной 60 см. Я им всякую птицу разбираю, когда её готовлю в еду. Но у него толстое лезвие. Около 5 мм. И он тяжёлый, им особо не поразмахиваешь. Рубить, да, можно.

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Trade Scum

не совсем понял, прости. тесаком ты можешь накрамсать тушку на квадраты. разделывать птицу тесаком?

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Намерен якорь

Ну я не тушку покупаю, обычно: куриные четверти. А потом их дома разрубаю на мельче куски, необходимого мне размера. Тесак справляется с любыми куриными костями.

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Trade Scum

зачем рубить кости у курицы? прости за душноту.

я просто разделываю курицу полностью острым ножом по госту за 5 минут, приучился.

есть блюда где нужна имено рубленая с костями курица но это же очень редко.

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Судебный нос

Ура, поножовщина на ТЖ, наконец-то

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Намерен якорь

И драчка на ножичках

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ДЕДос Атака

хорошая же идея для обеспечения безопасности в общественных местах. Только лучше нейросеть им натренировать на человека с оружием, чтобы управляющий ими человек не нужен был.
Просто производитель стремается затрагивать потенциально спорную тему.

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Россию не спасти

Нейросеть сложно и неудобно. Смотрел разбор эксперта по компьютерному зрению

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ДЕДос Атака

я сам эксперт по компьютерному зрению, все это уже сейчас реально. определить взрослого человека угрожающего оружием как нехуй делать, дальше останется просто трекать его перемещения чтобы дрон (или дроны) навести.

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B1ack Onyx

А как нейросеть будет отличать преступника с оружием от полицейских с оружием или гражданских с оружием?

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Точка У

А зачем их отличать?
ACAB!

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ДЕДос Атака

а че делать гражданским с оружием в школе? полицейских отмаркировать куча способов какой-то меткой которая меняется каждый день.

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B1ack Onyx

Из последней новости о стрельбе в Буффало, пришли родители детей и взяли с собой оружие

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B1ack Onyx

Плюс в Америке почти у всех есть огнестрел

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ДЕДос Атака

но они же не размахивают ими угрожая в школе, верно? вытащил — получи разряд и в отруб, там разберутся нахуй ты это сделал. полицейским можно сделать метки, это легко и проверено уже в разных системах ai зрения

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Россию не спасти

Как ты определишь оружие и что это оружие. Плюс его можно спрятать + где взять столько обучающий данных стреляющего человека ещё и в школе

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ДЕДос Атака

да легко все определяется, просто поверь. Данные нарабатываются с обычных сьемок людей угрожающих оружием, для этого не нужно никого убивать.

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ayy
просто поверь

Просто поверь что не будет false positives, братишка, все будет заебись к успеху придем.

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ДЕДос Атака

ну, тазер это не летальная хуйня, в штатах полицейские его не стесняются использовать и при меньших угрозах , и ниче.

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Anthropocide Apostle

Ну я бы не сказал что нелетальная. Полтысячи трупов с 2010го набралось вроде как.

Lethal force? Tasers are meant to save lives…
The April 11 shooting death of Daunte Wright highlights problems with police use of Tasers that…
www.usatoday.com
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horus
определить взрослого человека угрожающего оружием как нехуй делать

ИИ в это же время до сих пор пытается научится определять автобус на фото

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Santoninko

У меня только два слова: adversarial attack.

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the hard of леопард

Сраные комиссии по этике, запускайте пилот и будем посмотреть. Если этот дрон не нарушает ни чьих прав и свобод (кроме стрелков), то запускайте в печать

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ZXC

Пока не будет стрельб в школах комитетов по этике, они не поймут каково это....

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the hard of леопард

Так, срочно создаём школу комитетов по этике!

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Anthropocide Apostle
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Santoninko

-

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Я @ ты @

Предлагаю сразу MQ-1 Predator, чтоб наверняка

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