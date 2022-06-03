Идея компании Axon вызвала критику со стороны её собственного консультативного совета по этике.

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Axon

Axon, стоящая за брендом электрошокеров Taser, заявила, что планирует установить их на дроны и продавать новые устройства как эффективное оружие против скулшутинга.

Предлагаемая технология, по планам компании, будет применяться в школах для «развертывания несмертельных беспилотников с дистанционным управлением, способных вывести из строя активного стрелка менее чем за 60 секунд».

Сегодня единственный жизнеспособный ответ массовому стрелку — это ещё один человек с оружием. Рик Смит основатель Axon

Управлять беспилотником, по планам Axon, также будет человек — с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Именно он и будет принимать решение, использовать ли электрошокер в конкретном случае. При этом оператор должен «согласится взять на себя юридическую и моральную ответственность за любые инициированные силовые действия».

Но консультативный совет по этике, созданный Axon в 2018 году для руководства работой компании над искусственным интеллектом, предупредил, что фирма торопится с технологией. В неподписанном заявлении совета директоров, опубликованном в Twitter, говорится, что «решение Axon вызывает глубокое сожаление».

Axon @axon_us @AxonRick In response to today's announcement... We have included a statement from the Axon AI Ethics Advisory Board.

Совет по этике заявил, что идея дрона, оснащённого электрошокером, была представлена ещё более года назад, и что после длительных обсуждений большинство членов проголосовали против даже ограниченного пилотного проекта. Идея была отклонена в том числе потому, что фирма намерена продавать технологию не только полиции. Впрочем, решение совета носит лишь рекомендательный характер, и руководство Axon не обязано следовать его указаниям.

Внутренний совет по этике ранее уже успешно предотвращал запуск продуктов Axon: например, когда компания рассматривала возможность внедрения технологии распознавания лиц в линейку нательных камер для полицейских.

Axon предложила новую разработку после cамой массовой по числу жертв стрельбе в школе за последние 10 лет в США. 25 мая 2022 года вооружённый Сальвадор Рамос убил 19 детей и двоих взрослых в начальной школе Робба небольшого городка Ювалде, Техас. Преступник находился в школе более часа, прежде чем был застрелен — не полицией, а тактической группой.

Действия полиции раскритиковали родители учеников: по их словам, полицейские ничего не делали и «просто стояли за ограждением». Некоторые родители сами заходили в здание и выводили своих детей, другим же мешали это сделать полицейские и даже заковывали их в наручники.