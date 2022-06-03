Производитель электрошокеров Taser заявил, что установит их на дроны, чтобы остановить стрельбу в школах Статьи редакции
Идея компании Axon вызвала критику со стороны её собственного консультативного совета по этике.
Axon, стоящая за брендом электрошокеров Taser, заявила, что планирует установить их на дроны и продавать новые устройства как эффективное оружие против скулшутинга.
Предлагаемая технология, по планам компании, будет применяться в школах для «развертывания несмертельных беспилотников с дистанционным управлением, способных вывести из строя активного стрелка менее чем за 60 секунд».
Управлять беспилотником, по планам Axon, также будет человек — с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Именно он и будет принимать решение, использовать ли электрошокер в конкретном случае. При этом оператор должен «согласится взять на себя юридическую и моральную ответственность за любые инициированные силовые действия».
Но консультативный совет по этике, созданный Axon в 2018 году для руководства работой компании над искусственным интеллектом, предупредил, что фирма торопится с технологией. В неподписанном заявлении совета директоров, опубликованном в Twitter, говорится, что «решение Axon вызывает глубокое сожаление».
Совет по этике заявил, что идея дрона, оснащённого электрошокером, была представлена ещё более года назад, и что после длительных обсуждений большинство членов проголосовали против даже ограниченного пилотного проекта. Идея была отклонена в том числе потому, что фирма намерена продавать технологию не только полиции. Впрочем, решение совета носит лишь рекомендательный характер, и руководство Axon не обязано следовать его указаниям.
Внутренний совет по этике ранее уже успешно предотвращал запуск продуктов Axon: например, когда компания рассматривала возможность внедрения технологии распознавания лиц в линейку нательных камер для полицейских.
Axon предложила новую разработку после cамой массовой по числу жертв стрельбе в школе за последние 10 лет в США. 25 мая 2022 года вооружённый Сальвадор Рамос убил 19 детей и двоих взрослых в начальной школе Робба небольшого городка Ювалде, Техас. Преступник находился в школе более часа, прежде чем был застрелен — не полицией, а тактической группой.
Действия полиции раскритиковали родители учеников: по их словам, полицейские ничего не делали и «просто стояли за ограждением». Некоторые родители сами заходили в здание и выводили своих детей, другим же мешали это сделать полицейские и даже заковывали их в наручники.
Давайте сразу ножи.
А на русском разве не мачетЭ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5
Не знал. Смотрел этот фильм не раз в русском переводе и там читалось как «мачетэ»
Да, получается, что в данном случае пишем "е", а произносим "э".
Типичный английский))
В английском хуже. Пишется "Манчестер", произносится "Ливерпуль" 😁
я первый раз прочитал это в 6 лет в какой то книжке драгунского и был уверен лет до 15 что это так и есть
как и корова
я вот такой купил лет 7 назад
https://galamart.ru/product/873-218/
хуй знает зачем перед сыном только один раз выебывался крапиву побеждал
Ну у меня есть тесак дома, лезвие длиной 60 см. Я им всякую птицу разбираю, когда её готовлю в еду. Но у него толстое лезвие. Около 5 мм. И он тяжёлый, им особо не поразмахиваешь. Рубить, да, можно.
не совсем понял, прости. тесаком ты можешь накрамсать тушку на квадраты. разделывать птицу тесаком?
Ну я не тушку покупаю, обычно: куриные четверти. А потом их дома разрубаю на мельче куски, необходимого мне размера. Тесак справляется с любыми куриными костями.
зачем рубить кости у курицы? прости за душноту.
я просто разделываю курицу полностью острым ножом по госту за 5 минут, приучился.
есть блюда где нужна имено рубленая с костями курица но это же очень редко.
Ура, поножовщина на ТЖ, наконец-то
И драчка на ножичках
хорошая же идея для обеспечения безопасности в общественных местах. Только лучше нейросеть им натренировать на человека с оружием, чтобы управляющий ими человек не нужен был.
Просто производитель стремается затрагивать потенциально спорную тему.
Нейросеть сложно и неудобно. Смотрел разбор эксперта по компьютерному зрению
я сам эксперт по компьютерному зрению, все это уже сейчас реально. определить взрослого человека угрожающего оружием как нехуй делать, дальше останется просто трекать его перемещения чтобы дрон (или дроны) навести.
А как нейросеть будет отличать преступника с оружием от полицейских с оружием или гражданских с оружием?
А зачем их отличать?
ACAB!
а че делать гражданским с оружием в школе? полицейских отмаркировать куча способов какой-то меткой которая меняется каждый день.
Из последней новости о стрельбе в Буффало, пришли родители детей и взяли с собой оружие
Плюс в Америке почти у всех есть огнестрел
но они же не размахивают ими угрожая в школе, верно? вытащил — получи разряд и в отруб, там разберутся нахуй ты это сделал. полицейским можно сделать метки, это легко и проверено уже в разных системах ai зрения
Как ты определишь оружие и что это оружие. Плюс его можно спрятать + где взять столько обучающий данных стреляющего человека ещё и в школе
да легко все определяется, просто поверь. Данные нарабатываются с обычных сьемок людей угрожающих оружием, для этого не нужно никого убивать.
Просто поверь что не будет false positives, братишка, все будет заебись к успеху придем.
ну, тазер это не летальная хуйня, в штатах полицейские его не стесняются использовать и при меньших угрозах , и ниче.
Ну я бы не сказал что нелетальная. Полтысячи трупов с 2010го набралось вроде как.
ИИ в это же время до сих пор пытается научится определять автобус на фото
У меня только два слова: adversarial attack.
Сраные комиссии по этике, запускайте пилот и будем посмотреть. Если этот дрон не нарушает ни чьих прав и свобод (кроме стрелков), то запускайте в печать
Пока не будет стрельб в школах комитетов по этике, они не поймут каково это....
Так, срочно создаём школу комитетов по этике!
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Предлагаю сразу MQ-1 Predator, чтоб наверняка