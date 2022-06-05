Технологии
DTF

Нейросеть DALL-E 2 «дорисовала» классические картины. У Моны Лизы появились ноги Статьи редакции

А у «Девушки с жемчужной серёжкой» и вовсе целая комната.

1554 просмотров

Нейросеть DALL-E 2, представленная в апреле 2022 года, способна не только генерировать и трансформировать изображения по описанию, но и «дорисовывать» существующие иллюстрации.

Блогер Денис Ширяев и автор Telegram-канала «Нейросети и Блендер» представили подборку классических картин, дополненных алгоритмами машинного обучения. Нейронная сеть генерировала по восемь вариантов «дорисованных картин», из которых блогеры выбирали лучшие.

Бурлаки на Волге (Илья Репин)

Оригинал

Дорисованная картина

Апофеоз Войны (Василий Верещагин)

Оригинал

Дорисованная картина

Утро в сосновом лесу (Шишкин и Савицкий)

Оригинал

Дорисованная картина

Девятый вал (Иван Айвазовский)

Оригинал

Дорисованная картина

Девочка с персиками (Валентин Серов)

Оригинал

Дорисованная картина (несколько вариантов)

Розовые горы (Николай Рерих)

Оригинал

Дорисованная картина

Царевна-Лебедь (Михаил Врубель)

Оригинал

Дорисованная картина

Мона Лиза (Леонардо да Винчи)

Оригинал

Дорисованная картина

Девушка с жемчужной серёжкой (Ян Вермеер)

Оригинал

Дорисованная картина

Христос Пантократор из Синайского монастыря (старейшая икона в мире)

Оригинал

Дорисованная картина

Звёздная ночь (Винсент ван Гог)

Оригинал

Дорисованная картина

Опять двойка (Фёдор Решетников)

Оригинал

Дорисованная картина

Нейросеть DALL-E 2 по-прежнему доступна только для ограниченного количества разработчиков. Желающие могут подать заявку на тестирование нейросети на сайте сервиса.

Технологии
OpenAI доработала нейросеть DALL-E: теперь она генерирует картинки по текстовому описанию и редактирует уже готовые Статьи редакции

Нейросеть может брать изображение и создавать различные его вариации, изменяя композицию, тени и текстуру.

#нейросети #dalle2 #openai

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
Skaor

Страшна, вырубай!

Ответить
Развернуть ветку
Илюминат Пупкин

а у дали всё таки есть вкус к дамам ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
Развернуть ветку
Предварительный шар

А кисти какие! Ещё лучше стали

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

и спинка от стула под левой рукой...

Ответить
Развернуть ветку
Предварительный шар

Вот стулья раньше были, это да

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

Это еще что! Вон у Царевны- Лебедь третье крыло выросло. Ахуеть теперь. Царевна-Птеродактиль.

Ответить
Развернуть ветку
Предварительный шар

Библически-точная Царевна-Лебедь

Ответить
Развернуть ветку
Сложный пришелец

Еееее @Denis Shiryaev

Ответить
Развернуть ветку
Больной рак

Каких-то ноунеймов постят…

Ответить
Развернуть ветку
Сложный пришелец

БЛОГЕРОВ!

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

Местами хуйня

Ответить
Развернуть ветку
Мне только спросить

чёт такую дорисованную "опять двойку" я вроде уже видел на картинках со спецназом типа

Ответить
Развернуть ветку
Мне только спросить

немного не то, да

Ответить
Развернуть ветку
Ezis Ozols

Рерих выглядит, как будто просто все его картины в одну большую объединили

Ответить
Развернуть ветку
Мне только спросить

есть такое.

Ответить
Развернуть ветку
Финансовый Женя
Девушка с жемчужной серёжкой (Ян Вермеер)

В окне голубь

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

Уарабэй!

Ответить
Развернуть ветку
Смелый меч

ебануться

Ответить
Развернуть ветку
Дуб-Дерево

Только сейчас заметил что в "Булаках на Волге" российский флаг висит вверх тормашками. Интересно, почему?

Ответить
Развернуть ветку
Военный кран

Србия объявила войну России

Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

За Ширяевым уже выехали

Ответить
Развернуть ветку
Московский

Я не хирург, но кажется ей пиздец

Ответить
Развернуть ветку
Бом Бом

подумаешь шишка встала

Ответить
Развернуть ветку
nnm

Что-то офигенно, что-то отвратно. Но в целом любопытно, очень неплохо помогает фантазировать!

Ответить
Развернуть ветку
Резиновый фонарь

Denis Sexy It - ширяев что ли?

Ответить
Развернуть ветку
Мне только спросить

а ты дохуя внимательный

Ответить
Развернуть ветку
Резиновый фонарь

я к тому что какое там секси

Ответить
Развернуть ветку
Мне только спросить

СМИСЛИ
@АКТЁР
@СОНИТАР
@ОХРАНА
ТУТ ЧЕЛОВЕК БЕРЕГА ПОПУТАЛ
а если серьёзно, да, у него такой ник)

Ответить
Развернуть ветку
Военный кран

Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Военный кран

«— Позавчера, 23 июля, неизвестный автор прислал в Академию электронно-оптическое устройство, которое позволяет проникнуть за горизонт картин Леонардо да Винчи. Не вполне понятным способом итальянский мастер сумел на своих полотнах добиться пространственного эффекта. Он запечатлел пейзаж на несколько километров за черту горизонта.

Эмиссар движением руки укротил металлический голос и произнес с оттенком безразличия:

– Очередное анонимное устройство. «Неизвестный автор прислал» – и все тут. Знаем мы этих неизвестных, ниспровергателей законопорядка, недовольных и временем, в котором живут, и Марсом, на котором обитают. Затаился такой в щели, как змий, и ну проектиками дичайшими бомбардировать белый свет».

Ответить
Развернуть ветку
Denis NY

У девушки с сережкой кисть развернута и растет не с той стороны. Есть еще куда совершенствоваться дали.

Ответить
Развернуть ветку
ШАБАШ

У нейронки какой-то пунктик на синий цвет.

Ответить
Развернуть ветку
плюшевый батон

Что за черт там появился

Ответить
Развернуть ветку
Marat Khamadeev

@Denis Shiryaev, а как насчёт проделать несколько таких итераций с одной картиной, постоянно дорисовывая окружение?

Ответить
Развернуть ветку
Вольдемаръ Дурбовскiй

Там и так шакалы, куда ещё

Ответить
Развернуть ветку
Alex Blake

У Иисуса как будто крылья проявились. Интересно... Шах и мат, аметисты!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
null