Нейросеть DALL-E 2 «дорисовала» классические картины. У Моны Лизы появились ноги Статьи редакции
А у «Девушки с жемчужной серёжкой» и вовсе целая комната.
Нейросеть DALL-E 2, представленная в апреле 2022 года, способна не только генерировать и трансформировать изображения по описанию, но и «дорисовывать» существующие иллюстрации.
Блогер Денис Ширяев и автор Telegram-канала «Нейросети и Блендер» представили подборку классических картин, дополненных алгоритмами машинного обучения. Нейронная сеть генерировала по восемь вариантов «дорисованных картин», из которых блогеры выбирали лучшие.
Бурлаки на Волге (Илья Репин)
Оригинал
Дорисованная картина
Апофеоз Войны (Василий Верещагин)
Оригинал
Дорисованная картина
Утро в сосновом лесу (Шишкин и Савицкий)
Оригинал
Дорисованная картина
Девятый вал (Иван Айвазовский)
Оригинал
Дорисованная картина
Девочка с персиками (Валентин Серов)
Оригинал
Дорисованная картина (несколько вариантов)
Розовые горы (Николай Рерих)
Оригинал
Дорисованная картина
Царевна-Лебедь (Михаил Врубель)
Оригинал
Дорисованная картина
Мона Лиза (Леонардо да Винчи)
Оригинал
Дорисованная картина
Девушка с жемчужной серёжкой (Ян Вермеер)
Оригинал
Дорисованная картина
Христос Пантократор из Синайского монастыря (старейшая икона в мире)
Оригинал
Дорисованная картина
Звёздная ночь (Винсент ван Гог)
Оригинал
Дорисованная картина
Опять двойка (Фёдор Решетников)
Оригинал
Дорисованная картина
Нейросеть DALL-E 2 по-прежнему доступна только для ограниченного количества разработчиков. Желающие могут подать заявку на тестирование нейросети на сайте сервиса.
Страшна, вырубай!
а у дали всё таки есть вкус к дамам ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А кисти какие! Ещё лучше стали
и спинка от стула под левой рукой...
Вот стулья раньше были, это да
Это еще что! Вон у Царевны- Лебедь третье крыло выросло. Ахуеть теперь. Царевна-Птеродактиль.
Библически-точная Царевна-Лебедь
Еееее @Denis Shiryaev
Каких-то ноунеймов постят…
БЛОГЕРОВ!
Местами хуйня
чёт такую дорисованную "опять двойку" я вроде уже видел на картинках со спецназом типа
немного не то, да
Рерих выглядит, как будто просто все его картины в одну большую объединили
есть такое.
В окне голубь
Уарабэй!
ебануться
Только сейчас заметил что в "Булаках на Волге" российский флаг висит вверх тормашками. Интересно, почему?
Србия объявила войну России
За Ширяевым уже выехали
Я не хирург, но кажется ей пиздец
подумаешь шишка встала
Что-то офигенно, что-то отвратно. Но в целом любопытно, очень неплохо помогает фантазировать!
Denis Sexy It - ширяев что ли?
а ты дохуя внимательный
я к тому что какое там секси
СМИСЛИ
@АКТЁР
@СОНИТАР
@ОХРАНА
ТУТ ЧЕЛОВЕК БЕРЕГА ПОПУТАЛ
а если серьёзно, да, у него такой ник)
Спасибо
«— Позавчера, 23 июля, неизвестный автор прислал в Академию электронно-оптическое устройство, которое позволяет проникнуть за горизонт картин Леонардо да Винчи. Не вполне понятным способом итальянский мастер сумел на своих полотнах добиться пространственного эффекта. Он запечатлел пейзаж на несколько километров за черту горизонта.
Эмиссар движением руки укротил металлический голос и произнес с оттенком безразличия:
– Очередное анонимное устройство. «Неизвестный автор прислал» – и все тут. Знаем мы этих неизвестных, ниспровергателей законопорядка, недовольных и временем, в котором живут, и Марсом, на котором обитают. Затаился такой в щели, как змий, и ну проектиками дичайшими бомбардировать белый свет».
У девушки с сережкой кисть развернута и растет не с той стороны. Есть еще куда совершенствоваться дали.
У нейронки какой-то пунктик на синий цвет.
Что за черт там появился
@Denis Shiryaev, а как насчёт проделать несколько таких итераций с одной картиной, постоянно дорисовывая окружение?
Там и так шакалы, куда ещё
У Иисуса как будто крылья проявились. Интересно... Шах и мат, аметисты!