А у «Девушки с жемчужной серёжкой» и вовсе целая комната.

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Нейросеть DALL-E 2, представленная в апреле 2022 года, способна не только генерировать и трансформировать изображения по описанию, но и «дорисовывать» существующие иллюстрации.

Блогер Денис Ширяев и автор Telegram-канала «Нейросети и Блендер» представили подборку классических картин, дополненных алгоритмами машинного обучения. Нейронная сеть генерировала по восемь вариантов «дорисованных картин», из которых блогеры выбирали лучшие.

Бурлаки на Волге (Илья Репин)

Оригинал

Дорисованная картина

Апофеоз Войны (Василий Верещагин)

Оригинал

Дорисованная картина

Утро в сосновом лесу (Шишкин и Савицкий)

Оригинал

Дорисованная картина

Девятый вал (Иван Айвазовский)

Оригинал

Дорисованная картина

Девочка с персиками (Валентин Серов)

Оригинал

Дорисованная картина (несколько вариантов)

Розовые горы (Николай Рерих)

Оригинал

Дорисованная картина

Царевна-Лебедь (Михаил Врубель)

Оригинал

Дорисованная картина

Мона Лиза (Леонардо да Винчи)

Оригинал

Дорисованная картина

Девушка с жемчужной серёжкой (Ян Вермеер)

Оригинал

Дорисованная картина

Христос Пантократор из Синайского монастыря (старейшая икона в мире)

Оригинал

Дорисованная картина

Звёздная ночь (Винсент ван Гог)

Оригинал

Дорисованная картина

Опять двойка (Фёдор Решетников)

Оригинал

Дорисованная картина

Нейросеть DALL-E 2 по-прежнему доступна только для ограниченного количества разработчиков. Желающие могут подать заявку на тестирование нейросети на сайте сервиса.