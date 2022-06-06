Королева впервые использовала карету Gold State Coach для поездки на свою коронацию 2 июня 1953 года.

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Голограмма королевы появилась в позолоченной карете на карнавальном шествии, посвящённом её 70-летнему правлению. Голограмма — это реальные кадры с коронации 1953 года, когда Елизавета ехала в этой самой карете из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство вместе со своим мужем, герцогом Эдинбургским.

Технологию разработала лондонская студия Treatment Studio, которая также работала над шоу для таких исполнителей, как Адель и сэр Элтон Джон. С помощью сотрудников Букингемского дворца специалисты установили цифровые экраны с голограммами молодой королевы на стальной каркас, изготовленный на заказ.

При этом карета является оригинальной: транспортному средству уже 260 лет, его ввели в эксплуатацию в 1760 году во времена Георга VI. Последний раз королева Елизавета II ездила на ней 20 лет назад — после Gold State Coach решили не использовать, посчитав устаревшей.

Последняя поездка королевы в карете Gold State Coach в 2002 году