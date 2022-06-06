Голограмма королевы Елизаветы II «проехала» по центру Лондона в карете, которой более 250 лет Статьи редакции
Королева впервые использовала карету Gold State Coach для поездки на свою коронацию 2 июня 1953 года.
Голограмма королевы появилась в позолоченной карете на карнавальном шествии, посвящённом её 70-летнему правлению. Голограмма — это реальные кадры с коронации 1953 года, когда Елизавета ехала в этой самой карете из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство вместе со своим мужем, герцогом Эдинбургским.
Технологию разработала лондонская студия Treatment Studio, которая также работала над шоу для таких исполнителей, как Адель и сэр Элтон Джон. С помощью сотрудников Букингемского дворца специалисты установили цифровые экраны с голограммами молодой королевы на стальной каркас, изготовленный на заказ.
При этом карета является оригинальной: транспортному средству уже 260 лет, его ввели в эксплуатацию в 1760 году во времена Георга VI. Последний раз королева Елизавета II ездила на ней 20 лет назад — после Gold State Coach решили не использовать, посчитав устаревшей.
Дело в том, что покрытая сусальным золотом карета весит около четырёх тонн и из-за своего значительного веса и размера может двигаться только со скоростью пешехода. Зато зрители недавнего шествия смогли хорошо рассмотреть и помахать в ответ голограмме королевы — точно так же, как приветствовали реальную Елизавету зрители шествия 1953 года.
Подумаешь. Вот с каким парадом мы пыню в мавзолей повезём
А голограмма, тем временем, объявит войну ещё какой-нибудь мирной стране. Хм. Страшно.
Цыганское барокко если честно