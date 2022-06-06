Технологии

iOS 16 с новым экраном блокировки, редизайн MacBook Air и не только: главное с презентации Apple на WWDC-2022 Статьи редакции

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.

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David Pierce

Apple открыла конференцию для разработчиков WWDC-2022, анонсировав новые операционные системы — MacOS Ventura, iOS 16, iPadOS 16 и watchOS 9, процессор M2 и Macbook на нём и не только.

Презентация транслировалась на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и через Apple TV. Apple открыла конференцию для разработчиков WWDC-2022.

Когда выйдут обновления операционных систем

  • Беты для разработчиков — в момент завершения презентации
  • Открытые беты — в июле
  • Релиз — осенью

iOS 16

  • Экран блокировки

В новой версии операционной системы можно кастомизировать экран блокировки: изменить шрифт часов, добавить небольшие виджеты состояния в стиле Apple Watch, а также создать галерея обоев по свайпу вправо ( в том числе со сменой фильтров и фона). Доступна интеллектуальная подборка фотографий из библиотеки и режим перемешивания фотографий.

Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения — чтобы не перекрывать изображение на экране заставки.

  • Расширенные возможности фокусировки

Фильтры фокуса могут работать с приложениями, позволяя отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только те вкладки, которые к настоящей работе. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API для тех же фильтров в своих приложениях.

  • Редактирование сообщений и отмена их отправки
  • Live Text теперь в видео
  • Редактирование изображений

Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать объект на нём отдельно от фона — и вставить его в любое место.

  • Обновление для Apple Wallet

Apple Wallet позволяет предоставлять паспортные данные внутри приложений, но пока только в тех штатах, где это разрешено.

Почта, сообщения и WhatsApp могут совместно использовать смарт-ключи — например, от номеров в отелях. Apple работает с IETF (сообществом «Инженерный совет интернета») над поддержкой совместного использования ключей на разных платформах.

  • Новая функция Apple Pay Later

Apple Pay Later позволяет разделить стоимость покупки, сделанной через Apple Pay, на четыре равных платежа без процентов и штрафов за его просрочку. Среди обновлений так же — отслеживание заказов через Apple Pay и интеграция с Shopify.

  • Family Checklist

Благодаря новой функции можно настроить все параметры родительского контроля. Кроме того, теперь возможно одобрять запросы экранного времени прямо из сообщений.

  • iCloud Shared Photo Library

Новый тип библиотеки iCloud, в которой могут участвовать до шести человек. Интеллектуальные фильтры загрузки и новый переключатель в камере, который сразу отправляет фотографии в общую библиотеку.

  • Safety Check для помощи жертвам абьюза и преследований

Проверка безопасности позволяет быстро отключать отслеживание местоположения и экстренно закрывать другим людям доступ к своим аккаунтам.

Благодаря Safety Check также можно проверить, у кого есть разрешение на доступ к вашим паролям и приложениям, и отключить его в любой момент.

  • CarPlay

Обновлённая система CarPlay может занять все дисплеи автомобиля, включая приборную панель, и предоставлять всю необходимую информацию. Среди прочего — можно контролировать подогрев сидений и климат-контроль. Первые автомобили с поддержкой обновленного CarPlay появятся в 2023 году.

Watch OS 9

  • Часы как фитнес-устройство

Apple использует акселерометр и гироскоп для определения формы бега, длины шага и времени контакта с землей. Введение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки в любое время. Голосовое переключение режима тренировки, в том числе между разными видами спорта — для спортсменов, принимающих участие в смешанных марафонах.

  • Новый дизайн уведомлений, кнопки навигации и циферблаты часов: «Лунный календарь», «Астрономия», Playtime (забавные анимированные цифры), Metropolitan — строгий циферблат.
  • Приложение «Активность» теперь доступно без Apple Watch — с метриками, которые может измерять айфон
  • Отслеживание расписания приёма таблеток — со сканированием этикеток с помощью камеры. Система предупредит, если пользователь совместил медикаменты, которые опасно принимать в одно и то же время.

Чип M2

Apple анонсировала процессор нового поколения — M2. Его производительность на 18% выше, чем у M1.

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Компания гарантирует пропускную способность памяти 100 Гбит/с и до 24 ГБ объединённой памяти. Процессор M2 имеет на 25% больше производительности графического процессора, чем M1, при том же уровне мощности, и на 35% больше — при максимальной мощности. Также системы с M2 способны воспроизводить несколько потоков видео в 8K и 4K.

Macbook Air с зарядкой MacSafe и чипом M2

  • Полный редизайн ноутбука

Цельный алюминиевый корпус — на 21% меньше предыдущей модели. Доступные цвета: серебристый, космический серый, «звездный свет» и «полночь».

  • 13,6-дюймовый дисплей с закруглёнными углами с «чёлкой», яркостью 500 нит и поддержкой миллиарда цветов
  • Два USB-C порта: быстрая зарядка до 50% за 30 минут
  • Фронтальная 1080p-камера с улучшенной работой при низком освещении
  • Система из 4 динамиков, поддержка Dolby Atmos и три микрофона
  • Функциональные клавиши со сканером отпечатка пальцев
  • Толщина 11,3 миллиметра
  • Новый макбук на 20% быстрее, чем M1 Air, и в пять раз быстрее, чем последний Intel Air в фильтрах фотошопа. 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.

Новая MacOS — под названием Ventura

  • Возвращение однооконного режима из OS X 10.3
  • Новый режим Stage Manager

Он позволяет сфокусироваться на одном большом окне, пока остальные автоматически сортируются сбоку. Функция также позволяет сохранять группы окон и мгновенно переключаться между ними.

  • Обновление Spotlight

Выполнение быстрых действий прямо из Spotlight (например, запуск таймера)

  • Обновлённые настройки поиска в почте с расширенными функциями (письма-напоминания, поиск по документам из писем).
  • Обновлённый системный поиск

С обнаружением надписи на фото, доступом в сеть и более подробными результатами. Также доступен на iOS и iPad OS.

  • Группы вкладок а Safari

Подходит для синхронного обновления при использовании с другими пользователями — например, для планирования поездок.

  • Новая система хранения паролей Passkeys

Passkeys — это уникальные цифровые ключи, которые остаются на устройстве и никогда не хранятся на веб-сервере, поэтому хакеры не могут их украсть или обманом заставить пользователей поделиться ими. Для входа в различные системы используют Touch ID или Face ID.

iPadOS 16

  • Новые виджеты погоды
  • Приложение iPad Notes интегрировано с FaceTime

Звонок FaceTime также можно одним нажатием перенести на другое устройство — например, макбук или планшет.

  • Freeform — новое приложение для совместного творчества в виде цифровой доски для рисования. На неё можно крепить любой контент, включая аудио, видео и тяжёлые документы
  • iPadOS 16 позволяет обмениваться виртуальной памятью, что позволяет приложениям адресовать до 16 ГБ памяти
  • Обновленный режим одновременной работы с несколькими приложениями
  • Новая система скейлинга экрана — даёт больше возможностей для масштабирования изображения

#apple #wwdc2022

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80 комментариев
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Бронька

Завидую тем кто продолжает следит за этим

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Жовто Блакытный Песец

Нужно же хоть иногда от думскроллинга отвлекаться

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10 комментариев
Семейный щит

Не исключено, что на мероприятии компания также может анонсировать новые санкции.

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Минувший чувак

Оверпрайс-оверрейтед продукты.

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Минувший чувак

Я всё скзал.

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7 комментариев
unknown

"я бежал за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны"

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2 комментария
Ауф

Айфон можно продать через год не сильно потеряв в цене, а андроид минимум 50% надо скидывать иначе андроидобомжи даже объявление не посмотрят. Я пиксель как-то купил потом еле еле его продал, никто не понимает даже что это за телефон.
Вывод: покупая айфон вы экономите деньги

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4 комментария
Общественный цвет

У меня в пятерочке у дома такие же

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Min Cho

Да вроде стоят дешево, я б не сказал что оверпрайсед, ну и по качеству норм, тот же пиксель/самсунг/сяопи похожей конфигурации стоят дороже, да еще и с кривым софтом

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Becka Becka

подскажи замену моему m1 pro 16 за не оверпрайс?

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3 комментария
Биологический утюг

https://t.me/Kotokrabs/420

КотоКраб
Я конечно с восхищением смотрю на ИИ и поражаюсь современным возможностям нейросетей. Dall-E 2, Imagen, GPT-3 и куча остальных алгоритмов делают настоящую магию.

И вот выступает самый богатый и модный технический гигант, который называет магией создание стикеров из объектов на...
Я конечно с восхищением смотрю на ИИ и поражаюсь современным возможностям нейросетей. Dall-E 2, Imagen, GPT-3 и куча остальных алгоритмов делают настоящую магию.

И вот выступает самый богатый и модный технический гигант, который называет магией создание стикеров из объектов на фотографиях.

То есть их нейросеть вместе с железом совершает 40 миллиардов операций в секунду, чтобы отделить собаку от заднего фона и отправить ее стикером.

Один вопрос - нах*я?
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Жовто Блакытный Песец

Странный доеб. Эпл с гуглом и есть те, кто масштабирует новые возможности ИИ уже на миллиарды пользователей. Это как доебаться до производителей чипов, раз в лабораториях уже квантовые компьютеры строят

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Архангел Валька

Потому что могут.

И это картинка еще на сервера не отправляется, всё за счет мощности устройства локально.

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Cloud-hidden

Почему бы и нет?

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Северин

Патамушто обычных домохозяек в америке больше, чем ебанутых снобов с TJ

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Идеологический ихтиандр
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Borya

Больше нет русских субтитров...

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Borya

впрочем, оно и не нада

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Отображаемое имя

Они что, ПРИНИЖАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК?

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1 комментарий
Личный Кирилл

ШТОШИКИ

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Жирный фонарь

там все так же неестественно размахивают руками, как будто сходили на курс про нлп?

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Искусственный файл

да

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испанский смех

Кук excited! я excited! все excited!

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no money no honey

*шутка о том, что презентацию в России можно не смотреть*

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Пропитанный картон

ну и к чему все пришло? ios стала вот вот станет андроидом

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Городской сумасшедший

Ого, новость поставили в рамочку. Такого не было даже в новостях про убийства в Буче.

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Дмитрий Щёлоков

На каком языке пишется этот материал? Вроде русский, а нихера непонятно...

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Nick Nick

На богатом

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Конь Федерации

Скучно обычному смертному. Презентация новых продуктов и наблюдение за «опять одну и ту же хрень сделали дороже» интереснее, чем презентации для разработчиков.

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Искусственный файл

Ну теперь буду смотреть на такое только на картинках

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Виктор Ганелес

Ух ты, вернули магсейф в ноуты!

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Архангел Валька

Класс, вышел Air на M2.
Теперь подешевеет Air на M1 и я смогу не позволить себе его купить.

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elmo free

Ну и че там?

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Личный Кирилл

я в АХУЕ БРАТ! Кастомизация локскрина бесконечна

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2 комментария
Личный Кирилл

и ВИДЖЕТЫ на ЛОКСКРИН

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2 комментария
Недоденацифицированный

Наконец-то я смогу поменять шрифт времени на локскрине ура

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no money no honey

на comic sans

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yoshiwara

спасибо, это теперь для россиян как кино в жанре фантастика, где вместо дорогих спецэффектов могут быть новые девайсы

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Хлопак

сяоми покажут?

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УкраiнськийРобiт
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Крошечный глобус

Красивое

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Человек и пынеход

В этом году русские субтитры убрали из трансляции на сайте.

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Святий Фалос
Новый экран блокировки на iOS 16

Наконец-то

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Биологический утюг

Он нам и нахой не нужон!

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Жирный фонарь

вы из какого мира, какой эпол, зачем это

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Пластиковое Окно

Штош, в очередной раз все ахуенно, в очередной раз можно поржать над владельцами шлакоми. Хоть что-то хорошее с начала войны.

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Божий хичхакер

Што, простите? Уж лучше не беритесь за статью, если не понимаете, о чем пишете

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Mazik

Где то в бункере плачет один медвед

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Игорь Херник

Мне только что обнова до 12 андроида прилетела на аппарат

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