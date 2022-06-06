iOS 16 с новым экраном блокировки, редизайн MacBook Air и не только: главное с презентации Apple на WWDC-2022 Статьи редакции
Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.
Apple открыла конференцию для разработчиков WWDC-2022, анонсировав новые операционные системы — MacOS Ventura, iOS 16, iPadOS 16 и watchOS 9, процессор M2 и Macbook на нём и не только.
Презентация транслировалась на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и через Apple TV. Apple открыла конференцию для разработчиков WWDC-2022.
Когда выйдут обновления операционных систем
- Беты для разработчиков — в момент завершения презентации
- Открытые беты — в июле
- Релиз — осенью
iOS 16
- Экран блокировки
В новой версии операционной системы можно кастомизировать экран блокировки: изменить шрифт часов, добавить небольшие виджеты состояния в стиле Apple Watch, а также создать галерея обоев по свайпу вправо ( в том числе со сменой фильтров и фона). Доступна интеллектуальная подборка фотографий из библиотеки и режим перемешивания фотографий.
Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения — чтобы не перекрывать изображение на экране заставки.
- Расширенные возможности фокусировки
Фильтры фокуса могут работать с приложениями, позволяя отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только те вкладки, которые к настоящей работе. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API для тех же фильтров в своих приложениях.
- Редактирование сообщений и отмена их отправки
- Live Text теперь в видео
- Редактирование изображений
Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать объект на нём отдельно от фона — и вставить его в любое место.
- Обновление для Apple Wallet
Apple Wallet позволяет предоставлять паспортные данные внутри приложений, но пока только в тех штатах, где это разрешено.
Почта, сообщения и WhatsApp могут совместно использовать смарт-ключи — например, от номеров в отелях. Apple работает с IETF (сообществом «Инженерный совет интернета») над поддержкой совместного использования ключей на разных платформах.
- Новая функция Apple Pay Later
Apple Pay Later позволяет разделить стоимость покупки, сделанной через Apple Pay, на четыре равных платежа без процентов и штрафов за его просрочку. Среди обновлений так же — отслеживание заказов через Apple Pay и интеграция с Shopify.
- Family Checklist
Благодаря новой функции можно настроить все параметры родительского контроля. Кроме того, теперь возможно одобрять запросы экранного времени прямо из сообщений.
- iCloud Shared Photo Library
Новый тип библиотеки iCloud, в которой могут участвовать до шести человек. Интеллектуальные фильтры загрузки и новый переключатель в камере, который сразу отправляет фотографии в общую библиотеку.
- Safety Check для помощи жертвам абьюза и преследований
Проверка безопасности позволяет быстро отключать отслеживание местоположения и экстренно закрывать другим людям доступ к своим аккаунтам.
Благодаря Safety Check также можно проверить, у кого есть разрешение на доступ к вашим паролям и приложениям, и отключить его в любой момент.
- CarPlay
Обновлённая система CarPlay может занять все дисплеи автомобиля, включая приборную панель, и предоставлять всю необходимую информацию. Среди прочего — можно контролировать подогрев сидений и климат-контроль. Первые автомобили с поддержкой обновленного CarPlay появятся в 2023 году.
Watch OS 9
- Часы как фитнес-устройство
Apple использует акселерометр и гироскоп для определения формы бега, длины шага и времени контакта с землей. Введение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки в любое время. Голосовое переключение режима тренировки, в том числе между разными видами спорта — для спортсменов, принимающих участие в смешанных марафонах.
- Новый дизайн уведомлений, кнопки навигации и циферблаты часов: «Лунный календарь», «Астрономия», Playtime (забавные анимированные цифры), Metropolitan — строгий циферблат.
- Приложение «Активность» теперь доступно без Apple Watch — с метриками, которые может измерять айфон
- Отслеживание расписания приёма таблеток — со сканированием этикеток с помощью камеры. Система предупредит, если пользователь совместил медикаменты, которые опасно принимать в одно и то же время.
Чип M2
Apple анонсировала процессор нового поколения — M2. Его производительность на 18% выше, чем у M1.
Компания гарантирует пропускную способность памяти 100 Гбит/с и до 24 ГБ объединённой памяти. Процессор M2 имеет на 25% больше производительности графического процессора, чем M1, при том же уровне мощности, и на 35% больше — при максимальной мощности. Также системы с M2 способны воспроизводить несколько потоков видео в 8K и 4K.
Macbook Air с зарядкой MacSafe и чипом M2
- Полный редизайн ноутбука
Цельный алюминиевый корпус — на 21% меньше предыдущей модели. Доступные цвета: серебристый, космический серый, «звездный свет» и «полночь».
- 13,6-дюймовый дисплей с закруглёнными углами с «чёлкой», яркостью 500 нит и поддержкой миллиарда цветов
- Два USB-C порта: быстрая зарядка до 50% за 30 минут
- Фронтальная 1080p-камера с улучшенной работой при низком освещении
- Система из 4 динамиков, поддержка Dolby Atmos и три микрофона
- Функциональные клавиши со сканером отпечатка пальцев
- Толщина 11,3 миллиметра
- Новый макбук на 20% быстрее, чем M1 Air, и в пять раз быстрее, чем последний Intel Air в фильтрах фотошопа. 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.
Новая MacOS — под названием Ventura
- Возвращение однооконного режима из OS X 10.3
- Новый режим Stage Manager
Он позволяет сфокусироваться на одном большом окне, пока остальные автоматически сортируются сбоку. Функция также позволяет сохранять группы окон и мгновенно переключаться между ними.
- Обновление Spotlight
Выполнение быстрых действий прямо из Spotlight (например, запуск таймера)
- Обновлённые настройки поиска в почте с расширенными функциями (письма-напоминания, поиск по документам из писем).
- Обновлённый системный поиск
С обнаружением надписи на фото, доступом в сеть и более подробными результатами. Также доступен на iOS и iPad OS.
- Группы вкладок а Safari
Подходит для синхронного обновления при использовании с другими пользователями — например, для планирования поездок.
- Новая система хранения паролей Passkeys
Passkeys — это уникальные цифровые ключи, которые остаются на устройстве и никогда не хранятся на веб-сервере, поэтому хакеры не могут их украсть или обманом заставить пользователей поделиться ими. Для входа в различные системы используют Touch ID или Face ID.
iPadOS 16
- Новые виджеты погоды
- Приложение iPad Notes интегрировано с FaceTime
Звонок FaceTime также можно одним нажатием перенести на другое устройство — например, макбук или планшет.
- Freeform — новое приложение для совместного творчества в виде цифровой доски для рисования. На неё можно крепить любой контент, включая аудио, видео и тяжёлые документы
- iPadOS 16 позволяет обмениваться виртуальной памятью, что позволяет приложениям адресовать до 16 ГБ памяти
- Обновленный режим одновременной работы с несколькими приложениями
- Новая система скейлинга экрана — даёт больше возможностей для масштабирования изображения
Завидую тем кто продолжает следит за этим
Нужно же хоть иногда от думскроллинга отвлекаться
Не исключено, что на мероприятии компания также может анонсировать новые санкции.
Оверпрайс-оверрейтед продукты.
Я всё скзал.
"я бежал за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны"
Айфон можно продать через год не сильно потеряв в цене, а андроид минимум 50% надо скидывать иначе андроидобомжи даже объявление не посмотрят. Я пиксель как-то купил потом еле еле его продал, никто не понимает даже что это за телефон.
Вывод: покупая айфон вы экономите деньги
У меня в пятерочке у дома такие же
Да вроде стоят дешево, я б не сказал что оверпрайсед, ну и по качеству норм, тот же пиксель/самсунг/сяопи похожей конфигурации стоят дороже, да еще и с кривым софтом
подскажи замену моему m1 pro 16 за не оверпрайс?
https://t.me/Kotokrabs/420
И вот выступает самый богатый и модный технический гигант, который называет магией создание стикеров из объектов на...
И вот выступает самый богатый и модный технический гигант, который называет магией создание стикеров из объектов на фотографиях.
То есть их нейросеть вместе с железом совершает 40 миллиардов операций в секунду, чтобы отделить собаку от заднего фона и отправить ее стикером.
Один вопрос - нах*я?
Странный доеб. Эпл с гуглом и есть те, кто масштабирует новые возможности ИИ уже на миллиарды пользователей. Это как доебаться до производителей чипов, раз в лабораториях уже квантовые компьютеры строят
Потому что могут.
И это картинка еще на сервера не отправляется, всё за счет мощности устройства локально.
Почему бы и нет?
Патамушто обычных домохозяек в америке больше, чем ебанутых снобов с TJ
Больше нет русских субтитров...
впрочем, оно и не нада
Они что, ПРИНИЖАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК?
ШТОШИКИ
там все так же неестественно размахивают руками, как будто сходили на курс про нлп?
да
Кук excited! я excited! все excited!
*шутка о том, что презентацию в России можно не смотреть*
ну и к чему все пришло? ios стала вот вот станет андроидом
Ого, новость поставили в рамочку. Такого не было даже в новостях про убийства в Буче.
На каком языке пишется этот материал? Вроде русский, а нихера непонятно...
На богатом
Скучно обычному смертному. Презентация новых продуктов и наблюдение за «опять одну и ту же хрень сделали дороже» интереснее, чем презентации для разработчиков.
Ну теперь буду смотреть на такое только на картинках
Ух ты, вернули магсейф в ноуты!
Класс, вышел Air на M2.
Теперь подешевеет Air на M1 и я смогу не позволить себе его купить.
Ну и че там?
я в АХУЕ БРАТ! Кастомизация локскрина бесконечна
и ВИДЖЕТЫ на ЛОКСКРИН
Наконец-то я смогу поменять шрифт времени на локскрине ура
на comic sans
спасибо, это теперь для россиян как кино в жанре фантастика, где вместо дорогих спецэффектов могут быть новые девайсы
сяоми покажут?
Красивое
В этом году русские субтитры убрали из трансляции на сайте.
Наконец-то
Он нам и нахой не нужон!
вы из какого мира, какой эпол, зачем это
Штош, в очередной раз все ахуенно, в очередной раз можно поржать над владельцами шлакоми. Хоть что-то хорошее с начала войны.
Што, простите? Уж лучше не беритесь за статью, если не понимаете, о чем пишете
Где то в бункере плачет один медвед
Мне только что обнова до 12 андроида прилетела на аппарат