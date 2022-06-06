Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.

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Apple открыла конференцию для разработчиков WWDC-2022, анонсировав новые операционные системы — MacOS Ventura, iOS 16, iPadOS 16 и watchOS 9, процессор M2 и Macbook на нём и не только.

Презентация транслировалась на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и через Apple TV. Apple открыла конференцию для разработчиков WWDC-2022.

Когда выйдут обновления операционных систем

Беты для разработчиков — в момент завершения презентации

Открытые беты — в июле

Релиз — осенью

iOS 16

Экран блокировки

В новой версии операционной системы можно кастомизировать экран блокировки: изменить шрифт часов, добавить небольшие виджеты состояния в стиле Apple Watch, а также создать галерея обоев по свайпу вправо ( в том числе со сменой фильтров и фона). Доступна интеллектуальная подборка фотографий из библиотеки и режим перемешивания фотографий.

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Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения — чтобы не перекрывать изображение на экране заставки.

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Расширенные возможности фокусировки

Фильтры фокуса могут работать с приложениями, позволяя отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только те вкладки, которые к настоящей работе. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API для тех же фильтров в своих приложениях.

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Редактирование сообщений и отмена их отправки

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Live Text теперь в видео

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Редактирование изображений

Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать объект на нём отдельно от фона — и вставить его в любое место.

Обновление для Apple Wallet

Apple Wallet позволяет предоставлять паспортные данные внутри приложений, но пока только в тех штатах, где это разрешено.

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Почта, сообщения и WhatsApp могут совместно использовать смарт-ключи — например, от номеров в отелях. Apple работает с IETF (сообществом «Инженерный совет интернета») над поддержкой совместного использования ключей на разных платформах.

Новая функция Apple Pay Later

Apple Pay Later позволяет разделить стоимость покупки, сделанной через Apple Pay, на четыре равных платежа без процентов и штрафов за его просрочку. Среди обновлений так же — отслеживание заказов через Apple Pay и интеграция с Shopify.

Family Checklist

Благодаря новой функции можно настроить все параметры родительского контроля. Кроме того, теперь возможно одобрять запросы экранного времени прямо из сообщений.

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iCloud Shared Photo Library

Новый тип библиотеки iCloud, в которой могут участвовать до шести человек. Интеллектуальные фильтры загрузки и новый переключатель в камере, который сразу отправляет фотографии в общую библиотеку.

Safety Check для помощи жертвам абьюза и преследований



Проверка безопасности позволяет быстро отключать отслеживание местоположения и экстренно закрывать другим людям доступ к своим аккаунтам.

Благодаря Safety Check также можно проверить, у кого есть разрешение на доступ к вашим паролям и приложениям, и отключить его в любой момент.

CarPlay

Обновлённая система CarPlay может занять все дисплеи автомобиля, включая приборную панель, и предоставлять всю необходимую информацию. Среди прочего — можно контролировать подогрев сидений и климат-контроль. Первые автомобили с поддержкой обновленного CarPlay появятся в 2023 году.

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Watch OS 9

Часы как фитнес-устройство

Apple использует акселерометр и гироскоп для определения формы бега, длины шага и времени контакта с землей. Введение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки в любое время. Голосовое переключение режима тренировки, в том числе между разными видами спорта — для спортсменов, принимающих участие в смешанных марафонах.

Новый дизайн уведомлений, кнопки навигации и циферблаты часов: «Лунный календарь», «Астрономия», Playtime (забавные анимированные цифры), Metropolitan — строгий циферблат.

Приложение «Активность» теперь доступно без Apple Watch — с метриками, которые может измерять айфон

Отслеживание расписания приёма таблеток — со сканированием этикеток с помощью камеры. Система предупредит, если пользователь совместил медикаменты, которые опасно принимать в одно и то же время.



Чип M2

Apple анонсировала процессор нового поколения — M2. Его производительность на 18% выше, чем у M1.

Компания гарантирует пропускную способность памяти 100 Гбит/с и до 24 ГБ объединённой памяти. Процессор M2 имеет на 25% больше производительности графического процессора, чем M1, при том же уровне мощности, и на 35% больше — при максимальной мощности. Также системы с M2 способны воспроизводить несколько потоков видео в 8K и 4K.

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Macbook Air с зарядкой MacSafe и чипом M2

Полный редизайн ноутбука

Цельный алюминиевый корпус — на 21% меньше предыдущей модели. Доступные цвета: серебристый, космический серый, «звездный свет» и «полночь».

13,6-дюймовый дисплей с закруглёнными углами с «чёлкой», яркостью 500 нит и поддержкой миллиарда цветов

Два USB-C порта: быстрая зарядка до 50% за 30 минут

Фронтальная 1080p-камера с улучшенной работой при низком освещении

Система из 4 динамиков, поддержка Dolby Atmos и три микрофона



Функциональные клавиши со сканером отпечатка пальцев



Толщина 11,3 миллиметра

Новый макбук на 20% быстрее, чем M1 Air, и в пять раз быстрее, чем последний Intel Air в фильтрах фотошопа. 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.



Новая MacOS — под названием Ventura

Возвращение однооконного режима из OS X 10.3

Новый режим Stage Manager



Он позволяет сфокусироваться на одном большом окне, пока остальные автоматически сортируются сбоку. Функция также позволяет сохранять группы окон и мгновенно переключаться между ними.

Обновление Spotlight

Выполнение быстрых действий прямо из Spotlight (например, запуск таймера)

Обновлённые настройки поиска в почте с расширенными функциями (письма-напоминания, поиск по документам из писем).

Обновлённый системный поиск

С обнаружением надписи на фото, доступом в сеть и более подробными результатами. Также доступен на iOS и iPad OS.

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Группы вкладок а Safari

Подходит для синхронного обновления при использовании с другими пользователями — например, для планирования поездок.

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Новая система хранения паролей Passkeys

Passkeys — это уникальные цифровые ключи, которые остаются на устройстве и никогда не хранятся на веб-сервере, поэтому хакеры не могут их украсть или обманом заставить пользователей поделиться ими. Для входа в различные системы используют Touch ID или Face ID.

iPadOS 16

Новые виджеты погоды

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Приложение iPad Notes интегрировано с FaceTime

Звонок FaceTime также можно одним нажатием перенести на другое устройство — например, макбук или планшет.

Freeform — новое приложение для совместного творчества в виде цифровой доски для рисования. На неё можно крепить любой контент, включая аудио, видео и тяжёлые документы

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iPadOS 16 позволяет обмениваться виртуальной памятью, что позволяет приложениям адресовать до 16 ГБ памяти

Обновленный режим одновременной работы с несколькими приложениями

Новая система скейлинга экрана — даёт больше возможностей для масштабирования изображения