Технологии

WWDC-2022: iOS 16 и не только — главное с презентации Apple Статьи редакции

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.

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David Pierce

На конференции Apple обычно рассказывает об обновлениях iOS, macOS и iPadOS. Не исключено, что на мероприятии компания также может анонсировать новые девайсы.

Презентация WWDC транслируется в прямом эфире на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и в приложении Apple TV.

Обновления iOS 16

  • Экран блокировки

В новой версии операционной системы можно кастомизировать экран блокировки: изменить шрифт часов, добавить небольшие виджеты состояния в стиле Apple Watch, а также создать галерея обоев по свайпу вправо ( в том числе со сменой фильтров и фона). Доступна интеллектуальная подборка фотографий из библиотеки и режим перемешивания фотографий.

Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения — чтобы не перекрывать изображение на экране заставки.

  • Расширенные возможности фокусировки

Фильтры фокуса могут работать с приложениями, позволяя отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только те вкладки, которые к настоящей работе. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API для тех же фильтров в своих приложениях.

  • Редактирование сообщений и отмена их отправки
  • Live Text теперь в видео
  • Редактирование изображений

Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать объект на нём отдельно от фона — и вставить его в любое место.

  • Обновление для Apple Wallet

Apple Wallet позволяет предоставлять паспортные данные внутри приложений, но пока только в тех штатах, где это разрешено

Почта, сообщения и WhatsApp могут совместно использовать смарт-ключи. Apple работает с IETF над поддержкой совместного использования ключей на разных платформах.

  • Новая функция Apple Pay Later

Apple Pay Later позволяет разделить стоимость покупки, сделанной через Apple Pay, на четыре равных платежа без процентов и штрафов за его просрочку. Среди обновлений так же — отслеживание заказов через Apple Pay и интеграция с Shopify.

  • Apple Maps

Новое отображение карты появится ещё в 11 странах.

  • Family Checklist
Купить рекламу Отключить

Благодаря новой функции Family Checklist настроить все параметры родительского контроля. Кроме того, теперь возможно одобрять запросы экранного времени прямо из сообщений.

  • iCloud Shared Photo Library

Новый тип библиотеки iCloud, в которой могут участвовать до шести человек. Интеллектуальные фильтры загрузки и новый переключатель в камере, который сразу отправляет фотографии в общую библиотеку.

  • Проверка безопасности должна помочь жертвам абьюза

Проверка безопасности позволяет пользователям быстро отключать отслеживание местоположения и другие функции, которые могут упростить выход из абьюзивных отношений, по крайней мере, в цифровом виде

  • CarPlay

Обновление CarPlay теперь может занять весь экран автомобиля, предоставляя всю необходимую информацию.

Watch OS 9

  • Часы как фитнес-устройство

Apple использует акселерометр и гироскоп для определения формы бега, длины шага и времени контакта с землей. Введение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки в любое время. Голосовое переключение режима тренировки.

  • Новый дизайн уведомлений, кнопки навигации и циферблаты часов

Чип M2

Производительность на 18% выше, чем у M1. Пропускная способность памяти 100 Гбит/с, до 24 ГБ объединённой памяти. M2 имеет на 25% больше производительности графического процессора, чем M1 при том же уровне мощности, и на 35% больше при максимальной мощности. Системы с M2 способны воспроизводить несколько потоков видео в 8K и 4K.

Macbook Air

Доступные цвета: серебристый, космический серый, «звездный свет» и «полночь». 13,6-дюймовый дисплей с закруглёнными углами, миллиард цветов. Два USB-C порта.

Новая камера 1080p с 2х-кратной производительностью при слабом освещении.

На 20% быстрее, чем M1 Air, и в пять раз быстрее, чем последний Intel Air в фильтрах фотошопа. 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.

Новая MacOS получила название Ventura

#apple #wwdc2022

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55 комментариев
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Минувший чувак

Оверпрайс-оверрейтед продукты.

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Минувший чувак

Я всё скзал.

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6 комментариев
unknown

"я бежал за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны"

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2 комментария
Общественный цвет

У меня в пятерочке у дома такие же

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Ауф

Айфон можно продать через год не сильно потеряв в цене, а андроид минимум 50% надо скидывать иначе андроидобомжи даже объявление не посмотрят. Я пиксель как-то купил потом еле еле его продал, никто не понимает даже что это за телефон.
Вывод: покупая айфон вы экономите деньги

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1 комментарий
Min Cho

Да вроде стоят дешево, я б не сказал что оверпрайсед, ну и по качеству норм, тот же пиксель/самсунг/сяопи похожей конфигурации стоят дороже, да еще и с кривым софтом

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Becka Becka

подскажи замену моему m1 pro 16 за не оверпрайс?

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3 комментария
Бронька

Завидую тем кто продолжает следит за этим

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Жовто Блакытный Песец

Нужно же хоть иногда от думскроллинга отвлекаться

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5 комментариев
Семейный щит

Не исключено, что на мероприятии компания также может анонсировать новые санкции.

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Биологический утюг

https://t.me/Kotokrabs/420

КотоКраб
Я конечно с восхищением смотрю на ИИ и поражаюсь современным возможностям нейросетей. Dall-E 2, Imagen, GPT-3 и куча остальных алгоритмов делают настоящую магию.

И вот выступает самый богатый и модный технический гигант, который называет магией создание стикеров из объектов на...
Я конечно с восхищением смотрю на ИИ и поражаюсь современным возможностям нейросетей. Dall-E 2, Imagen, GPT-3 и куча остальных алгоритмов делают настоящую магию.

И вот выступает самый богатый и модный технический гигант, который называет магией создание стикеров из объектов на фотографиях.

То есть их нейросеть вместе с железом совершает 40 миллиардов операций в секунду, чтобы отделить собаку от заднего фона и отправить ее стикером.

Один вопрос - нах*я?
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Личный Кирилл

ШТОШИКИ

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Borya

Больше нет русских субтитров...

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Borya

впрочем, оно и не нада

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Жирный фонарь

там все так же неестественно размахивают руками, как будто сходили на курс про нлп?

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Искусственный файл

да

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elmo free

Ну и че там?

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Личный Кирилл

я в АХУЕ БРАТ! Кастомизация локскрина бесконечна

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2 комментария
Личный Кирилл

и ВИДЖЕТЫ на ЛОКСКРИН

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2 комментария
yoshiwara

спасибо, это теперь для россиян как кино в жанре фантастика, где вместо дорогих спецэффектов могут быть новые девайсы

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Хлопак

сяоми покажут?

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УкраiнськийРобiт
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Крошечный глобус

Красивое

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Человек и пынеход

В этом году русские субтитры убрали из трансляции на сайте.

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Городской сумасшедший

Ого, новость поставили в рамочку. Такого не было даже в новостях про убийства в Буче.

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Святий Фалос
Новый экран блокировки на iOS 16

Наконец-то

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Биологический утюг

Он нам и нахой не нужон!

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Жирный фонарь

вы из какого мира, какой эпол, зачем это

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Недоденацифицированный

Наконец-то я смогу поменять шрифт времени на локскрине ура

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no money no honey

на comic sans

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no money no honey

*шутка о том, что презентацию в России можно не смотреть*

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Дмитрий Щёлоков

На каком языке пишется этот материал? Вроде русский, а нихера непонятно...

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Идеологический ихтиандр
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Конь Федерации

Скучно обычному смертному. Презентация новых продуктов и наблюдение за «опять одну и ту же хрень сделали дороже» интереснее, чем презентации для разработчиков.

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