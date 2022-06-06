WWDC-2022: iOS 16 и не только — главное с презентации Apple Статьи редакции
Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.
На конференции Apple обычно рассказывает об обновлениях iOS, macOS и iPadOS. Не исключено, что на мероприятии компания также может анонсировать новые девайсы.
Презентация WWDC транслируется в прямом эфире на официальном сайте компании, на канале Apple на YouTube, в приложении Apple Developer и в приложении Apple TV.
Обновления iOS 16
- Экран блокировки
В новой версии операционной системы можно кастомизировать экран блокировки: изменить шрифт часов, добавить небольшие виджеты состояния в стиле Apple Watch, а также создать галерея обоев по свайпу вправо ( в том числе со сменой фильтров и фона). Доступна интеллектуальная подборка фотографий из библиотеки и режим перемешивания фотографий.
Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения — чтобы не перекрывать изображение на экране заставки.
- Расширенные возможности фокусировки
Фильтры фокуса могут работать с приложениями, позволяя отфильтровывать контент в Safari: можно видеть только те вкладки, которые к настоящей работе. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты. Разработчики могут использовать API для тех же фильтров в своих приложениях.
- Редактирование сообщений и отмена их отправки
- Live Text теперь в видео
- Редактирование изображений
Пользователь может коснуться и удерживать изображение, чтобы выбрать объект на нём отдельно от фона — и вставить его в любое место.
- Обновление для Apple Wallet
Apple Wallet позволяет предоставлять паспортные данные внутри приложений, но пока только в тех штатах, где это разрешено
Почта, сообщения и WhatsApp могут совместно использовать смарт-ключи. Apple работает с IETF над поддержкой совместного использования ключей на разных платформах.
- Новая функция Apple Pay Later
Apple Pay Later позволяет разделить стоимость покупки, сделанной через Apple Pay, на четыре равных платежа без процентов и штрафов за его просрочку. Среди обновлений так же — отслеживание заказов через Apple Pay и интеграция с Shopify.
- Apple Maps
Новое отображение карты появится ещё в 11 странах.
- Family Checklist
Благодаря новой функции Family Checklist настроить все параметры родительского контроля. Кроме того, теперь возможно одобрять запросы экранного времени прямо из сообщений.
- iCloud Shared Photo Library
Новый тип библиотеки iCloud, в которой могут участвовать до шести человек. Интеллектуальные фильтры загрузки и новый переключатель в камере, который сразу отправляет фотографии в общую библиотеку.
- Проверка безопасности должна помочь жертвам абьюза
Проверка безопасности позволяет пользователям быстро отключать отслеживание местоположения и другие функции, которые могут упростить выход из абьюзивных отношений, по крайней мере, в цифровом виде
- CarPlay
Обновление CarPlay теперь может занять весь экран автомобиля, предоставляя всю необходимую информацию.
Watch OS 9
- Часы как фитнес-устройство
Apple использует акселерометр и гироскоп для определения формы бега, длины шага и времени контакта с землей. Введение зон сердечного ритма, чтобы получать представление об уровне интенсивности нагрузки в любое время. Голосовое переключение режима тренировки.
- Новый дизайн уведомлений, кнопки навигации и циферблаты часов
Чип M2
Производительность на 18% выше, чем у M1. Пропускная способность памяти 100 Гбит/с, до 24 ГБ объединённой памяти. M2 имеет на 25% больше производительности графического процессора, чем M1 при том же уровне мощности, и на 35% больше при максимальной мощности. Системы с M2 способны воспроизводить несколько потоков видео в 8K и 4K.
Macbook Air
Доступные цвета: серебристый, космический серый, «звездный свет» и «полночь». 13,6-дюймовый дисплей с закруглёнными углами, миллиард цветов. Два USB-C порта.
Новая камера 1080p с 2х-кратной производительностью при слабом освещении.
На 20% быстрее, чем M1 Air, и в пять раз быстрее, чем последний Intel Air в фильтрах фотошопа. 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.
Оверпрайс-оверрейтед продукты.
Я всё скзал.
"я бежал за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны"
У меня в пятерочке у дома такие же
Айфон можно продать через год не сильно потеряв в цене, а андроид минимум 50% надо скидывать иначе андроидобомжи даже объявление не посмотрят. Я пиксель как-то купил потом еле еле его продал, никто не понимает даже что это за телефон.
Вывод: покупая айфон вы экономите деньги
Да вроде стоят дешево, я б не сказал что оверпрайсед, ну и по качеству норм, тот же пиксель/самсунг/сяопи похожей конфигурации стоят дороже, да еще и с кривым софтом
подскажи замену моему m1 pro 16 за не оверпрайс?
Завидую тем кто продолжает следит за этим
Нужно же хоть иногда от думскроллинга отвлекаться
Не исключено, что на мероприятии компания также может анонсировать новые санкции.
https://t.me/Kotokrabs/420
И вот выступает самый богатый и модный технический гигант, который называет магией создание стикеров из объектов на...
И вот выступает самый богатый и модный технический гигант, который называет магией создание стикеров из объектов на фотографиях.
То есть их нейросеть вместе с железом совершает 40 миллиардов операций в секунду, чтобы отделить собаку от заднего фона и отправить ее стикером.
Один вопрос - нах*я?
ШТОШИКИ
Больше нет русских субтитров...
впрочем, оно и не нада
там все так же неестественно размахивают руками, как будто сходили на курс про нлп?
да
Ну и че там?
я в АХУЕ БРАТ! Кастомизация локскрина бесконечна
и ВИДЖЕТЫ на ЛОКСКРИН
спасибо, это теперь для россиян как кино в жанре фантастика, где вместо дорогих спецэффектов могут быть новые девайсы
сяоми покажут?
Красивое
В этом году русские субтитры убрали из трансляции на сайте.
Ого, новость поставили в рамочку. Такого не было даже в новостях про убийства в Буче.
Наконец-то
Он нам и нахой не нужон!
вы из какого мира, какой эпол, зачем это
Наконец-то я смогу поменять шрифт времени на локскрине ура
на comic sans
*шутка о том, что презентацию в России можно не смотреть*
На каком языке пишется этот материал? Вроде русский, а нихера непонятно...
Скучно обычному смертному. Презентация новых продуктов и наблюдение за «опять одну и ту же хрень сделали дороже» интереснее, чем презентации для разработчиков.