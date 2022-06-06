Apple представила iOS 16 с настраиваемым дизайном часов и виджетами на экране блокировки Статьи редакции
Компания проводит WWDC 2022.
На конференции для разработчиков WWDC Apple представила iOS 16 с «самым масштабным обновлением» для экрана блокировки. Пользователи могут настраивать дизайн часов, цвета установленной фотографии, устанавливать виджеты в стиле Apple Watch. Виджеты встраиваются в «тему» на экране блокировки.
Также пользователи смогут добавлять анимированные виджеты. Компания показала, как они будут работать на примере прогноза погоды.
Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения. Компания добавила новый тип «живых» пуш-уведомлений (Live Activities): они позволят следить за разными процессами в режиме реального времени без открытия самого приложения. Например, та можно следить за приближением такси.
Экраны блокировки можно будет менять в зависимости от режима «Фокусировки», к которым теперь можно также привязать вкладки в Safari. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты.
В iMessage появится редактирование и отмена уже отправленных сообщений. Пользователи смогут пометить переписку как непрочитанную. Можно в любой момент переключиться на текстовый ввод или, наоборот, перевести текст в голос после записи.
Добавили функцию Apple Pay Later — рассрочку в виде четырёх равных платежей без процентов и наценок. Также появится встроенное отслеживание покупок, которое интегрировано с сервисом Shopify. Apple Wallet позволит предоставлять паспортные данные внутри приложений (в тех штатах, где это разрешено).
Apple обновила и карты: детальные карты с трёхмерными объектами добавят ещё в 11 странах. На них появятся маршруты с несколькими остановками, возможность рассчитать стоимость поездки.
Андроид придумали
каждый год
А на моем салями за 3 тыс рублей давно можно было менять дизайн! Ряяяяя. пириплата!!11
Ну так по факту было можно.
Тут что-то на богатом, а теперь ещё на глобалистском и цивилизованном
iPhone нам чужд
AYYA наше всё
В AYYA используются чуждые нам богопротивные технологии загнивающего западного мира. Русскому человеку не нужно ничего, кроме написанного от руки Корана (опционально Библии)
Ладна
Любители яблока говорили про колхозность кастомизации. И как теперь? Стало надо
просто надо разрешать кастомизировать только тем у кого есть вкус, сдавать тест какой-нибудь на сочетаемость цветов\шрифтов итп в приложении, а то бывает такой адовый колхоз на скринах андроида... что отсутствие возможности выглядит вполне здраво и не вредит имиджу продукта и компании, но тут видимо закончились идеи и решили запилить наконец
То есть перед тем как купить яблоко нужно пройти тест на вкус и колхозность
нет же, прежде чем разлочить возможность кастомизации, не прошёл - сидишь с дефолным
Рамки кастомизации расширяются вместе с дизайн-кодом системы и под четкими ограничениями.
Хуета
Отправлено с iPhone
Вот это инновации!
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Уведомления в реальном времени на экране блокировки от такси топ
Это было в Симпсо... э-э-э... я хотел сказать, в AOSP 8.x.
дети лобызаются????
Это виджеты
настраиваемые???
Разумеется
опять больше кнопок красить
Не ну я как пользователь андроида признаю что айфоны это крутые телефоны с крутой системой, но я бы не купил, мне удобнее на андроиде
Спасибо за развёрнутый комментарий