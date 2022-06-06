Компания проводит WWDC 2022.

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На конференции для разработчиков WWDC Apple представила iOS 16 с «самым масштабным обновлением» для экрана блокировки. Пользователи могут настраивать дизайн часов, цвета установленной фотографии, устанавливать виджеты в стиле Apple Watch. Виджеты встраиваются в «тему» на экране блокировки.

Также пользователи смогут добавлять анимированные виджеты. Компания показала, как они будут работать на примере прогноза погоды.

Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения. Компания добавила новый тип «живых» пуш-уведомлений (Live Activities): они позволят следить за разными процессами в режиме реального времени без открытия самого приложения. Например, та можно следить за приближением такси.

Экраны блокировки можно будет менять в зависимости от режима «Фокусировки», к которым теперь можно также привязать вкладки в Safari. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты.

В iMessage появится редактирование и отмена уже отправленных сообщений. Пользователи смогут пометить переписку как непрочитанную. Можно в любой момент переключиться на текстовый ввод или, наоборот, перевести текст в голос после записи.

Добавили функцию Apple Pay Later — рассрочку в виде четырёх равных платежей без процентов и наценок. Также появится встроенное отслеживание покупок, которое интегрировано с сервисом Shopify. Apple Wallet позволит предоставлять паспортные данные внутри приложений (в тех штатах, где это разрешено).