Технологии
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Apple представила iOS 16 с настраиваемым дизайном часов и виджетами на экране блокировки Статьи редакции

Компания проводит WWDC 2022.

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На конференции для разработчиков WWDC Apple представила iOS 16 с «самым масштабным обновлением» для экрана блокировки. Пользователи могут настраивать дизайн часов, цвета установленной фотографии, устанавливать виджеты в стиле Apple Watch. Виджеты встраиваются в «тему» на экране блокировки.

Также пользователи смогут добавлять анимированные виджеты. Компания показала, как они будут работать на примере прогноза погоды.

Уведомления теперь появляются в нижней части экрана блокировки по мере их получения. Компания добавила новый тип «живых» пуш-уведомлений (Live Activities): они позволят следить за разными процессами в режиме реального времени без открытия самого приложения. Например, та можно следить за приближением такси.

Экраны блокировки можно будет менять в зависимости от режима «Фокусировки», к которым теперь можно также привязать вкладки в Safari. Доступен фильтр сообщений, календаря и почты.

В iMessage появится редактирование и отмена уже отправленных сообщений. Пользователи смогут пометить переписку как непрочитанную. Можно в любой момент переключиться на текстовый ввод или, наоборот, перевести текст в голос после записи.

Добавили функцию Apple Pay Later — рассрочку в виде четырёх равных платежей без процентов и наценок. Также появится встроенное отслеживание покупок, которое интегрировано с сервисом Shopify. Apple Wallet позволит предоставлять паспортные данные внутри приложений (в тех штатах, где это разрешено).

Apple обновила и карты: детальные карты с трёхмерными объектами добавят ещё в 11 странах. На них появятся маршруты с несколькими остановками, возможность рассчитать стоимость поездки.

Технологии
WWDC-2022: iOS 16 и не только — главное с презентации Apple Статьи редакции

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.

David Pierce
Статья дополняется

#новости #apple #wwdc2022

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27 комментариев
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God Damn

Андроид придумали

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Dr. Acula

каждый год

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Безобидный фрегат

А на моем салями за 3 тыс рублей давно можно было менять дизайн! Ряяяяя. пириплата!!11

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Адиль Султанов

Ну так по факту было можно.

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Игорь Херник

Тут что-то на богатом, а теперь ещё на глобалистском и цивилизованном

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Слава Украинцев

iPhone нам чужд

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Игорь Херник

AYYA наше всё

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Слава Украинцев

В AYYA используются чуждые нам богопротивные технологии загнивающего западного мира. Русскому человеку не нужно ничего, кроме написанного от руки Корана (опционально Библии)

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Игорь Херник

Ладна

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Россию не спасти

Любители яблока говорили про колхозность кастомизации. И как теперь? Стало надо

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sardelkin

просто надо разрешать кастомизировать только тем у кого есть вкус, сдавать тест какой-нибудь на сочетаемость цветов\шрифтов итп в приложении, а то бывает такой адовый колхоз на скринах андроида... что отсутствие возможности выглядит вполне здраво и не вредит имиджу продукта и компании, но тут видимо закончились идеи и решили запилить наконец

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Россию не спасти

То есть перед тем как купить яблоко нужно пройти тест на вкус и колхозность

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sardelkin

нет же, прежде чем разлочить возможность кастомизации, не прошёл - сидишь с дефолным

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Trident Force

Рамки кастомизации расширяются вместе с дизайн-кодом системы и под четкими ограничениями.

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Ржавый Тромбон

Хуета

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Биологический утюг

Отправлено с iPhone

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Пенсионный месяц

Вот это инновации!

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Семейный щит

Аватарка в тему

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Дмитрий Кузьмин

Уведомления в реальном времени на экране блокировки от такси топ

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Россия без путина

Это было в Симпсо... э-э-э... я хотел сказать, в AOSP 8.x.

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Соросята спасают Темнова

дети лобызаются????

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Пенсионный месяц

Это виджеты

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Соросята спасают Темнова

настраиваемые???

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Пенсионный месяц

Разумеется

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alex

опять больше кнопок красить

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Фархад Азимов

Не ну я как пользователь андроида признаю что айфоны это крутые телефоны с крутой системой, но я бы не купил, мне удобнее на андроиде

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Пенсионный месяц

Спасибо за развёрнутый комментарий

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