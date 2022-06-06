Apple представила процессор M2 и первые ноутбуки с ним — MacBook Air и MacBook Pro Статьи редакции
Ноутбук на 20% быстрее, чем Air на M1, утверждает Apple.
На WWDC 2022 компания представила второй собственный процессор M2 и новые MacBook Air и Pro, которые поступят в продажу в начале июля.
M2
По данным Apple, M2 на 18% быстрее, чем чип предыдущего поколения. Пропускная способность 100 ГБ/сек, до 24 ГБ объединённой памяти. На 25-35% более быстрый GPU (25% — на уровне энергопотребления M1).
Macbook Air c M2
Стартовая цена в США — 1199 долларов.
Компания провела полный редизайн ноутбука с использованием возможностей процессора M2. Он представлен в четырёх цветах (серебристый, серый, золотой и синий), толщина 11,3 мм, цельный алюминиевый корпус (на 21% меньше предыдущей модели). Дисплей — 13,6 дюйма с уменьшенными рамками и яркостью 500 нит.
Есть новый адаптер с двумя USB-С и поддержка быстрой зарядки — до 80% за 20 минут, а также зарядка MagSafe. Гарантируются 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.
MacBook Air получил камеру FaceTime HD с разрешением 1080p и улучшенной работой при низком освещении, три микрофона и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть функциональные клавиши со сканером отпечатка пальцев.
MacBook Pro M2
Стартовая цена в США — 1299 долларов.
Новый MacBook сохранил дизайн предыдущей модели с M1. Он также получил до 24 ГБ объединённой памяти. Apple гарантирует 20 часов автономной работы при воспроизведении видео.
Ещё одно подтверждение, что поколение 2016 года было самое хуевое
- отказались от тачбара
- вернули MagSafe
- вернули кардридер
Да
ПИЗДА, ПИКАБУШНИК, ПИЗДА
Почему не Джигурда?!
Надеюсь сделали наконец в базе 16GB RAM. Макбук с 8 гигами оперативки - это калькулятор
А вы за таким работали? Вот правда, вы работали сноутом с м1 или ориентируетесь на такие же ноуты с виндой? Пхпшторм, проект на 10000+ файлов, хром с десятком вкладок - никаких тормозов вообще
Сказочник. Работаю на М1про.
m1 air с 16 гб норм, 8 гб мало. 3 окна пхпшторма, 4 npm run serve, Valet и ngrok + браузеры, мессенджеры и т.д. Прям явных тормозов нет, но иногда чувствуется, что не вывозит.
Нет, не сделали
где цветастенькие макбуки???????
хочу голубой
А голубой хочет?
За 2к долларов — хочет
А если есть только 2к рублей?
Тогда пиво "Боярин"
Нормально на 2 косаря набояриться можн
Выделите болдом, что блевотный тачбар вернулся
Не «вернулся», а «еще не сдох». Остался на одной модели в легаси-дизайне
чечас уберут разъём под наушики и HDMI 😁😈
похуй, денег та нет
хотя все равно интересно, где купить его сейчас?
Что за бред? Для макбука эйр новый дизайн, а для прошки старый??!
Ещё к тому же теперь путает несколько разных про версий:
Макбук про M1 (старый дизайн)
Макбук про M1 Pro (новый дизайн)
Макбук про M1 Max (новый дизайн)
Макбук про M2 (старый дизайн)
При этом:
Макбук эйр M1 (старый дизайн)
Макбук эйр M2 (новый дизайн)
Плюс ещё нет сд-карт ридера, HDMI и Магсейфа.
Фак, я теперь нищий
То есть он заряжается и через Type-C, и через MagSafe? Нахуя, а главное зачем?
Через type-c тоже может
Если ты не застал времена MagSafe то ты поймёшь потом
Помню что было не страшно его цепануть за провод. Это все? Старый я уже
Да, и порт не разъебывается. И получается теперь на air доступны 2 порта и зарядка
это довольно удобно, магсейф у меня походный а через тайпси док-станция с зарядкой, юсб, и выводом на большой экран
мне очень не хватает двух портов и это помогло бы мне в работе сейчас
2 статьи это уже глава УК, выходит
выглядит заебись
Хочу такой мак себе
m1 air топ за свои деньги
Теперь у эира корпус как у прошки, что ли? Или толщина таки будет отличаться?
Будет гранями въедаться в запястья до посинения как и прошка, судя по фото
Разработчики ещё под M1 не успели свой софт адаптировать, а уже M2 завезли.
Стартовая цена в США — 1299 долларов.
ахуеть цены
У них еще и доллар по 61 рубль, а не как у нас..
Хорошо то, что заказ на ARM процессоры финансирует Великобританию, а не Китай.
Зачем Touch Bar то вернули...
Мониторы, мониторы блять прочнее сделали, суки или так же матрица будет трескаться от малейшего напряжения?
Да вернулись бы уже к моделям 2015 года по разъёмам. Нахуй там два тайп-си и нет стандартного юсб? И что за ебланство со входом для наушников. У телефонов джек спиздили, а у ноутов нихуя не добавили. Какие-то эксперименты, как сделать видимость, что что-то поменялось, но на самом деле не сделать нихуя.