Ноутбук на 20% быстрее, чем Air на M1, утверждает Apple.

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На WWDC 2022 компания представила второй собственный процессор M2 и новые MacBook Air и Pro, которые поступят в продажу в начале июля.

M2

По данным Apple, M2 на 18% быстрее, чем чип предыдущего поколения. Пропускная способность 100 ГБ/сек, до 24 ГБ объединённой памяти. На 25-35% более быстрый GPU (25% — на уровне энергопотребления M1).

Macbook Air c M2

Стартовая цена в США — 1199 долларов.

Компания провела полный редизайн ноутбука с использованием возможностей процессора M2. Он представлен в четырёх цветах (серебристый, серый, золотой и синий), толщина 11,3 мм, цельный алюминиевый корпус (на 21% меньше предыдущей модели). Дисплей — 13,6 дюйма с уменьшенными рамками и яркостью 500 нит.

Есть новый адаптер с двумя USB-С и поддержка быстрой зарядки — до 80% за 20 минут, а также зарядка MagSafe. Гарантируются 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.

MacBook Air получил камеру FaceTime HD с разрешением 1080p и улучшенной работой при низком освещении, три микрофона и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть функциональные клавиши со сканером отпечатка пальцев.

Цветовые варианты нового MacBook

MacBook Pro M2

Стартовая цена в США — 1299 долларов.

Новый MacBook сохранил дизайн предыдущей модели с M1. Он также получил до 24 ГБ объединённой памяти. Apple гарантирует 20 часов автономной работы при воспроизведении видео.