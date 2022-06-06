Технологии
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Apple представила процессор M2 и первые ноутбуки с ним — MacBook Air и MacBook Pro Статьи редакции

Ноутбук на 20% быстрее, чем Air на M1, утверждает Apple.

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На WWDC 2022 компания представила второй собственный процессор M2 и новые MacBook Air и Pro, которые поступят в продажу в начале июля.

M2

По данным Apple, M2 на 18% быстрее, чем чип предыдущего поколения. Пропускная способность 100 ГБ/сек, до 24 ГБ объединённой памяти. На 25-35% более быстрый GPU (25% — на уровне энергопотребления M1).

Macbook Air c M2

Стартовая цена в США — 1199 долларов.

Компания провела полный редизайн ноутбука с использованием возможностей процессора M2. Он представлен в четырёх цветах (серебристый, серый, золотой и синий), толщина 11,3 мм, цельный алюминиевый корпус (на 21% меньше предыдущей модели). Дисплей — 13,6 дюйма с уменьшенными рамками и яркостью 500 нит.

Есть новый адаптер с двумя USB-С и поддержка быстрой зарядки — до 80% за 20 минут, а также зарядка MagSafe. Гарантируются 18 часов автономной работы при воспроизведении видео.

MacBook Air получил камеру FaceTime HD с разрешением 1080p и улучшенной работой при низком освещении, три микрофона и четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Есть функциональные клавиши со сканером отпечатка пальцев.

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Цветовые варианты нового MacBook

MacBook Pro M2

Стартовая цена в США — 1299 долларов.

Новый MacBook сохранил дизайн предыдущей модели с M1. Он также получил до 24 ГБ объединённой памяти. Apple гарантирует 20 часов автономной работы при воспроизведении видео.

Технологии
iOS 16 с новым экраном блокировки, редизайн MacBook Air и не только: главное с презентации Apple на WWDC-2022 Статьи редакции

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.

David Pierce
Статья дополняется

#новости #apple #m2 #macbook

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42 комментария
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Недоденацифицированный

Ещё одно подтверждение, что поколение 2016 года было самое хуевое
- отказались от тачбара
- вернули MagSafe
- вернули кардридер

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Искусственный файл

Да

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Общественный цвет

ПИЗДА, ПИКАБУШНИК, ПИЗДА

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Йолкин

Почему не Джигурда?!

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Безобидный фрегат

Надеюсь сделали наконец в базе 16GB RAM. Макбук с 8 гигами оперативки - это калькулятор

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Алексей Бутурлакин

А вы за таким работали? Вот правда, вы работали сноутом с м1 или ориентируетесь на такие же ноуты с виндой? Пхпшторм, проект на 10000+ файлов, хром с десятком вкладок - никаких тормозов вообще

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stepan ua

Сказочник. Работаю на М1про.

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Должностной Кирилл

m1 air с 16 гб норм, 8 гб мало. 3 окна пхпшторма, 4 npm run serve, Valet и ngrok + браузеры, мессенджеры и т.д. Прям явных тормозов нет, но иногда чувствуется, что не вывозит.

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завязкин

Нет, не сделали

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Искусственный файл

где цветастенькие макбуки???????

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Искусственный файл

хочу голубой

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Семейный щит

А голубой хочет?

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Общественный цвет

За 2к долларов — хочет

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Семейный щит

А если есть только 2к рублей?

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Общественный цвет

Тогда пиво "Боярин"

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Семейный щит

Нормально на 2 косаря набояриться можн

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Пышный кубок

Выделите болдом, что блевотный тачбар вернулся

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Жовто Блакытный Песец

Не «вернулся», а «еще не сдох». Остался на одной модели в легаси-дизайне

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Специальный утюг

чечас уберут разъём под наушики и HDMI 😁😈

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Соросята спасают Темнова

похуй, денег та нет

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Соросята спасают Темнова

хотя все равно интересно, где купить его сейчас?

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Вячеслав

Что за бред? Для макбука эйр новый дизайн, а для прошки старый??!
Ещё к тому же теперь путает несколько разных про версий:
Макбук про M1 (старый дизайн)
Макбук про M1 Pro (новый дизайн)
Макбук про M1 Max (новый дизайн)
Макбук про M2 (старый дизайн)

При этом:
Макбук эйр M1 (старый дизайн)
Макбук эйр M2 (новый дизайн)

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Вячеслав

Плюс ещё нет сд-карт ридера, HDMI и Магсейфа.

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max1337

Фак, я теперь нищий

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Эбису

То есть он заряжается и через Type-C, и через MagSafe? Нахуя, а главное зачем?

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Недоденацифицированный

Через type-c тоже может
Если ты не застал времена MagSafe то ты поймёшь потом

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Эбису

Помню что было не страшно его цепануть за провод. Это все? Старый я уже

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Недоденацифицированный

Да, и порт не разъебывается. И получается теперь на air доступны 2 порта и зарядка

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пек сруньк

это довольно удобно, магсейф у меня походный а через тайпси док-станция с зарядкой, юсб, и выводом на большой экран

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Соросята спасают Темнова

мне очень не хватает двух портов и это помогло бы мне в работе сейчас

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Семейный щит

2 статьи это уже глава УК, выходит

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Dr. Acula

выглядит заебись

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Дед Макар

Хочу такой мак себе

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Ауф

m1 air топ за свои деньги

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Кумыс Изпакетов

Теперь у эира корпус как у прошки, что ли? Или толщина таки будет отличаться?
Будет гранями въедаться в запястья до посинения как и прошка, судя по фото

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Cloud-hidden

Разработчики ещё под M1 не успели свой софт адаптировать, а уже M2 завезли.

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Святий Фалос
MacBook Pro M2

Стартовая цена в США — 1299 долларов.

ахуеть цены

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Вася Пупкин

У них еще и доллар по 61 рубль, а не как у нас..

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Василий Дробовский

Хорошо то, что заказ на ARM процессоры финансирует Великобританию, а не Китай.

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завязкин

Зачем Touch Bar то вернули...

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no money no honey

Мониторы, мониторы блять прочнее сделали, суки или так же матрица будет трескаться от малейшего напряжения?

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Alexander the Nth

Да вернулись бы уже к моделям 2015 года по разъёмам. Нахуй там два тайп-си и нет стандартного юсб? И что за ебланство со входом для наушников. У телефонов джек спиздили, а у ноутов нихуя не добавили. Какие-то эксперименты, как сделать видимость, что что-то поменялось, но на самом деле не сделать нихуя.

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