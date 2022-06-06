Apple «решила проблему» с некачественной камерой в ноутбуках — теперь к ним можно прикреплять айфоны Статьи редакции
Для этого понадобится отдельный фирменный аксессуар.
Во время презентации новой версии MacOS под названием Ventura на WWDC-2022 Apple представила оригинальное решение для улучшения качества веб-камеры на ноутбуке: пользователи, которых не устраивает встроенная камера, теперь смогут просто присоединить к устройству свой айфон.
Для этого компания не только разработала программное обеспечение для операционной системы, но и выпустила специальный беспроводной аксессуар, позволяющий крепить телефон к корпусу не только MacBook, но и настольных компьютеров от Apple.
Функция также использует особенности камер смартфонов. На презентации показали, как в такой связке можно применять студийное освещение, менять глубину кадра с помощью «Портретного режима» и центрировать камеру при передвижении человека в кадре.
Кроме того, благодаря широкоугольному объективу можно транслировать две картинки одновременно — стандартный «вид веб-камеры» и пространство под монитором. По словам разработчиков, это позволит удобно демонстрировать рабочий процесс или «показывать фокусы племяннику».
Стоимость и дата выхода аксессуара пока не анонсированы. В анонсе указано, что он появится в продаже «позже в этом году».
Это не эпппл, в конце года выйдет с камерой ApplePlug and play
И это вместо того чтобы камеру поставить не за 3 бакса, а нормальную за 5.
А как тогда этим геям аксессуары продавать?
Стоимостью в нормальную камеру
А я как дурак перевёрнутой баночкой из-под йогурта пользуюсь, ставлю на полку над монитором
Мм, зерненый.
Чет слишком жирно чтобы было правдой.
1:29:25
https://youtu.be/q5D55G7Ejs8?t=5366
Безумие.
Так никто не запрещает тебе пользоваться условным логитеком (у меня самого есть такая).
Просто Apple показала свой бесшовный вариант внутри экосистемы. Правда, он на первый взгляд сумасшедший, но в целом интересный и не отменяет альтернатив
В Айфоне камеры другого уровня совсем. У Логитека есть неплохая BRIO ULTRA HD PRO за $199 баксов, которая 4K умеет, но не 60 кадров, как у айфона 13 про. Плюс айфон еще оптический зум имеет 3-х кратный.
а зачем на камере ноута такие хар-ки? если зум или скайп сведет на нет все плюса
Хорошая оптика айфона помогает слабой освещенности.
Зачем носить с собой ещё эту хренотень когда есть уже камера в телефоне?
Идея отличая, как по мне, а как будет на практике - посмотрим.
А крепление для айфона носить нормально?
Нет, тоже лишнее.
ИА Панорама
В голос проорал, когда заговорили, что типо теперь то в вебкам можно будет на новом уровне пользоваться
Amazing
Бля чо за позорище
Для тех кому нужна качественная камера не самый плохой вариант на самом деле. Вместо покупки полноценной камеры докупаешь хуйню и вуаля.
Это Эппл - любая хуйня может стоить как две полноценные камеры 🤷♂️
Ну хз, мне кажется, что будет около 50 баксов.
или скачать дройдкам бесплатно и подключать телефон тоже бесплатно
Джобс переворачивается
Чтобы Джобс быстрее переворачивался Apple выпустил специальный аксессуар
МакБук, Айфон, камера… МакБук, Айфон, камера. МакБук, Айфон, камера!
В этой схеме макбук лишний элемент
Типа того, но засада в том что они используют задние камеры айфона, и экран не видно. Потому что передняя будет на уровне вебки самого мака.
Я правильно понял, что обычную камеру из ноута они тупо убрали?
Это в следующем году, когда продадут немного этих аксессуаров.
нет, она есть, 1080p
может не знает кто, но
пользуюсь примерно миллиард лет уже платной версией, работает по wifi, 1080p 60fps все дела:
https://www.dev47apps.com/obs/
Стив, мы все проебали, сначала они выпустили телефон, который с трудом умещается в двух руках, а теперь это
Это что ж, теперь на телефоне все камеры заклеивать?
Какой пиздец...