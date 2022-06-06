Для этого понадобится отдельный фирменный аксессуар.

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Во время презентации новой версии MacOS под названием Ventura на WWDC-2022 Apple представила оригинальное решение для улучшения качества веб-камеры на ноутбуке: пользователи, которых не устраивает встроенная камера, теперь смогут просто присоединить к устройству свой айфон.

Для этого компания не только разработала программное обеспечение для операционной системы, но и выпустила специальный беспроводной аксессуар, позволяющий крепить телефон к корпусу не только MacBook, но и настольных компьютеров от Apple.

Функция также использует особенности камер смартфонов. На презентации показали, как в такой связке можно применять студийное освещение, менять глубину кадра с помощью «Портретного режима» и центрировать камеру при передвижении человека в кадре.

Кроме того, благодаря широкоугольному объективу можно транслировать две картинки одновременно — стандартный «вид веб-камеры» и пространство под монитором. По словам разработчиков, это позволит удобно демонстрировать рабочий процесс или «показывать фокусы племяннику».

Стоимость и дата выхода аксессуара пока не анонсированы. В анонсе указано, что он появится в продаже «позже в этом году».