Технологии

Apple «решила проблему» с некачественной камерой в ноутбуках — теперь к ним можно прикреплять айфоны Статьи редакции

Для этого понадобится отдельный фирменный аксессуар.

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Во время презентации новой версии MacOS под названием Ventura на WWDC-2022 Apple представила оригинальное решение для улучшения качества веб-камеры на ноутбуке: пользователи, которых не устраивает встроенная камера, теперь смогут просто присоединить к устройству свой айфон.

Для этого компания не только разработала программное обеспечение для операционной системы, но и выпустила специальный беспроводной аксессуар, позволяющий крепить телефон к корпусу не только MacBook, но и настольных компьютеров от Apple.

Функция также использует особенности камер смартфонов. На презентации показали, как в такой связке можно применять студийное освещение, менять глубину кадра с помощью «Портретного режима» и центрировать камеру при передвижении человека в кадре.

Кроме того, благодаря широкоугольному объективу можно транслировать две картинки одновременно — стандартный «вид веб-камеры» и пространство под монитором. По словам разработчиков, это позволит удобно демонстрировать рабочий процесс или «показывать фокусы племяннику».

Стоимость и дата выхода аксессуара пока не анонсированы. В анонсе указано, что он появится в продаже «позже в этом году».

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Ежегодная конференция для разработчиков WWDC проходит с 6 по 10 июня.

David Pierce
Статья дополняется

#новости #apple #wwdc2022

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37 комментариев
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Mikhail
Для этого понадобится отдельный фирменный аксессуар.
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Фильтрованная хрюканина

Это не эпппл, в конце года выйдет с камерой ApplePlug and play

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IBAH Ma3ena
Для этого понадобится отдельный фирменный аксессуар.

И это вместо того чтобы камеру поставить не за 3 бакса, а нормальную за 5.

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Пенсионный месяц

А как тогда этим геям аксессуары продавать?

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Rodion
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Дынька

Стоимостью в нормальную камеру

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Bulky Blackcrappy против войны

А я как дурак перевёрнутой баночкой из-под йогурта пользуюсь, ставлю на полку над монитором

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Откровенный Никита

Мм, зерненый.

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Boris Britva

Чет слишком жирно чтобы было правдой.

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Действующий пистолет

1:29:25

https://youtu.be/q5D55G7Ejs8?t=5366

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Boris Britva

Безумие.

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Действующий пистолет

Так никто не запрещает тебе пользоваться условным логитеком (у меня самого есть такая).

Просто Apple показала свой бесшовный вариант внутри экосистемы. Правда, он на первый взгляд сумасшедший, но в целом интересный и не отменяет альтернатив

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Вася Пупкин

В Айфоне камеры другого уровня совсем. У Логитека есть неплохая BRIO ULTRA HD PRO за $199 баксов, которая 4K умеет, но не 60 кадров, как у айфона 13 про. Плюс айфон еще оптический зум имеет 3-х кратный.

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Roman Kozachenko

а зачем на камере ноута такие хар-ки? если зум или скайп сведет на нет все плюса

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Вася Пупкин

Хорошая оптика айфона помогает слабой освещенности.

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IvanDurov

Зачем носить с собой ещё эту хренотень когда есть уже камера в телефоне?
Идея отличая, как по мне, а как будет на практике - посмотрим.

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Boris Britva

А крепление для айфона носить нормально?

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IvanDurov

Нет, тоже лишнее.

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Святий Фалос

ИА Панорама

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Фильтрованная хрюканина

В голос проорал, когда заговорили, что типо теперь то в вебкам можно будет на новом уровне пользоваться
Amazing

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Крепкий

Бля чо за позорище

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Гражданин постиронии

Для тех кому нужна качественная камера не самый плохой вариант на самом деле. Вместо покупки полноценной камеры докупаешь хуйню и вуаля.

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Праздношатающийся

Это Эппл - любая хуйня может стоить как две полноценные камеры 🤷‍♂️

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Гражданин постиронии

Ну хз, мне кажется, что будет около 50 баксов.

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Roman Kozachenko

или скачать дройдкам бесплатно и подключать телефон тоже бесплатно

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конгруэ́нтный

Джобс переворачивается

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Пенсионный месяц

Чтобы Джобс быстрее переворачивался Apple выпустил специальный аксессуар

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Специальный утюг

МакБук, Айфон, камера… МакБук, Айфон, камера. МакБук, Айфон, камера!

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0x002CBE05

В этой схеме макбук лишний элемент

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Никита Лихачёв

Типа того, но засада в том что они используют задние камеры айфона, и экран не видно. Потому что передняя будет на уровне вебки самого мака.

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Николай Колчин

Я правильно понял, что обычную камеру из ноута они тупо убрали?

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IBAH Ma3ena

Это в следующем году, когда продадут немного этих аксессуаров.

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Действующий пистолет

нет, она есть, 1080p

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дорогой БРАТ Донателло

может не знает кто, но

пользуюсь примерно миллиард лет уже платной версией, работает по wifi, 1080p 60fps все дела:
https://www.dev47apps.com/obs/

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Незнакомый динозавр

Стив, мы все проебали, сначала они выпустили телефон, который с трудом умещается в двух руках, а теперь это

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Семейный щит

Это что ж, теперь на телефоне все камеры заклеивать?

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Пенсионный месяц

Какой пиздец...

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