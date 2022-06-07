Первый автономный корабль Mayflower пересёк Атлантический океан Статьи редакции
Управляемый искусственным интеллектом корабль без экипажа повторяет историческое путешествие судна Mayflower через Атлантику в 1620 году.
Автономное судно Mayflower (MAS) совершило рейс протяженностью 5,6 тысяч километров из Плимута, Великобритания в Галифакс в Новой Шотландии, Канада. По плану корабль должен был отправиться в Массачусетс в США, но во время рейса на Mayflower возникли технические проблемы и маршрут перестроили.
Корабль управляется искусственным интеллектом разработки IBM и питается за счёт солнечных батарей. На его борту — видеокамеры и научная аппаратура (для получения проб воды, записи температуры, солености, звуков и прочего).
Судно повторяет путь через Атлантику трёхмачтового деревянного корабля Mayflower, на котором 400 лет назад на континент приплыли колононисты. Переправа в 1620 году заняла более двух месяцев.
Современный Mayflower отправился из Великобритании 29 апреля 2022 года, и ожидалось, что путешествие до США займёт около трёх недель. Следить за кораблем в реальном времени можно на специальном сайте.
Название красивое
ВОЗМОЖНОЦВЕТОК
Хоспаде, во что вы превратили мой тж.
Проветрить бы тут.
@Цветочек это так? подтверди
Это правда. Плыву в Канаду.
нахуя там ии? не по автодороге же едет. хуярь по маршруту gps и все. Да и вообще в чем достижение сделать корыто с солнечными батареями, такие еще 30 лет назад делали
Это океан так то, там случается всякое дерьмо. Шторма, непогода и инопланетяне. Плюс коробли ходят по одним и тем же курсам и как бы это тупо не было вероятность столкновения есть.
Ох и конченый же я, коробли, блядь. Так и въебал бы.
Чувак выше таки прав. Запустил по ГПСу, остальные объедут этого упыря. Доказано пьяными рыбаками на шхунах (это когда шхуна шпарит полным ходом часов 12, пока кто-то не проспится и не вылезет на мостик).
Под ии сейчас понимают конструкцию if-then-else. Так это круче всего звучит. Вопросов нет, такое было и раньше, просто тут это более стрессоустойчиво и потом будет лучше продаваться с таким пиаром.
Можно было бы начать с портовых буксиров, кстати. Типа роя, вместо 2х сразу 10, по типу DP.
Ну буксиры в порту, мне кажется, куда более сложная штука чем это. Там куда больше переменных в виде других кораблей.
И ещё там, например, бермудский треугольник. Он, правда, в другом месте находится, но все равно место опасное. Хрен с ними, с кракенами, а вот чего ожидать от инопланетян, я даже не догадываюсь.
Чтобы не утонуть
Русские автомобиль без ИИ собрать нормальный не могут, а тут видите ли лодка, которая сама плывет - не достижение.
Похожу на завязку в "Любовь. Смерть. Роботы"
последний сезон настолько хорош, что вобщем-то всё похоже на завязку. (новость про вездеходы например)
Инетересно, а научный прогресс недружественных стран дискредитирует армию рф? Раскачивает лодку?
Предлагаю считать такие новости экстримистскими на территории рф! )
Расходимся, там дизель-генератор еще на борту. А я уж подумал, как они от солнечных батарей и ветровой турбинки два движка по 20 кВт питать собрались, может хитрое что-то. А нет, там по-старинке, на дизелях ).
он бы еще парусами рулить умел бы, было бы круто