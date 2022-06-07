Управляемый искусственным интеллектом корабль без экипажа повторяет историческое путешествие судна Mayflower через Атлантику в 1620 году.

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PROMARE

Автономное судно Mayflower (MAS) совершило рейс протяженностью 5,6 тысяч километров из Плимута, Великобритания в Галифакс в Новой Шотландии, Канада. По плану корабль должен был отправиться в Массачусетс в США, но во время рейса на Mayflower возникли технические проблемы и маршрут перестроили.

Корабль управляется искусственным интеллектом разработки IBM и питается за счёт солнечных батарей. На его борту — видеокамеры и научная аппаратура (для получения проб воды, записи температуры, солености, звуков и прочего).

Судно повторяет путь через Атлантику трёхмачтового деревянного корабля Mayflower, на котором 400 лет назад на континент приплыли колононисты. Переправа в 1620 году заняла более двух месяцев.