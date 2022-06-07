Технологии

Первый автономный корабль Mayflower пересёк Атлантический океан Статьи редакции

Управляемый искусственным интеллектом корабль без экипажа повторяет историческое путешествие судна Mayflower через Атлантику в 1620 году.

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PROMARE

Автономное судно Mayflower (MAS) совершило рейс протяженностью 5,6 тысяч километров из Плимута, Великобритания в Галифакс в Новой Шотландии, Канада. По плану корабль должен был отправиться в Массачусетс в США, но во время рейса на Mayflower возникли технические проблемы и маршрут перестроили.

Корабль управляется искусственным интеллектом разработки IBM и питается за счёт солнечных батарей. На его борту — видеокамеры и научная аппаратура (для получения проб воды, записи температуры, солености, звуков и прочего).

Судно повторяет путь через Атлантику трёхмачтового деревянного корабля Mayflower, на котором 400 лет назад на континент приплыли колононисты. Переправа в 1620 году заняла более двух месяцев.

Современный Mayflower отправился из Великобритании 29 апреля 2022 года, и ожидалось, что путешествие до США займёт около трёх недель. Следить за кораблем в реальном времени можно на специальном сайте.

#новости #атлантика

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21 комментарий
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Детский Орзэмэс
Mayflower

Название красивое

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Петербургский Кирилл

ВОЗМОЖНОЦВЕТОК

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Детский Орзэмэс
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Петербургский Кирилл

Хоспаде, во что вы превратили мой тж.
Проветрить бы тут.

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Теоретический холод

@Цветочек это так? подтверди

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Элементарный микрофон

Это правда. Плыву в Канаду.

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Приемлемый Русский

нахуя там ии? не по автодороге же едет. хуярь по маршруту gps и все. Да и вообще в чем достижение сделать корыто с солнечными батареями, такие еще 30 лет назад делали

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aliftin

Это океан так то, там случается всякое дерьмо. Шторма, непогода и инопланетяне. Плюс коробли ходят по одним и тем же курсам и как бы это тупо не было вероятность столкновения есть.

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aliftin

Ох и конченый же я, коробли, блядь. Так и въебал бы.

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Суслик от Бублика

Чувак выше таки прав. Запустил по ГПСу, остальные объедут этого упыря. Доказано пьяными рыбаками на шхунах (это когда шхуна шпарит полным ходом часов 12, пока кто-то не проспится и не вылезет на мостик).

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aliftin

Под ии сейчас понимают конструкцию if-then-else. Так это круче всего звучит. Вопросов нет, такое было и раньше, просто тут это более стрессоустойчиво и потом будет лучше продаваться с таким пиаром.

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Суслик от Бублика

Можно было бы начать с портовых буксиров, кстати. Типа роя, вместо 2х сразу 10, по типу DP.

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aliftin

Ну буксиры в порту, мне кажется, куда более сложная штука чем это. Там куда больше переменных в виде других кораблей.

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Денацификация Борна

И ещё там, например, бермудский треугольник. Он, правда, в другом месте находится, но все равно место опасное. Хрен с ними, с кракенами, а вот чего ожидать от инопланетян, я даже не догадываюсь.

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Маке

Чтобы не утонуть

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Алексей Логачев

Русские автомобиль без ИИ собрать нормальный не могут, а тут видите ли лодка, которая сама плывет - не достижение.

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Правый ихтиандр

Похожу на завязку в "Любовь. Смерть. Роботы"

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Плохой браслет

последний сезон настолько хорош, что вобщем-то всё похоже на завязку. (новость про вездеходы например)

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Скрепный кремпай

Инетересно, а научный прогресс недружественных стран дискредитирует армию рф? Раскачивает лодку?
Предлагаю считать такие новости экстримистскими на территории рф! )

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Вася Пупкин

Расходимся, там дизель-генератор еще на борту. А я уж подумал, как они от солнечных батарей и ветровой турбинки два движка по 20 кВт питать собрались, может хитрое что-то. А нет, там по-старинке, на дизелях ).

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Roman Kozachenko

он бы еще парусами рулить умел бы, было бы круто

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