S7 приостановила разработку многоразовой ракеты-носителя. Компания сравнивала её с Falcon 9 Илона Маска Статьи редакции
Это произошло из-за финансовых проблем, в том числе связанных с ситуацией в авиационной отрасли и последствиями конфликта России с Украиной.
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- Из «космической» дочерней компании S7 уволили около 30 из 100 сотрудников, написал в фейсбуке* бывший гендиректор этой компании Сергей Сопов (его профиль закрыт) со ссылкой на письмо одного из экс-сотрудников S7 Space. Внимание на это обратило РБК.
- По словам источника издания в S7, увольнения связаны с финансовыми проблемами компании: «Когда не летают самолёты, деньги неоткуда взять на другие проекты».
- В самой S7 рассказали РБК, что проект по созданию ракеты-носителя лёгкого класса приостановлен из-за невозможности привлечь финансирование. Поэтому с июня 2022 года S7 Space сократила штат: «Из более чем 100 человек компанию, к сожалению, покинули около 30 сотрудников». При этом компания продолжает работу по некоторым направлениям, в частности, «по аддитивным и сварочным технологиям».
- S7 Space предоставляет услуги по запуску космических аппаратов. В 2016 году группа приобрела плавучий космодром «Морской старт»: платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch. В 2020 году S7 сообщала, что заморозила проект до «лучших времён».
S7 планировала построить первую в России частную многоразовую ракету с возвращаемым блоком первой степени. В 2018 году заместитель гендиректора S7 Space Игорь Радугин рассказывал, что на это потребуется пять-семь лет, называл аналогом Falcon 9 от SpaceX Илона Маска. В S7 объясняли, что разработка такой ракеты стала бы технологическим прорывом и способом снижения стоимости пусковых услуг.
*Meta, которой принадлежит инстаграм, признана экстремистской в России
Алло, это s7? Разработайте мне ракету - жопогаситель.
Вся "разработка" от S7 это лишь заявления. Дело не дошло даже до мультиков. После того, как покупка Sea Launch превратилась в кидок от Роскосмоса уже было понятно, что платформу можно резать на металл. Подробности покупки можно узнать в блоге Зеленого кота.
В чем заключался кидок - в интервью Сопова. Далее им обещали в прекрасном будущем другую РН(модификацию Союз-5). Подозревая подвох пытались не то что разрабатывать свою ракету, а хотя бы собрать штать конструкторов и инвесторов - тоже не срослось.
Крч как всегда - тлен, уныние и сказки о прекрасном будущем
Я думаю, все перспективы развития российской космонавтики ограничатся "Ангарой". На большее рагозенская отрасль способной не окажется. Ну, и будут клепать военные спутники, которые будут жить на орбите по году-два, если не упадут раньше, и это будет весь российский космос.
Если про ракеты-носители, то доведут до готовности еще и Союз-5, со сдвигами, с запусками раз в пять лет, но доведут.
А с полезными нагрузками - да, все было не очень хорошо, одна только эпопея с импортозамещенным Глонассом чего стоит, да и для гражданских вещательных транспондеры вроде у эйрбаса покупали
Не факт, потому что есть "меганадежный" Союз-2, они и "Ангару" доводят только потому, что нет альтернативы для тяжелого носителя.
как мы блядь удивлены
S7 Space фактически была мертва задолго до войны. С того самого дня когда РК и рос. правительство, прокинуло их с двигателями для постройки Зенитов, для свеж-купленного Морского Старта, конец был неминуем. Когда страна сама не заинтересована в реальной поддержке (космического) бизнеса, даже у таких успешных кампаний как S7 - шансов нет, чего уж говорить про мелочь типа Даурии, Лин индастриал или Космокурса.
Чудовище-франкенштейн из сотни малоэффективных институтов и шарашек времен совка, называемое Роскосмосом, никогда и не под каким предлогом не даст жизнь чему-то новому, инновационному и эффективному.
Если сильно проще - у России нету денег, что бы что то запускать в космос. Чудовище франкенштейн под названием SLS пилится почти 20 лет (я блджад ещё в школу ходил, когда её объявили). Сколько бабла туда пошло прямо и косвенно - страшно подумать. СпейсХ под управлением мерзкого Илония дампит литералли миллиарды денег с венчурных фондов в Старшип - и все что они выкатили - это демонстративный макет с нержавы с отваливащейся плиткой, никакой топливной и с дрыгателями, которые просто красиво горят. В РФ просто нет таких денег. Даже если собрать и продать все яхты олигархов, они даже один прототип равный СЛС не осилят сделать.
Я извиняюсь, а спутники Starlink они на пердячем пару хейтеров запускают что ли?
На Флаконах9. Даже не Хеви. Просто потому, что если будут запускать Хеви - то Старлинк пойдет в минус прямо таки немедленно (спойлер - Старлинк никогда не выйдет в плюс по чисто техническим причинам).
А тем временем Маск уже запланировал IPO для Starlink ).
1) И это значит, что Старлинк приносит профит?)
2) А чо не СпейсХ?
3) Маск обещал на Марс в 2018 году выспдится, Маск обещал гиперлуп, Тесла Семи, Цибертрак, Автапелод, Тесла Бота, купить Твиттер
Вы бизнесом никогда не занимались? Startlink сейчас принадлежит SpaceX. Поэтому он не может быть ни прибыльным, ни убыточным в принципе. Вот когда выделят в отдельную компанию - тогда посмотрим.2) А чо не СпейсХ?
SpaceX пока не планировал Маск на IPO выводить, хотя слухи давно ходили. Но у SpaceX очередь из желающих вложить бабло - не берут. Делайте выводы.
Если начнут выводить группировку на "Старшипах" - то выйдет.
Если по-прежнему будут использовать "Фальконы" - то такой риск есть.
Спойлер, так говорили про каждую технологию, которая была в начале своего пути
В первую очередь, у России нет технологий.
у них что-то случилось?
Видимо что-то случилось.
Время ракет-носителей прошло
На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. У вас спад был еще в 2020-2021 годах
Вашу?
специальная военная операция по деорловизации тж была провалена
Тжшную
А как РИО говно в начале пело, что у рамси все своё! Помню как знакомый, промытый долбоеб ходил рассказывал, что Европе пизда, что раиси ничего от неё не надо, а тут оказывается нихуя нет, даже москвичи без нихуя собрать не могут. Вот уж реально большая и необъятная страна.
Даааааааааа.... Снижение. Только есть одно "но" - для правильного ценового демпинга (понизить цену сильно ниже таковой у конкурентов, но при этом иметь профит в обозримом будущем) надо много пусков. Очень много пусков. ПИЗДЕЦ КАК МНОГО ПУСКОВ, иначе много разовая ракета летает тупо в убыток. Для этого нужен рынок. И оказывается, что рынок довольно маленький (ещё и поделенный - хрен ты влезешь на жирнющий омериканский рынок, Firefly не даст соврать) для многоразовых ракет летающих на НОО. Даже в СпейсХ это поняли ещё в 2015 году и для выхода из неминуемой жопы придумали Старлинк. По сути, Старлинк (построенный на деньги Гугла ~$1 лярд, субсидированный по госпрограмме ~1лярд, ещё кучи инвесторов и мутных подставных фирм) просто поставщик запусков для СпейсХ. Что есть в России? Даже до войны было почти что нихуя, после начала все схлопнулось нафиг. Многоразоваю ракету можно было построить как в свое время Дельта Клиппер и поставить в Монино. Вот и все.
Нормальный там рынок, вопрос цены вывода килограмма на орбиту. Сделайте дешевле всех - и у Вас будет очередь из клиентов на годы.