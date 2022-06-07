Это произошло из-за финансовых проблем, в том числе связанных с ситуацией в авиационной отрасли и последствиями конфликта России с Украиной.

S7 планировала построить первую в России частную многоразовую ракету с возвращаемым блоком первой степени. В 2018 году заместитель гендиректора S7 Space Игорь Радугин рассказывал, что на это потребуется пять-семь лет, называл аналогом Falcon 9 от SpaceX Илона Маска. В S7 объясняли, что разработка такой ракеты стала бы технологическим прорывом и способом снижения стоимости пусковых услуг.