Вместо нарисованного экранчика для космического корабля или лаборатории — теперь настоящий.

{"id":645815,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":645815,"gtm":null} 278 просмотров

Пользователь твиттера Джеймс Браун напечатал на 3D-принтере Lego-блок такой же формы, как блок с экраном компьютера, вставил туда микропроцессор и экран, который показывает случайные картинки. Процесс создания блока он описал в твиттер-треде.

James Brown @ancient_james Here’s the bare circuit Вот голые провода

James Brown @ancient_james … goes into a little 3D printed form … вставляется в небольшую форму, напечатанную на 3D-принтере

James Brown @ancient_james Then dunked in gunk Затем окунается в грязь

Экран показывает не только строки текста, но и радар.

James Brown @ancient_james I guess I’m just going to work my way through then.