Пользователь твиттера создал блок Lego с мини-компьютером Статьи редакции
Вместо нарисованного экранчика для космического корабля или лаборатории — теперь настоящий.
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Пользователь твиттера Джеймс Браун напечатал на 3D-принтере Lego-блок такой же формы, как блок с экраном компьютера, вставил туда микропроцессор и экран, который показывает случайные картинки. Процесс создания блока он описал в твиттер-треде.
Экран показывает не только строки текста, но и радар.
В реплях Браун рассказал, какой процессор и экран использовал.
мечта детства
Было бы круто сделать глаза персонажам по такому принципу. Пинхол-камеру с алгоритмом красных глаз, чтобы персонаж время от времени "посматривал" в глаза окружающим, вот это было бы ох-енно!