Технологии

Пользователь твиттера создал блок Lego с мини-компьютером Статьи редакции

Вместо нарисованного экранчика для космического корабля или лаборатории — теперь настоящий.

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Пользователь твиттера Джеймс Браун напечатал на 3D-принтере Lego-блок такой же формы, как блок с экраном компьютера, вставил туда микропроцессор и экран, который показывает случайные картинки. Процесс создания блока он описал в твиттер-треде.

James Brown @ancient_james
Here’s the bare circuit
Вот голые провода
James Brown @ancient_james
… goes into a little 3D printed form
… вставляется в небольшую форму, напечатанную на 3D-принтере
James Brown @ancient_james
Then dunked in gunk
Затем окунается в грязь

Экран показывает не только строки текста, но и радар.

James Brown @ancient_james
I guess I’m just going to work my way through then.

В реплях Браун рассказал, какой процессор и экран использовал.

James Brown @ancient_james
@skrossa @eaton STM32F030F4P6TR
Название микропроцессора
James Brown @ancient_james
@eaton @skrossa https://www.aliexpress.com/item/1005001676905300.html - they're quite widely available, and very very cheap. Search for QT1306P82 for datasheet & alternative sellers.
Название OLED-экрана

#соцсети #lego #технологии

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2 комментария
пек сруньк

мечта детства

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Вертер Робот

Было бы круто сделать глаза персонажам по такому принципу. Пинхол-камеру с алгоритмом красных глаз, чтобы персонаж время от времени "посматривал" в глаза окружающим, вот это было бы ох-енно!

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