{"id":2125,"url":"\/distributions\/2125\/click?bit=1&hash=89238676801d5d52609e0cf7b95f56bd163e3f1f2be52e7a643a121b966f9157","title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0435? \u041e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u043c \u0432 \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438","imageUuid":"bd03226a-78e0-5dec-98aa-32a959bc2943","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии

Аниматронный Человек-паук врезался в здание кампуса Мстителей в калифорнийском Диснейленде Статьи редакции

Никто не пострадал (кроме робота и стены).

1057 просмотров
Видео из инстаграма mdglee_szm

Аниматронный супергерой должен был «перепрыгнуть» с одного здание на другое, но врезался в стену из-за неисправности.

Аттракцион, судя по всему, предусматривал возможность несчастного случая. Сразу после удара Человека-паука о стену раздался голос: «Объект не оснащён подушками безопасности». Бодрый голос Питера Паркера ответил: «Хорошо».

Через пару часов после происшествия робота привели в порядок и в тот же день отправили развлекать публику снова. Здание тоже починили.

Disneyland News Today @dlnt
Following a rather crashy encounter with the W.E.B. Facility wall, Spider-Man is back to swinging above Avengers Campus again! 🕸

Аниматронный Человек-паук появился в кампусе Мстителей в калифорнийском Диснейленде летом 2021 года. Он прыгает со здания на здание, когда ему уступает место актёр в костюме, который до этого общается с посетителями.

Фото Los Angeles Times

#marvel #сша #происшествия

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
Научный фитиль

не впервой
https://tjournal.ru/gifv/532766

Запись в сообществе Видео и гифки на TJ
Запись в сообществе Видео и гифки на TJ
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Vlad Steyck

а это было 3D — видел у кого-то небольшой видос о создании

Ответить
Развернуть ветку
Dmytro

Никто не пострадал, кроме детской психике. Теперь будут ловить вьетнамские флэшбеки

Ответить
Развернуть ветку
Черт из табакеркИ

Репетиция прощания с путлером? Чтож, не плохо, ещё и в костюме человека-паука, но я считаю что в новой буханке ап стену с разгону будет симпатичнее

Ответить
Развернуть ветку
Коренной фонарь
Ответить
Развернуть ветку
Черт из табакеркИ

Я то хоть приплел, а ты нет.

Ответить
Развернуть ветку
Коренной фонарь

А зачем приплетать?

Ответить
Развернуть ветку
Генерал Рофлин

Это просто аниматроник человека паука из той части где у него была супергеройская импотенция

Ответить
Развернуть ветку
Дикая Морковка

Взоржал

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ложков

Завтра будет болеть.

Ответить
Развернуть ветку
Половый Никита

спайдер мен уронил сосиску

Ответить
Развернуть ветку
Не тупи

Сосиска уронила спайдер-мена

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null