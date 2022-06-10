Никто не пострадал (кроме робота и стены).

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Видео из инстаграма mdglee_szm

Аниматронный супергерой должен был «перепрыгнуть» с одного здание на другое, но врезался в стену из-за неисправности.

Аттракцион, судя по всему, предусматривал возможность несчастного случая. Сразу после удара Человека-паука о стену раздался голос: «Объект не оснащён подушками безопасности». Бодрый голос Питера Паркера ответил: «Хорошо».

Через пару часов после происшествия робота привели в порядок и в тот же день отправили развлекать публику снова. Здание тоже починили.

Disneyland News Today @dlnt Following a rather crashy encounter with the W.E.B. Facility wall, Spider-Man is back to swinging above Avengers Campus again! 🕸

Аниматронный Человек-паук появился в кампусе Мстителей в калифорнийском Диснейленде летом 2021 года. Он прыгает со здания на здание, когда ему уступает место актёр в костюме, который до этого общается с посетителями.