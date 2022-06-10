Аниматронный Человек-паук врезался в здание кампуса Мстителей в калифорнийском Диснейленде Статьи редакции
Никто не пострадал (кроме робота и стены).
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Аниматронный супергерой должен был «перепрыгнуть» с одного здание на другое, но врезался в стену из-за неисправности.
Аттракцион, судя по всему, предусматривал возможность несчастного случая. Сразу после удара Человека-паука о стену раздался голос: «Объект не оснащён подушками безопасности». Бодрый голос Питера Паркера ответил: «Хорошо».
Через пару часов после происшествия робота привели в порядок и в тот же день отправили развлекать публику снова. Здание тоже починили.
Аниматронный Человек-паук появился в кампусе Мстителей в калифорнийском Диснейленде летом 2021 года. Он прыгает со здания на здание, когда ему уступает место актёр в костюме, который до этого общается с посетителями.
не впервой
https://tjournal.ru/gifv/532766
а это было 3D — видел у кого-то небольшой видос о создании
Никто не пострадал, кроме детской психике. Теперь будут ловить вьетнамские флэшбеки
Репетиция прощания с путлером? Чтож, не плохо, ещё и в костюме человека-паука, но я считаю что в новой буханке ап стену с разгону будет симпатичнее
Я то хоть приплел, а ты нет.
А зачем приплетать?
Это просто аниматроник человека паука из той части где у него была супергеройская импотенция
Взоржал
Завтра будет болеть.
спайдер мен уронил сосиску
Сосиска уронила спайдер-мена