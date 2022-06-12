«Инопланетное вторжение напротив Кремля» — ещё одна картина в стиле эпохи возрождения от DALL-E 2 Статьи редакции
Будто бы из музея.
1062 просмотров
Редактор издания The Economist Шашанк Джоши часто публикует изображения, сгенерированные нейросетью DALL-E 2.
Следующие картинки сгенерированы по текстовому запросу «Картина в стиле эпохи возрождения, где изображено инопланетное вторжение в Москве напротив Кремля» («Renaissance painting of alien invasion of Moscow in front of the Kremlin»).
обычное фото будничной москвы
А можно "Смерть Путина" увидеть?
Можно. Просто хорошо питайтесь и занимайтесь спортом!
наслаждайся
Последняя очень понравилась
3 картина больше похожа на второе пришествие Христа, в небо поднимаются все праведные
Погоди-ка, ты должен был что-то про хохлов написать?
норм
Блин поскорей бы
скорее бы и в реальности такое
А можно «хорошие россияне свергают правительство»? А то у нас не получается, а так хоть на картинки посмотрим.
ввел этот запрос в миджорни