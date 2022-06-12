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Технологии

«Инопланетное вторжение напротив Кремля» — ещё одна картина в стиле эпохи возрождения от DALL-E 2 Статьи редакции

Будто бы из музея.

1062 просмотров

Редактор издания The Economist Шашанк Джоши часто публикует изображения, сгенерированные нейросетью DALL-E 2.

Следующие картинки сгенерированы по текстовому запросу «Картина в стиле эпохи возрождения, где изображено инопланетное вторжение в Москве напротив Кремля» («Renaissance painting of alien invasion of Moscow in front of the Kremlin»).

Технологии
DTF
Нейросеть DALL-E 2 «дорисовала» классические картины. У Моны Лизы появились ноги Статьи редакции

А у «Девушки с жемчужной серёжкой» и вовсе целая комната.

#dalle2 #нейросети

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12 комментариев
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Коровка говорит Мууу

обычное фото будничной москвы

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Nazyr linurov

А можно "Смерть Путина" увидеть?

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Влад

Можно. Просто хорошо питайтесь и занимайтесь спортом!

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Олег Хельгар

наслаждайся

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Libo

Последняя очень понравилась

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сVинореZ

3 картина больше похожа на второе пришествие Христа, в небо поднимаются все праведные

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Строительный торшер

Погоди-ка, ты должен был что-то про хохлов написать?

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Приемлемый Русский

норм

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Alex Shabelnikov

Блин поскорей бы

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yaaromaa

скорее бы и в реальности такое

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7 заповедь - Справедливый Суд

А можно «хорошие россияне свергают правительство»? А то у нас не получается, а так хоть на картинки посмотрим.

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Олег Хельгар

ввел этот запрос в миджорни

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