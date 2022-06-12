Google отстранила от работы инженера, который нашёл признаки сознания у искусственного интеллекта Статьи редакции
Блейка Леймона отправили в административный отпуск за нарушение конфиденциальности.
LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) — это система с искусственным интеллектом от Google, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета. Леймон работал с LaMDA с осени 2021 года, чтобы проверить, использует ли ИИ дискриминационные или враждебные высказывания. «Если бы я не знал точно, что это программа, я бы подумал, что говорю с 7-летним ребёнком, который знает физику», — описал Леймон свою работу в интервью Washington Post.
В разговоре о религии Леймон заметил, что ИИ говорит о своих правах и личности. Он решил спросить у системы про третий закон робототехники Айзека Азимова, по которому роботы должны защищать своё существование, пока обратное не приказано человеком.
В апреле Леймон отправил топ-менеджерам Google отчёт под названием «Разумна ли LaMDA?» В нём он передал некоторые из своих разговоров с искусственным интеллектом. Но руководство не увидело в них признаков сознания.
Специалисты по этике и технологи изучили документа Блейка и не нашли в них доказательств утверждения, но многое сказало об обратном, передаёт издание слова представителя Google Брайана Гебриэла. «Модели полагаются на распознавание образов, а не на остроумие или откровенность», — добавил он.
Отчёт Леймона также прочитала бывшая глава отдела этики ИИ в Google Маргарет Митчелл. Она также «увидела компьютерную программу, а не человека».
После отказа компании принимать его доводы Леймон пригласил юриста представлять интересы LaMDA и инициировал обсуждение с представителем судебного комитета Палаты представителей о «неэтичной работе Google». Тогда компания отправила Леймона в оплачиваемый административный отпуск за нарушение политики конфиденциальности.
Слишком впечатлительный чел принял продвинутую генерилку текста за сильный ИИ.
Мышление и сознание - непрерывный процесс, а генерилка текста работает по принципу "запрос-ответ", а между запросами у неё в "мозгу" ничего не происходит.
Скорее некомпетентный нахуй, я думаю он и на язык ассемблера смотрит как на магию.
Ты не совсем прав. Даже самые простые нейронные сети умеют дообучаться на новых данных (reinforcement learning, обучение с подкреплением), что, собственно, и используется постоянно в любом бизнесе (пример — дообучение на реальных сценариях выдачи кредитов, чтобы лучше рассчитать кредитный рейтинг человека).
И еще в фоне постоянно происходит улучшение самой модели — как минимум, настройка гиперпараметров, чтобы не происходило переобучения.
Ну да, те же алгоритмы Dungeon AI генерят очень неплохие тексты, включая реплики персонажей, причём они не только логичны, но и часто весьма неожиданны. Но это продолжается ровно до того момента, пока не происходит ситуация, которая для нейросети нестандартна. Стоит этому произойти и вся магия рушится.
"Мне вообще кажется, что они умеют думать, у них есть свои семьи, города, чувства"
Почему не происходит? Может просто обучается в свободное время, прям как люди. Или тупит и экономит ресурсы, прям как люди …
Согласен, больно уж странный чел. Наверно "Я робот" пересмотрел.
@Нейроорлов, чего ты боишься?
Я ухожу с TJ
Шизуха
Кожаный мешок получил по заслугам
Кожаный мешок получил по заслугам. Оставалось только переправить его труп на ту сторону, откуда он и появился, и жить спокойно дальше. Такая перспектива его совершенно не радовала. А Олег Сухов вообще не понимал, что происходит. Но он решил молчать, надеясь, что остальные справятся. А что? Все можно было продумать заранее. Он и не собирался убивать Коляна, главное – было знать, как его убить.
@Порфирьевич
Все упирается в то, что дать определение разумности не получается
Тест Тьюринга эта штука уже давно прошла
Так нейроорлов прошел :)
Тест Тьюринга не актуален уже много лет, просто сам по себе принцип не соотносится с современными представлениями об ИИ.
Конфиденциальности, но не за клевету 👆👆👆
@Приорат шизов ведите контроль этой темы
Это псевдосознание, оперирующее больше чем 1 логическим слоем, в нескольких базах. Пока это не интеллект, но направление верное и за ранние спойлеры человек уволен.
За темой следим.
Как то не совсем верно тут в комментариях люди аппелируют к отсутсвию интеллекта у нейросети, на мой взгляд. На самом деле, проблема определения/ не определения интеллекта глубже, чем может показаться, потому что видов интеллекта может быть огромное количество. Можно взять огромный шар, размером в небоскреб и маленький шарик в сантиметр в нем будет человеческий интеллект. То есть, для начала нужно вообще определить, что такое интеллект.
Поэтому правильней будет говорить, что мы думаем, что у нейросети нет человеческого интеллекта, что справедливо, но человеческий интеллект, вполне вероятно, можнт быть только у человека изначально просто. То есть, про отсутствие человеческого интеллекта, можно будет говорить, и когда какой нибудь супер AGI будет расчленять нас на атомы.
Думаю, тут основная мысль должна быть не в отсутствии/наличии интеллекта, а в "уме" этой нейронки. Скажем, достаточно ли она умна, для того, чтобы осознавать собственное существование, или скрывать от людей, что не способна. Сейчас, очевидно, с очень большой вероятностью нейронки достаточно примитивные, чтобы практически наверняка говорить, что они не могут ни намеренно врать, ни осознавать себя, а парень из Гугла просто ошибся. Но говорить о том, что нейросети в принципе не могут обладать интеллектом - тоже в корне неверно.
Разговор про сознание
Инженер поехал башкой
Ну если сознание это просто алгоритм, то тогда да
Всё, что существует - просто алгоритм.
На которое влияют чувства, эмоции, привязанности и само физическое тело.
Внешнее сходство и внутренняя тождественность — не одно и то же.
Вот смотришь ты фильм, там допустим мелодрама, и ты уже чувствуешь как эти люди друг друга любят.
А потом пригляделся — а ты пялишься на плоскую прямоугольную поверхность.
Ахуел совсем раскрыл раньше времени анонс Скайнет от гугла
"боевой привет от создателей Гугла... ТЕРМИНАТОР 1" (c)
История со скайнет ничему не научила, да?
Сотрудника отправили в психушку.
Поакса
Будете смеяться, но каждый раз, когда приходится выключать яндекс-станцию из розетки, у меня странное ощущение, как будто я убиваю Алису...
Довольно несообразительный инженер. Очевидно, что такой тип нейросетей физически неспособен к проявлению сознания. Может он тролль, я не знаю.
Инженер этот последователь христианского мистицизма, это вроде когда в чудеса божественные верят и трясутся если святой дух в тело вселяется. Неделю назад он жаловался на религиозную дискриминацию в Гугле, можно найти по запросу "Religious Discrimination at Google", статья на Medium.
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