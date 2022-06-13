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Технологии

Японский инженер сделал для своих детей лампу-паука, чтобы они не боялись ходить ночью в туалет Статьи редакции

Она перемещается на роботизированных конечностях.

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Видео из твиттера @lanius

Ночник позволяет дойти ночью, например, до туалета, не включая свет, пишет HuffPost.

Лампа продаётся в магазинах, а роботизированные паучьи ноги, с помощью которых она передвигается по квартире, японец сделал самостоятельно. Большинство компонентов конечностей он напечатал на 3D-принтере. Под лампой инженер разместил небольшой компьютер, позволяющий управлять ночником с помощью Bluetooth джойстика. На создание устройства у него ушло около недели, а общая стоимость составила от 100 000 до 150 000 йен (до 63,5 тысяч рублей).

Когда мужчина создавал ночник, он думал о «надёжном партнёре, который ходит с тобой в темноте и позволяет чувствовать себя в безопасности». По словам инженера, его старшая дочь пользуется «прогулочной прикроватной лампой» постоянно.

Помимо лампы японец сделал для своих детей коробку для игрушек и подставку на таких же паучьих ногах. Он отметил, что объекты с такими конечностями вместо колёс могут передвигаться по ступеням и преодолевать препятствия, а ещё их удобно использовать в небольших и загромождённых помещениях.

lanius @lanius
歩くおもちゃ箱つくった。これで少しはお片付けが楽しくなるかも？
lanius @lanius
踏み台に脚を生やした。踏み台ってほしいときに限って両手がふさがっていたりするし、準備も片付けもめんどうくさいので、必要なときにやってきてほしい

#япония #роботы

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TM

Теперь дети боятся лампу-паука

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smd 812

Теперь они не ходят в туалет

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Денацификация Борна

Они не успевают до него дойти

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smd 812

Не успевают начать идти, теперь процесс не прекращается

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Станислав Вершилло

Нда,не знаю,как насчет детей,ноя,увидев такое,точно би обосрался.

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Некоторые блик

Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
мы делать лампу-паука, чтобы срать не боязно

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jumanji

В чемодан.

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Дон Карлионе

опередил

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smd 812

Чемодан уже занят?

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Blood

Откуда это?

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John Doe

Уписяться можно, пока добредёт.

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Слава Абент

Напомнил сентри-бота робота-паука из дум3

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Максим Ложков

Любил этих ребят. Наконец-то союзники!

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Веселый молочник

Не бойся, я светящийся робот-паук, я хочу помочь тебе.
Черт, я пытался придумать шутку, но просто описал саму ситуацию

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Борат Сагдиев

Пошел такой мелкий ночью в туалет, и только заспанный вышел из комнаты, как тут же из-под дивана тебе под ноги бросается светящееся нечто на паучьих ножках, и вот уже идти никуда и не надо, уже сходил.

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Городской сумасшедший

Надо было сделать розовые ножки. А то мне страшновато смотреть на эти чёрные лапы, как у реального паука. Ночью это смотрится ещё более устрашающе. Мне страшно от мысли, что в какой-то момент это может оказаться настоящим большим пауком.

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Bad Mother Fucker

не может, а обязательно окажется

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Клаус Шульце

Это кто там с пауком ходит, она?

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Страховой ящик

Отличная была бы пара

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Akanick

В отличие от дельфина и русалки

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Страховой ящик

Дельфин русалку полюбил,
Но у тарзана был длинее

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Некоторые блик

Тем временем в Балашихе:

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Городской сумасшедший

Так вот почему Пыня боится срать в обычный туалет

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YouFeelMySkill

Окей, ноги это одно, а программная то часть какая? Или на самом деле только с папиного смартфона управляется по блютуз? У него же какой то лидар должен быть, датчики. Как он вообще понимает, что вот существо, за которым надо следовать из точки а в точку б. Нипанятна

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Майка Ника

Всё просто: в каждого ребёнка вшит личный блютуз передатчик

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Современный Мурод

wc is a lie

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Игорь Зимин

а свет включить или фонарик проблема

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Я не ФСБшник, доверься мне

А мог бы совместить коробку для игрушек, ночник и унитаз
Смекал очка

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Ахтубинский Подводный Флот

Надеюсь лампа не будит среди ночи с предложением прогуляться до туалета

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Практический Илья

Tribute to Ночной Дозор

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Cлоновьи хоботы

Папа видимо хотел что-то на ардуино запилить, а дети страдают теперь.

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Клювом ништ клац-клас

Лучше бы сидр/пиво приносил

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Роман Сапон

А гости тоже или сразу?

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Великий Спецоператор

Как же человечество неоднородно развивается. Я тут даже не о России. Лет через 200 прогрессивный мир эволюционирует в другой вид, тогда как где нибудь в африках сибирях будут будут люди уровня 21 века

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Максим Ложков

"Присядь, отдохни, Сталкер"

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Дон Карлионе

У путина для этого есть брат помошник

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smd 812

В мультике тайна третьей планеты что-то такое было

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ВTopHuk

Что-то на колесиках, типа робота-пылесоса не круто?

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Mr. Jabroni

В Rоzzии уже давно используется ночной горшок.

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Lana Meshalkina

А вдруг детишкам понравится и будут раз по 5-6 за ночь вставать прогуливаться с животинкой)

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