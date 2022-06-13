Японский инженер сделал для своих детей лампу-паука, чтобы они не боялись ходить ночью в туалет Статьи редакции
Она перемещается на роботизированных конечностях.
Ночник позволяет дойти ночью, например, до туалета, не включая свет, пишет HuffPost.
Лампа продаётся в магазинах, а роботизированные паучьи ноги, с помощью которых она передвигается по квартире, японец сделал самостоятельно. Большинство компонентов конечностей он напечатал на 3D-принтере. Под лампой инженер разместил небольшой компьютер, позволяющий управлять ночником с помощью Bluetooth джойстика. На создание устройства у него ушло около недели, а общая стоимость составила от 100 000 до 150 000 йен (до 63,5 тысяч рублей).
Когда мужчина создавал ночник, он думал о «надёжном партнёре, который ходит с тобой в темноте и позволяет чувствовать себя в безопасности». По словам инженера, его старшая дочь пользуется «прогулочной прикроватной лампой» постоянно.
Помимо лампы японец сделал для своих детей коробку для игрушек и подставку на таких же паучьих ногах. Он отметил, что объекты с такими конечностями вместо колёс могут передвигаться по ступеням и преодолевать препятствия, а ещё их удобно использовать в небольших и загромождённых помещениях.
Теперь дети боятся лампу-паука
Теперь они не ходят в туалет
Они не успевают до него дойти
Не успевают начать идти, теперь процесс не прекращается
Нда,не знаю,как насчет детей,ноя,увидев такое,точно би обосрался.
Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
мы делать лампу-паука, чтобы срать не боязно
В чемодан.
опередил
Чемодан уже занят?
Откуда это?
Уписяться можно, пока добредёт.
Напомнил сентри-бота робота-паука из дум3
Любил этих ребят. Наконец-то союзники!
Не бойся, я светящийся робот-паук, я хочу помочь тебе.
Черт, я пытался придумать шутку, но просто описал саму ситуацию
Пошел такой мелкий ночью в туалет, и только заспанный вышел из комнаты, как тут же из-под дивана тебе под ноги бросается светящееся нечто на паучьих ножках, и вот уже идти никуда и не надо, уже сходил.
Надо было сделать розовые ножки. А то мне страшновато смотреть на эти чёрные лапы, как у реального паука. Ночью это смотрится ещё более устрашающе. Мне страшно от мысли, что в какой-то момент это может оказаться настоящим большим пауком.
не может, а обязательно окажется
Это кто там с пауком ходит, она?
Отличная была бы пара
В отличие от дельфина и русалки
Дельфин русалку полюбил,
Но у тарзана был длинее
Тем временем в Балашихе:
Так вот почему Пыня боится срать в обычный туалет
Окей, ноги это одно, а программная то часть какая? Или на самом деле только с папиного смартфона управляется по блютуз? У него же какой то лидар должен быть, датчики. Как он вообще понимает, что вот существо, за которым надо следовать из точки а в точку б. Нипанятна
Всё просто: в каждого ребёнка вшит личный блютуз передатчик
wc is a lie
а свет включить или фонарик проблема
А мог бы совместить коробку для игрушек, ночник и унитаз
Смекал очка
Надеюсь лампа не будит среди ночи с предложением прогуляться до туалета
Tribute to Ночной Дозор
Папа видимо хотел что-то на ардуино запилить, а дети страдают теперь.
Лучше бы сидр/пиво приносил
А гости тоже или сразу?
Как же человечество неоднородно развивается. Я тут даже не о России. Лет через 200 прогрессивный мир эволюционирует в другой вид, тогда как где нибудь в африках сибирях будут будут люди уровня 21 века
"Присядь, отдохни, Сталкер"
У путина для этого есть брат помошник
В мультике тайна третьей планеты что-то такое было
Что-то на колесиках, типа робота-пылесоса не круто?
В Rоzzии уже давно используется ночной горшок.
А вдруг детишкам понравится и будут раз по 5-6 за ночь вставать прогуливаться с животинкой)