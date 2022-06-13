Она перемещается на роботизированных конечностях.

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Видео из твиттера @lanius

Ночник позволяет дойти ночью, например, до туалета, не включая свет, пишет HuffPost.

Лампа продаётся в магазинах, а роботизированные паучьи ноги, с помощью которых она передвигается по квартире, японец сделал самостоятельно. Большинство компонентов конечностей он напечатал на 3D-принтере. Под лампой инженер разместил небольшой компьютер, позволяющий управлять ночником с помощью Bluetooth джойстика. На создание устройства у него ушло около недели, а общая стоимость составила от 100 000 до 150 000 йен (до 63,5 тысяч рублей).

Когда мужчина создавал ночник, он думал о «надёжном партнёре, который ходит с тобой в темноте и позволяет чувствовать себя в безопасности». По словам инженера, его старшая дочь пользуется «прогулочной прикроватной лампой» постоянно.