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Технологии
vc.ru

«Сбер» представил нейросеть Kandinsky для генерации изображений по описанию на русском языке Статьи редакции

В компании уверяют, что она генерирует более реалистичные картинки, чем предыдущая нейросеть от «Сбера».

1383 просмотров

Модель Kandinsky — это улучшенная версия нейросети ruDALL-E, которую «Сбер» представил в ноябре 2021 года, сообщила компания. Она доступна в мобильном приложении «Салют» и на «умных» устройствах «Сбера» по запросу «Включи художника».

Команды Sber AI и SberDevices улучшили работу базовой модели, дообучив ее на 179 млн изображений, снабжённых текстовыми описаниями.

Kandinsky может создавать любые изображения на основе текстового описания: дизайн интерьера, иллюстрации, материалы для рекламы и другого, говорят в компании.

Она способна генерировать изображения с произвольным соотношением сторон, а также лучше справляется с созданием реалистичных изображений с качественной передачей тени, текстур и отражений.

Создание изображений при помощи Kandinsky происходит в три этапа. Сначала Kandinsky на основе текстового описания генерирует заданное количество картинок, затем другая нейросеть — ruCLIP Large — выбирает наиболее удачные. После этого третья нейросеть увеличивает их в размере.

Интернет
Максим Друковский
Нюдсы, мемы и художники: в соцсетях протестировали нейросеть «Сбера» ruDALL-E для генерации картинок по описанию Статьи редакции

От «новой Мона Лизы» до «прекрасной России будущего» — примеры из твиттера, а также от пользователей и редакции TJ.

#новости #нейросети #сбер

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32 комментария
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Несчастный диод

Что сгенерит по запросу "Путин срет в чемодан"?

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Демократичный Южанин

Есть ещё следующие варианты

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Призванный дым

7

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Сергей Горбачёв

Какую картинку увеличиваем?

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Жаль

Номер 5, пожалуйста

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Призванный дым
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Рациональный шмель

вы это бесплатно промотируете?

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Почетный шмель

Но Кандинский это ведь портретист🤔

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Данный Кирилл

Эм, нет.

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Почетный шмель

🤷‍♂️ на нет и суда нет

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Данный Кирилл

Ну, ты это в шутку написал или что? Сейчас я в некотром ахуе. Какой, блядь, портретист, лол.

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Почетный шмель

Да не в шутку блять, просто может я его с Боровиковским перепутал, хз

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Самарский динозавр

Это тип сарказм?

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khun pi
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Демократичный Южанин

Котик в сметане. В принципе работает

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Данный Кирилл
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Одинаковый крюк
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Александр Авдеев

Шо выдает на путин-хуйло?

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Arman Adabi

срок

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Павел Каташев

Дайте угадаю, укропы порвутся просто потому что это на русском языке, либерда порвется просто потому что это сбер, а я тихо порадуюсь что не все до конца проебано. Будем посмотреть, как говорится. Конкуренция - всегда хорошо

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Длительный волк
Все рвутся, а я не рвусь
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introvert

Сынуля, а не пойти ли тебе нахуй ? Тебя там твоя мама ждёт....

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Андрей Васильев

ты стратил

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Nestor

Инвесторы порвутся, потому что банк занимается какой-то ерундой ненужной.

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Призванный дым

Так инвесторы там - ЦБ вместе с Набиулиной)

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khun pi

Каким местом ЦБ там является инвестором?

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Горячий бутерброд

Ладно

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UFO Driver

Есть бот в телеграмме?

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Загадочный химик

Сейчас нейросеть доступна в мобильном приложении «Салют» и на умных устройствах «Сбера» по запросу «Включи художника».

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Данный Кирилл
ruDALL-E, которую «Сбер» представил в ноябре 2021 года

Офигеть, я думал это году в 20 было, а тут рукой подать.

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Загадочный химик

Почему этот сраный салют не хочет ни с маркета ни как апк устанавливаться

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Невыносимый франт
До готовности изображения осталось приблизительно: 70 мин.

Лол, зашел потестить. Там мигранты что ли вручную рисуют?

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