«Сбер» представил нейросеть Kandinsky для генерации изображений по описанию на русском языке Статьи редакции
В компании уверяют, что она генерирует более реалистичные картинки, чем предыдущая нейросеть от «Сбера».
Модель Kandinsky — это улучшенная версия нейросети ruDALL-E, которую «Сбер» представил в ноябре 2021 года, сообщила компания. Она доступна в мобильном приложении «Салют» и на «умных» устройствах «Сбера» по запросу «Включи художника».
Команды Sber AI и SberDevices улучшили работу базовой модели, дообучив ее на 179 млн изображений, снабжённых текстовыми описаниями.
Kandinsky может создавать любые изображения на основе текстового описания: дизайн интерьера, иллюстрации, материалы для рекламы и другого, говорят в компании.
Она способна генерировать изображения с произвольным соотношением сторон, а также лучше справляется с созданием реалистичных изображений с качественной передачей тени, текстур и отражений.
Создание изображений при помощи Kandinsky происходит в три этапа. Сначала Kandinsky на основе текстового описания генерирует заданное количество картинок, затем другая нейросеть — ruCLIP Large — выбирает наиболее удачные. После этого третья нейросеть увеличивает их в размере.
Что сгенерит по запросу "Путин срет в чемодан"?
Есть ещё следующие варианты
7
Какую картинку увеличиваем?
Номер 5, пожалуйста
вы это бесплатно промотируете?
Но Кандинский это ведь портретист🤔
Эм, нет.
🤷♂️ на нет и суда нет
Ну, ты это в шутку написал или что? Сейчас я в некотром ахуе. Какой, блядь, портретист, лол.
Да не в шутку блять, просто может я его с Боровиковским перепутал, хз
Это тип сарказм?
Котик в сметане. В принципе работает
Шо выдает на путин-хуйло?
срок
Дайте угадаю, укропы порвутся просто потому что это на русском языке, либерда порвется просто потому что это сбер, а я тихо порадуюсь что не все до конца проебано. Будем посмотреть, как говорится. Конкуренция - всегда хорошо
Сынуля, а не пойти ли тебе нахуй ? Тебя там твоя мама ждёт....
ты стратил
Инвесторы порвутся, потому что банк занимается какой-то ерундой ненужной.
Так инвесторы там - ЦБ вместе с Набиулиной)
Каким местом ЦБ там является инвестором?
Ладно
Есть бот в телеграмме?
Сейчас нейросеть доступна в мобильном приложении «Салют» и на умных устройствах «Сбера» по запросу «Включи художника».
Офигеть, я думал это году в 20 было, а тут рукой подать.
Почему этот сраный салют не хочет ни с маркета ни как апк устанавливаться
Лол, зашел потестить. Там мигранты что ли вручную рисуют?