Инвесторы устали от рисков, а растущая инфляция и повышение ставок центробанками разных стран лишь усугубляют падение.

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«Перед сном / Следующим утром»

13 июня рынки криптовалют рухнули до нового минимума этого года. Только за один день мировая рыночная капитализация упала на 12% — до 977 миллиардов долларов. Платформа крипто-кредитования Celsius прекратила снятие средств, а Binance приостановил операции в биткоинах (потом, впрочем, возобновил их). Криптоинвесторы жалуются на миллионные потери, а в Сальвадоре даже прогнозируют дефолт.

Почему это случилось, каких последствий падения крипторынка можно ожидать, и как на это реагируют криптоинвесторы — в материале TJ.

Биткоин, крупнейшая и самая популярная криптовалюта, упал ниже 22 тысяч долларов, в то время как почти все альткойны, начиная с Ethereum, с середины июня падают в цене.

Инвесторы стали продавать криптовалюту на платформе крипто-кредитования Celsius из-за опасений по поводу инфляции и приостановки вывода средств — это стало вероятным триггером резкого падения курса на рынке. 12 июня платформа объявила, что приостанавливает все снятия средств, свопы и переводы между учётными записями пользователей, сославшись на «экстремальные рыночные условия».

При этом Celsius работает как раз с высокими рисками. Это кредитная фирма, которая работает аналогично банкам, позволяя вносить криптовалюту в обмен на аномально высокие процентные ставки, вплоть до 18%. Чтобы выплачивать такие высокие ставки, Celsius берет депозиты и либо инвестирует их, либо ссужает их трейдерам и взимает высокую ставку за кредит.

Тот факт, что платформа, которая позволяет зарабатывать как раз тем, кто готов идти на риск, сама опасается «экстремальных рыночных условий», усилил волнения на крипторынке.

На сабреддите Celsius один из самых популярных постов — реклама горячей линии для самоубийц, а также других ресурсов по психическому здоровью. В нём также есть комментарии, призывающие людей обратиться за помощью, если вдруг они захотят нанести себе вред. Некоторые пользователи платформы столкнулись с серьезными трудностями даже из-за короткой простойки — например, те, кто хотел погасить кредиты за счёт средств, находящихся в Celsius.

Впрочем, некоторые всё же продолжают шутить и в такой ситуации.

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Криптовалюты падают одна за другой. Причина — в инфляции и просадке технологического сектора

Приостановка вывода средств из Celsius ухудшила положение криптовалют, но падать они начали ещё раньше. Среди главной причины этого называют снижение склонности инвесторов к риску: криптовалюта считается одним из самых нестабильных инструментов для инвестиционных целей.

Ситуация развивается с середины мая. Тогда стейблкоин TerraUSD (UST) утратил привязку к доллару США, а используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. После этого инвесторы стали массово распродавать монеты, что уничтожило более 200 миллиардов долларов с рынка всего за сутки 10 мая. Падение TerraUSD особенно сильно ударило по основным токенам: биткоин упал на целых 10% до самого низкого уровня с декабря 2020 года, а эфир — на 16%.

Технологии 18 мая крипторынка Статьи редакции Алгоритм «сломался»: как крах стейблкоина от Terra связан с обвалом Стремительное падение Luna подорвало веру инвесторов в стейблкоин — некоторые из них потеряли десятки тысяч долларов всего за одну ночь. Luna Foundation Guard

Однако эксперты считают, что и крах TerraUSD — лишь следствие, а не причина. Платформа блокчейн-аналитики Chainalysis опубликовала отчёт, в котором пришла к выводу, что «недавний спад на рынке криптовалют, по-видимому, более тесно связан с падением рынка технологий».

В частности, Chainalysis отметили, что биткоин поддерживает «значительную ценовую корреляцию» с индексом технологического сектора NASDAQ-100 и индексом S&P 500 в 2022 году — а теперь падает вместе с ними.

Chainalysis

По данным Chainalysis, крах TerraUSD действительно усугубил тенденцию к снижению биткойна, но эффект был «недолгим» — после этого его стоимость «вернулась в соответствие с активами, не связанными с криптотехнологиями».

Среди ещё одной из причин падения называют рекордную инфляцию: в июне Федеральное бюро статистики США сообщило, что основной индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 8,6%, а инфляция без учёта продуктов питания выросла на 6%. Рост цен на продукты питания, газ и энергию оказывает огромное давление на рынок криптовалют.

Криптовалютный рынок находился под давлением Федеральной резервной системы, которая за последние несколько месяцев повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией. Большинство криптовалют понесли убытки в выходные после [публикации] данных, показывающих, что инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Эдул Патель соучредитель и генеральный директор криптоинвестиционной платформы Mudrex

Кроме того, эксперты связывают нынешний обвал рынка с ужесточением денежно-кредитной политики разных стран. В частности, ФРС США в мае повысила базовую ставку (по ней ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам) на 50 базисных пунктов, до 0,75-1% — это самое сильное повышение с 2000 года.

Эксперты считают, что в ближайшие недели крипторынок останется нестабильным

Текущее падение цен на криптовалюту позволяет инвесторам покупать криптовалюту по ценам 2021 года. Эксперты ожидают, что опытные инвесторы воспользуются этим падением, а как только криптовалюту начнут вновь скупать, она вырастет в цене.

Вице-президент криптобиржи Luno Виджай Айяр отметил, что в схожих условиях ранее курс биткоина падал до 80%. Он предполагает, что стоимость криптовалюты опустится ещё ниже в ближайшие два-три месяца. Впрочем, Reuters замечает, что введённые различными платформами ограничения на операции с криптовалютами помогают стабилизировать рынок.

Исследовательская группа CoinDCX не разделяет этого оптимизма: компания ожидает, что в 2023 году основные центральные банки продолжат свою траекторию количественного ужесточения и повышения директивных ставок. Всё это ограничит любой значительный потенциал роста криптовалют — а значит и не будет восстановления рынка.

Криптоинвесторы стали героями мемов. В очередной раз

Пользователи соцсетей иронизируют над криптоинвесторами, пока те предсказывают финансовый кризис хуже, чем в 2008 году.

"Так начинается финансовый апокалипсис"

«Ты там выигрываешь, сынок? / Нет, пап, я наблюдаю за падением глобальной экономики в реальном времени»

«Акции/Криптовалюта/Недвижимость»

Отдельной темой для мемов стала инфляция.

«Я: Надеюсь инфляция не будет слишком сумасшедшей / Инфляция:»

«Инфляция начинает снижаться / Инфляция:»

«Индекс потребительских цен самый высокий за последний 41 год / Он УЖЕ самый высокий за последний 41 год»

Многие просто продолжают иронизировать над криптоинвесторами и криптовалютами в целом.

High Yield Harry @HighyieldHarry Matt Damon to everyone he got into crypto last year: «Мэтт Дэймон всем, кто в прошлом году занимался криптовалютой»