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Технологии

«Так начинается финансовый апокалипсис»: что стало причиной падения крипторынка и к чему это может привести Статьи редакции

Инвесторы устали от рисков, а растущая инфляция и повышение ставок центробанками разных стран лишь усугубляют падение.

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«Перед сном / Следующим утром»

13 июня рынки криптовалют рухнули до нового минимума этого года. Только за один день мировая рыночная капитализация упала на 12% — до 977 миллиардов долларов. Платформа крипто-кредитования Celsius прекратила снятие средств, а Binance приостановил операции в биткоинах (потом, впрочем, возобновил их). Криптоинвесторы жалуются на миллионные потери, а в Сальвадоре даже прогнозируют дефолт.

Почему это случилось, каких последствий падения крипторынка можно ожидать, и как на это реагируют криптоинвесторы — в материале TJ.

Биткоин, крупнейшая и самая популярная криптовалюта, упал ниже 22 тысяч долларов, в то время как почти все альткойны, начиная с Ethereum, с середины июня падают в цене.

Инвесторы стали продавать криптовалюту на платформе крипто-кредитования Celsius из-за опасений по поводу инфляции и приостановки вывода средств — это стало вероятным триггером резкого падения курса на рынке. 12 июня платформа объявила, что приостанавливает все снятия средств, свопы и переводы между учётными записями пользователей, сославшись на «экстремальные рыночные условия».

При этом Celsius работает как раз с высокими рисками. Это кредитная фирма, которая работает аналогично банкам, позволяя вносить криптовалюту в обмен на аномально высокие процентные ставки, вплоть до 18%. Чтобы выплачивать такие высокие ставки, Celsius берет депозиты и либо инвестирует их, либо ссужает их трейдерам и взимает высокую ставку за кредит.

Тот факт, что платформа, которая позволяет зарабатывать как раз тем, кто готов идти на риск, сама опасается «экстремальных рыночных условий», усилил волнения на крипторынке.

На сабреддите Celsius один из самых популярных постов — реклама горячей линии для самоубийц, а также других ресурсов по психическому здоровью. В нём также есть комментарии, призывающие людей обратиться за помощью, если вдруг они захотят нанести себе вред. Некоторые пользователи платформы столкнулись с серьезными трудностями даже из-за короткой простойки — например, те, кто хотел погасить кредиты за счёт средств, находящихся в Celsius.

Впрочем, некоторые всё же продолжают шутить и в такой ситуации.

«Развёлся шесть месяцев назад, так что с тем же успехом я могу потерять и остальные деньги»
«Держать деньги в Celsius хуже развода: вы их теряете, а жену всё равно нужно содержать»
«Я потерял 36 тысяч в прошлом месяце, так что мы можем вместе прыгнуть в вулкан»

Криптовалюты падают одна за другой. Причина — в инфляции и просадке технологического сектора

Приостановка вывода средств из Celsius ухудшила положение криптовалют, но падать они начали ещё раньше. Среди главной причины этого называют снижение склонности инвесторов к риску: криптовалюта считается одним из самых нестабильных инструментов для инвестиционных целей.

Ситуация развивается с середины мая. Тогда стейблкоин TerraUSD (UST) утратил привязку к доллару США, а используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. После этого инвесторы стали массово распродавать монеты, что уничтожило более 200 миллиардов долларов с рынка всего за сутки 10 мая. Падение TerraUSD особенно сильно ударило по основным токенам: биткоин упал на целых 10% до самого низкого уровня с декабря 2020 года, а эфир — на 16%.

Технологии
Алгоритм «сломался»: как крах стейблкоина от Terra связан с обвалом крипторынка Статьи редакции

Стремительное падение Luna подорвало веру инвесторов в стейблкоин — некоторые из них потеряли десятки тысяч долларов всего за одну ночь.

Luna Foundation Guard

Однако эксперты считают, что и крах TerraUSD — лишь следствие, а не причина. Платформа блокчейн-аналитики Chainalysis опубликовала отчёт, в котором пришла к выводу, что «недавний спад на рынке криптовалют, по-видимому, более тесно связан с падением рынка технологий».

В частности, Chainalysis отметили, что биткоин поддерживает «значительную ценовую корреляцию» с индексом технологического сектора NASDAQ-100 и индексом S&P 500 в 2022 году — а теперь падает вместе с ними.

Chainalysis

По данным Chainalysis, крах TerraUSD действительно усугубил тенденцию к снижению биткойна, но эффект был «недолгим» — после этого его стоимость «вернулась в соответствие с активами, не связанными с криптотехнологиями».

Среди ещё одной из причин падения называют рекордную инфляцию: в июне Федеральное бюро статистики США сообщило, что основной индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 8,6%, а инфляция без учёта продуктов питания выросла на 6%. Рост цен на продукты питания, газ и энергию оказывает огромное давление на рынок криптовалют.

Криптовалютный рынок находился под давлением Федеральной резервной системы, которая за последние несколько месяцев повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией. Большинство криптовалют понесли убытки в выходные после [публикации] данных, показывающих, что инфляция в США достигла 40-летнего максимума.

Эдул Патель
соучредитель и генеральный директор криптоинвестиционной платформы Mudrex

Кроме того, эксперты связывают нынешний обвал рынка с ужесточением денежно-кредитной политики разных стран. В частности, ФРС США в мае повысила базовую ставку (по ней ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам) на 50 базисных пунктов, до 0,75-1% — это самое сильное повышение с 2000 года.

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Эксперты считают, что в ближайшие недели крипторынок останется нестабильным

Текущее падение цен на криптовалюту позволяет инвесторам покупать криптовалюту по ценам 2021 года. Эксперты ожидают, что опытные инвесторы воспользуются этим падением, а как только криптовалюту начнут вновь скупать, она вырастет в цене.

Вице-президент криптобиржи Luno Виджай Айяр отметил, что в схожих условиях ранее курс биткоина падал до 80%. Он предполагает, что стоимость криптовалюты опустится ещё ниже в ближайшие два-три месяца. Впрочем, Reuters замечает, что введённые различными платформами ограничения на операции с криптовалютами помогают стабилизировать рынок.

Исследовательская группа CoinDCX не разделяет этого оптимизма: компания ожидает, что в 2023 году основные центральные банки продолжат свою траекторию количественного ужесточения и повышения директивных ставок. Всё это ограничит любой значительный потенциал роста криптовалют — а значит и не будет восстановления рынка.

Криптоинвесторы стали героями мемов. В очередной раз

Пользователи соцсетей иронизируют над криптоинвесторами, пока те предсказывают финансовый кризис хуже, чем в 2008 году.

«Так начинается финансовый апокалипсис»
«Ты там выигрываешь, сынок? / Нет, пап, я наблюдаю за падением глобальной экономики в реальном времени»
«Акции/Криптовалюта/Недвижимость»

Отдельной темой для мемов стала инфляция.

«Я: Надеюсь инфляция не будет слишком сумасшедшей / Инфляция:»
«Инфляция начинает снижаться / Инфляция:»
«Индекс потребительских цен самый высокий за последний 41 год / Он УЖЕ самый высокий за последний 41 год»

Многие просто продолжают иронизировать над криптоинвесторами и криптовалютами в целом.

transgender marx @JUNlPER
«Спасибо Богу, что не сделал меня крипто-парнем»
The Moon @TheMoonCarl
Everyone in #crypto right now:
«Когда ты покупаешь в падении, но оно продолжает падать»
High Yield Harry @HighyieldHarry
Matt Damon to everyone he got into crypto last year:
«Мэтт Дэймон всем, кто в прошлом году занимался криптовалютой»
litquidity @litcapital
Stock market: 📉

Crypto: 📉

Wage growth: ➖

The price of rent, gas, food and other shit you need to survive: 📈📈📈📈
«Фондовый рынок: 📉 Криптовалюта: 📉 Рост заработной платы: ➖ Стоимость аренды, бензина, еды и прочего дерьма, необходимого для выживания: 📈📈📈📈»
Antonis S @scannergr1
Crypto at free fall. Buy or Bye ?
#Cryptocrash #CryptoMarket #BitcoinCrash
«Ты сказал покупать криптовалюту/ Нет, я сказал «Пока» криптовалюте»
Debashish Talukdar @therealtalukdar
It was an honour guys 🫡

Tag your #Crypto partners 🤡

#Cryptocrash #CryptoMarket #buythedip #Bitcoin
«Крипторынок: джентельмены, это большая честь — терять деньги вместе с вами»

#криптовалюта #биткоин

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max payne
и к чему это может привести

К доступным видеокартам на рынке

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INNOспички

Чо такой мелкий, карты ему подавай. Я испытываю более глубокое чувство, очень приятно что криптодурачков очистили от накоплений. Пойдут на завод работать.

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Крутой цвет

У соседа дом сгорел - настроение сразу улучшилось

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Обычный Денис

Я закупай видевокарту, сосед – криптоинвестор, радостно!…

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Текущий Мурод

национальная идея

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Kripto

Ну вообще-то дом соседа никак не влияет на мировую индустрию. Не сжигал дохуя электричества (что аж в некоторых местах, например абхазия, постоянно вырубали электричество).
Не поднимал цены на видяхи и SSD/HDD в несколько раз.
Дом соседа никак не заставлял миллионы людей вкладывался в халяву, что бы потом прыгать с крыши.
Так что разница есть.

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Текущий Мурод

может ты перестанешь рваться с мемов?

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Kripto

Так это не одно и тоже. Никто ведь не завидует вкладчикам в финико и прочие финансовые пирамиды, а лишь злорадствуют, точно так же как и на теми, кто вкладывал сотни тыщ в кроссовочки, луну и прочий скам.
Именно что настроение улучшается, когда видишь, что как минимум видеокарты теперь можно купить по рекомендуемым ценам, а криптохалявщики теперь получают то что заслужили.

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lovemyonahole

Да щас как-то уже и не до них.

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Старший бокал
Ben Sandofsky @sandofsky
The perfect setup for crypto traders.
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M N

орнул. спасибо ))

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Недоперепил

Крах биткоина!!! Криптовалюты скам!!! А вот классические инструменты инвестирования бодрячком. Хотя постойте...

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Andy

Напомни мне, чего там кукарекали криптоинвесторы о независимости от классических рынков?

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Roman

Сам придумал? Никто в здравом уме такого очень давно уже не пишет. Корреляция очень сильная

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Хуй с айфоном

Погугли что такое независимость и корреляция

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Артем Есьман

Самые независимые в солнечной системе, они ещё спасали мир от кризиса 2008-2009 года.

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Уютный Багажник
а вот у вас вообще негров линчуют ряя
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Почётный думскроллер

Тот случай, когда нужны графики от нуля.
Хотя не, там подписано: -10% S&P 500, -30% BTC.

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Kripto

Тот случай, когда график от нуля полезен только путешественникам во времени, а не тем кто вкладывался в последние несколько лет.

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Почётный думскроллер

От нуля по вертикальной оси, чтобы увидеть -30% на самом графике, но так делать не принято.

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Уютный Багажник

Президент Сальвадора:

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Строгий глобус
Celsius берет депозиты и либо инвестирует их, либо ссужает их трейдерам

Либо сужает очко трейдерам

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Крутой цвет

Закупился на низах, зафиксирую прибыль зимой

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дорогой БРАТ Донателло

я наоборот зимой закупился, щас прибыль фиксирую

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Непредставимый Пхы

на низах so far

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Сильный Слава
к чему это может привести

Хотелось бы, чтобы к концу криптобесия.

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lovemyonahole
«Так начинается финансовый апокалипсис»: что стало причиной падения крипторынка и к чему это может привести

Когда вся эта херня с майнингом и чипами началась думал "ну закончиться это рано иди поздно тогда и куплю видюху, щас ебись они конём". Дождался, вот только велики геополитики другого говна подлили.

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Llaren Hlaalo
Рухнула крипта
Фин апокалипсис.
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И снова здравствуйте

“Индекс потребительских цен самый высокий за последний 41 год / Он УЖЕ самый высокий за последний 41 год”

Нет, не так:
«Индекс потребительских цен ПОКА ЧТО на максимуме за 41 год,»

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Непредставимый Пхы

скорее «Индекс потребительских цен на максимуме за как минимум 41 год»

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Преступный огонь

как же хорошо быть простым дурачком работаюшим на дядю и не имеющим никаких средств для инвестиций

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Shakal

Он просто скукожился

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Неизвестный ГОСТ

Зато посмотрите на рубль

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luxury

Хочу закупиться какой-нибудь альтернативной монетой, когда зарплату получу. Может потом повезет и она вырастет в 1000 раз

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Влад
«Так начинается финансовый апокалипсис»: что стало причиной падения крипторынка и к чему это может привести

Пока вы это говорите, цена биткойна приблизилась к 200-недельной средней сверху.
В смысле — предыдущие 200 недель в среднем цена была ниже, чем сейчас.

Апокалипсис? О чем вы? Это высокорисковый рынок. Большую часть всего времени — растущий.

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Преступный огонь
Он УЖЕ самый высокий за последний 41 год»

не уже, а пока еще, класека переводов тж

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Yermek Smagulov

«Мэтт Дэймон всем, кто в прошлом году занимался криптовалютой»

Там должно быть «Мэтт Дэймон всем, кому он в прошлом году рекламировал криптовалюту» или «Мэтт Дэймон всем, кого он в прошлом году завлёк в криптовалюту»

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