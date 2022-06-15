«Так начинается финансовый апокалипсис»: что стало причиной падения крипторынка и к чему это может привести Статьи редакции
Инвесторы устали от рисков, а растущая инфляция и повышение ставок центробанками разных стран лишь усугубляют падение.
13 июня рынки криптовалют рухнули до нового минимума этого года. Только за один день мировая рыночная капитализация упала на 12% — до 977 миллиардов долларов. Платформа крипто-кредитования Celsius прекратила снятие средств, а Binance приостановил операции в биткоинах (потом, впрочем, возобновил их). Криптоинвесторы жалуются на миллионные потери, а в Сальвадоре даже прогнозируют дефолт.
Почему это случилось, каких последствий падения крипторынка можно ожидать, и как на это реагируют криптоинвесторы — в материале TJ.
Биткоин, крупнейшая и самая популярная криптовалюта, упал ниже 22 тысяч долларов, в то время как почти все альткойны, начиная с Ethereum, с середины июня падают в цене.
Инвесторы стали продавать криптовалюту на платформе крипто-кредитования Celsius из-за опасений по поводу инфляции и приостановки вывода средств — это стало вероятным триггером резкого падения курса на рынке. 12 июня платформа объявила, что приостанавливает все снятия средств, свопы и переводы между учётными записями пользователей, сославшись на «экстремальные рыночные условия».
При этом Celsius работает как раз с высокими рисками. Это кредитная фирма, которая работает аналогично банкам, позволяя вносить криптовалюту в обмен на аномально высокие процентные ставки, вплоть до 18%. Чтобы выплачивать такие высокие ставки, Celsius берет депозиты и либо инвестирует их, либо ссужает их трейдерам и взимает высокую ставку за кредит.
Тот факт, что платформа, которая позволяет зарабатывать как раз тем, кто готов идти на риск, сама опасается «экстремальных рыночных условий», усилил волнения на крипторынке.
На сабреддите Celsius один из самых популярных постов — реклама горячей линии для самоубийц, а также других ресурсов по психическому здоровью. В нём также есть комментарии, призывающие людей обратиться за помощью, если вдруг они захотят нанести себе вред. Некоторые пользователи платформы столкнулись с серьезными трудностями даже из-за короткой простойки — например, те, кто хотел погасить кредиты за счёт средств, находящихся в Celsius.
Впрочем, некоторые всё же продолжают шутить и в такой ситуации.
Криптовалюты падают одна за другой. Причина — в инфляции и просадке технологического сектора
Приостановка вывода средств из Celsius ухудшила положение криптовалют, но падать они начали ещё раньше. Среди главной причины этого называют снижение склонности инвесторов к риску: криптовалюта считается одним из самых нестабильных инструментов для инвестиционных целей.
Ситуация развивается с середины мая. Тогда стейблкоин TerraUSD (UST) утратил привязку к доллару США, а используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. После этого инвесторы стали массово распродавать монеты, что уничтожило более 200 миллиардов долларов с рынка всего за сутки 10 мая. Падение TerraUSD особенно сильно ударило по основным токенам: биткоин упал на целых 10% до самого низкого уровня с декабря 2020 года, а эфир — на 16%.
Однако эксперты считают, что и крах TerraUSD — лишь следствие, а не причина. Платформа блокчейн-аналитики Chainalysis опубликовала отчёт, в котором пришла к выводу, что «недавний спад на рынке криптовалют, по-видимому, более тесно связан с падением рынка технологий».
В частности, Chainalysis отметили, что биткоин поддерживает «значительную ценовую корреляцию» с индексом технологического сектора NASDAQ-100 и индексом S&P 500 в 2022 году — а теперь падает вместе с ними.
По данным Chainalysis, крах TerraUSD действительно усугубил тенденцию к снижению биткойна, но эффект был «недолгим» — после этого его стоимость «вернулась в соответствие с активами, не связанными с криптотехнологиями».
Среди ещё одной из причин падения называют рекордную инфляцию: в июне Федеральное бюро статистики США сообщило, что основной индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 8,6%, а инфляция без учёта продуктов питания выросла на 6%. Рост цен на продукты питания, газ и энергию оказывает огромное давление на рынок криптовалют.
Кроме того, эксперты связывают нынешний обвал рынка с ужесточением денежно-кредитной политики разных стран. В частности, ФРС США в мае повысила базовую ставку (по ней ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам) на 50 базисных пунктов, до 0,75-1% — это самое сильное повышение с 2000 года.
Эксперты считают, что в ближайшие недели крипторынок останется нестабильным
Текущее падение цен на криптовалюту позволяет инвесторам покупать криптовалюту по ценам 2021 года. Эксперты ожидают, что опытные инвесторы воспользуются этим падением, а как только криптовалюту начнут вновь скупать, она вырастет в цене.
Вице-президент криптобиржи Luno Виджай Айяр отметил, что в схожих условиях ранее курс биткоина падал до 80%. Он предполагает, что стоимость криптовалюты опустится ещё ниже в ближайшие два-три месяца. Впрочем, Reuters замечает, что введённые различными платформами ограничения на операции с криптовалютами помогают стабилизировать рынок.
Исследовательская группа CoinDCX не разделяет этого оптимизма: компания ожидает, что в 2023 году основные центральные банки продолжат свою траекторию количественного ужесточения и повышения директивных ставок. Всё это ограничит любой значительный потенциал роста криптовалют — а значит и не будет восстановления рынка.
Криптоинвесторы стали героями мемов. В очередной раз
Пользователи соцсетей иронизируют над криптоинвесторами, пока те предсказывают финансовый кризис хуже, чем в 2008 году.
Отдельной темой для мемов стала инфляция.
Многие просто продолжают иронизировать над криптоинвесторами и криптовалютами в целом.
К доступным видеокартам на рынке
Чо такой мелкий, карты ему подавай. Я испытываю более глубокое чувство, очень приятно что криптодурачков очистили от накоплений. Пойдут на завод работать.
У соседа дом сгорел - настроение сразу улучшилось
Я закупай видевокарту, сосед – криптоинвестор, радостно!…
национальная идея
Ну вообще-то дом соседа никак не влияет на мировую индустрию. Не сжигал дохуя электричества (что аж в некоторых местах, например абхазия, постоянно вырубали электричество).
Не поднимал цены на видяхи и SSD/HDD в несколько раз.
Дом соседа никак не заставлял миллионы людей вкладывался в халяву, что бы потом прыгать с крыши.
Так что разница есть.
может ты перестанешь рваться с мемов?
Так это не одно и тоже. Никто ведь не завидует вкладчикам в финико и прочие финансовые пирамиды, а лишь злорадствуют, точно так же как и на теми, кто вкладывал сотни тыщ в кроссовочки, луну и прочий скам.
Именно что настроение улучшается, когда видишь, что как минимум видеокарты теперь можно купить по рекомендуемым ценам, а криптохалявщики теперь получают то что заслужили.
Да щас как-то уже и не до них.
орнул. спасибо ))
Крах биткоина!!! Криптовалюты скам!!! А вот классические инструменты инвестирования бодрячком. Хотя постойте...
Напомни мне, чего там кукарекали криптоинвесторы о независимости от классических рынков?
Сам придумал? Никто в здравом уме такого очень давно уже не пишет. Корреляция очень сильная
Погугли что такое независимость и корреляция
Самые независимые в солнечной системе, они ещё спасали мир от кризиса 2008-2009 года.
Тот случай, когда нужны графики от нуля.
Хотя не, там подписано: -10% S&P 500, -30% BTC.
Тот случай, когда график от нуля полезен только путешественникам во времени, а не тем кто вкладывался в последние несколько лет.
От нуля по вертикальной оси, чтобы увидеть -30% на самом графике, но так делать не принято.
Президент Сальвадора:
Либо сужает очко трейдерам
Закупился на низах, зафиксирую прибыль зимой
я наоборот зимой закупился, щас прибыль фиксирую
на низах so far
Хотелось бы, чтобы к концу криптобесия.
Когда вся эта херня с майнингом и чипами началась думал "ну закончиться это рано иди поздно тогда и куплю видюху, щас ебись они конём". Дождался, вот только велики геополитики другого говна подлили.
Фин апокалипсис.
“Индекс потребительских цен самый высокий за последний 41 год / Он УЖЕ самый высокий за последний 41 год”
Нет, не так:
«Индекс потребительских цен ПОКА ЧТО на максимуме за 41 год,»
скорее «Индекс потребительских цен на максимуме за как минимум 41 год»
как же хорошо быть простым дурачком работаюшим на дядю и не имеющим никаких средств для инвестиций
Он просто скукожился
Зато посмотрите на рубль
Хочу закупиться какой-нибудь альтернативной монетой, когда зарплату получу. Может потом повезет и она вырастет в 1000 раз
Пока вы это говорите, цена биткойна приблизилась к 200-недельной средней сверху.
В смысле — предыдущие 200 недель в среднем цена была ниже, чем сейчас.
Апокалипсис? О чем вы? Это высокорисковый рынок. Большую часть всего времени — растущий.
не уже, а пока еще, класека переводов тж
«Мэтт Дэймон всем, кто в прошлом году занимался криптовалютой»
Там должно быть «Мэтт Дэймон всем, кому он в прошлом году рекламировал криптовалюту» или «Мэтт Дэймон всем, кого он в прошлом году завлёк в криптовалюту»