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Технологии

Firefox включил функцию полной защиты от cookies по умолчанию для всех пользователей Статьи редакции

Компания обещает меньше таргетированной рекламы.

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Функция Total Cookie Protection разделяет cookie-файлы и не позволяет трекерам связывать активность пользователей на разных сайтах, уменьшая объём информации, которую компании о них собирают. О запуске функции Mozilla сообщила в своём блоге.

Total Cookie Protection создаёт отдельные cookie-файлы для каждого сайта и помещает их в отдельные «банки». Сайты не смогут получить доступ к «банкам» с cookie, которые присвоены другим. Поэтому, как заявляет Mozilla, пользователю не будут показывать таргетированную рекламу.

Некоторые сайты требуют сторонних cookie для нормальной работы. Total Cookie Protection позволяет их устанавливать, но ограничивает доступ других сайтов к ним. Кроме того, Mozilla утверждает, что Total Cookie Protection охватывает и другие технологии, помимо cookie, которые используются для сбора данных о пользователе, например, Local Storage или Service Workers.

Total Cookie Protection доступна в браузере для Windows и Mac. Мобильный браузеры Firefox пока её не поддерживают, а из-за ограничений Apple на сторонние браузеры, функция, вероятно, не будет доступна в Firefox для iPhone и iPad.

В марте 2021 года Google объявил, что к 2023 году полностью откажется от cookie для отслеживания людей в браузере Chrome.

#новости #mozilla #firefox #конфиденциальность

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Вертикальный Даниль

Пользуюсь всю жизнь Мозиллой, отличный браузер, фак гугл

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Рациональный шмель

а тексты пишешь в майкрософте?

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Интеллигентный хичхакер

А твои комменты читаю в туалете

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Абсолютный волк

деплою в notepad++ и кто скажет что хуйня??

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Россия без путина

Подробности! Или это была ирония?

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Абсолютный волк

весь сайт - это одна большая ирония

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Интеллигентный хичхакер

Потому что его и писали в npp

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benny

Пукну в лужу:

Из коробки мозилла лучше гугла, но все ещё говно в плане приватности

Куча запросов аналитики и сбора данных, которые нужно ручками отключать

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Интеллигентный хичхакер

Самое прикольное в таргетированной рекламе это то, что тебе впаривают товар, который ты уже купил.

Загуглил какую-нибудь кофеварку, почитал обзоры, приобрел, а потом ещё месяц смотришь на нее в рекламе

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Алексей Суворов

Ну не всегда. Скажем, если человек зашел на сайт, посмотрел кофеварки и вышел, то на него настраивается ретаргетинг. При этом, скажем 5 из 10 людей зашли сразу на другой сайт и купили кофеварку там и бля них ретаргетинг бесполезен, а оставшиеся 5 не купили кофеварку и для них ретаргетинг работает.

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Почтовый бокал

Адин клик, и ты избавлен от кофеварок

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Влад Рищук

- маркетологи не могут таргетировать рекламу и рынок начинает стагнировать
- ux не могут следить пути/поведения пользователей для улучшения сайтов

класс

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ASM-OOP enjoyer

блокируются не все куки, а только межсайтовые
куки для каждого конкретного сайта помещаются в свой, отдельный контейнер

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Алексей Ефименко

То есть в рамках одного домена таргет будет работать?

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Аспирин

Не совсем, обычно реклама и сайты которые продают место это разные фирмы. Новостной сайт например просто продает слоты под рекламу а ее там показывает фейсбук или гугл например. И вот они используют 3rd party cookies что бы ее таргетировать

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Сукин Отец

Чтобы маркетологам избежать стагнирования рынка, нужно всего лишь одно копеечное средство...

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IvanDurov

И как рекламщики жили и живут без интернета.

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D13

Для иос выбрал себе браве очень хорошо блочит рекламу, сразу чёрные страницы, не нужно как в сафари ставить темные расширения

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Katebir
иос
браве

вы как в интернет-то вообще забрались, товарищ?

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D13

🤦🏿‍♂️

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Oh My

На иос через браве

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Отображаемое имя

Уточка ван лав

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Слепой цветок

Она ж уже сливает данные мелкософту https://www.cnews.ru/news/top/2022-05-25_konfidentsialnost_pustoj
startpage.com тогда уж или search.brave.com

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Никита

Буквально вчера перенес все с хрома на фф потому что в хроме больше нельзя кастомизировать тулбар, а тут такие бонусы, здорово!

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Россия без путина
В марте 2021 года Google объявил, что к 2023 году полностью откажется от cookie для отслеживания людей в браузере Chrome.

Ахахаха. Кто-то забыл дописать: «в связи с переходом на FLOC/FLEDGE/TURTLEDOVE и ещё более гнусные технологии».

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Алексей Ефименко

Есть разумные причины этому, помимо нездоровой паранойи? Может я чего-то не понимаю.

У меня проблемы с рекламой нет, но могу понять тех, кто не заработал баннерную слепоту. Но какая польза от рекламы памперсов музыкальному инженеру без жены и детей или, наоборот, микшерного пульта домохозяйке с ребёнком?

Блять, я могу показать все свои открытые вкладки и историю браузера кому угодно. В чём вообще проблема?

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дорогой БРАТ Донателло

есть разумные причины, может ты и правда чего-то не понимаешь.

показывай историю

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Алексей Ефименко

Показываю.

Правда не понимаю. Объясни.

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benny

Ну вот и все, социальному инженеру по этой информации ничего не стоит тебя эксплойтнуть/взломать/наебать на бабки

Проблема в том, что на всех социальных инженеров не хватает и в их качестве сейчас выступают корпорации, которые в курсе, какие сайты ты посещаешь и используют эту информацию для заработка бабок (как же нам повезло, что вы живем в капитализме). При коммунизме эта технология использовалась бы иначе :)

Суть в опасности технологии в целом и в том, что людям похуй на свои данные, а корпорации и рады

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benny

Иначе — выдавали бы социальный рейтинг или ещё чего, из-за чего потом отказывали в кошкожена за посещение неблагонадежной страницы (с) Навального, например

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Алексей Ефименко
используют эту информацию для заработка бабок

Я ничего от этого не потерял.

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benny

Краткий ответ: ты долбоеб.

Если ты готов пожертвовать приватность в пользу удобства, ты не заслуживаешь ни приватности, ни удобства.

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Oh My

Так, кейс:
- Купить бу ноут через третье лицо
- Запускать супер защищённый линукс через livecd (а лучше свой написать)
- Не юзать соцсети
- Выкинуть телефон
- Заходить в интернет только через соседкий wi fi
- Постоянно менять локацию

И вот, я защищённый, приватный не долбаеб

Вопрос: а как блять жить и работать то?
Говорить, что это слишком паранойя не надо, я даже половину пунктов не написал, чтобы реально сохранить анонимность в интернете.

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benny

Ты забываешь, что мир постоянно меняются и 3 года назад ты не мог себе представить существование условных NSO Group, которые находятся по правильную сторону закона, но по неправильную сторону этики.

Прикол в том, что все аналитические гиганты так же перешли моральную сторону вопроса сбора big data, отчего у privacy advocate‘ов так и горит жопа

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Алексей Ефименко

Я и сейчас не представляю, кто такие NSO Group.

Ты мог мне объяснить (или ничего не объяснять рандомному человеку в интернете), но вместо этого назвал долбоёбом. Возможно, приватность действительно тема важная, но по моим наблюдениям важнее общение в рамках интернета, где каждый первый не пытается послать тебя на хуй или оскорбить, прячась за никами.

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benny

А мне важнее приватность и возможность послать тебя на хуй, прячась за ником

Вот и порешили

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Аспирин

Маленькие местные бизнесы могут таргетировать релкаму на местных например. Без таргетирования они просто не будут ее покупать

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Алексей Ефименко

Минусы этого решения я примерно осознаю) Мне бы плюсов.

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Аспирин

Ну например не будет злоупотреблений слежением.
Но законы в европе ща настолько строгие, что злоупотреблять куками такая себе идея.
Конкретные примеры привести мне сложно

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Серебряный инструмент

Даю совет: лучшая защита от всяких следилок — виртуальная машина + впн, штатные браузерные средства, как правило, не помогают от отслеживания

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Pavel Voronin

Можно еще sandbox использовать https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-sandbox/windows-sandbox-overview

По сути та же виртуалка, только одноразовая.

Windows Sandbox - Windows security
Windows Sandbox overview
docs.microsoft.com
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Ежегодный чайник

https://tails.boum.org/

Tails - Home
Tails - Home
tails.boum.org
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Михаил Кометов

Винда с флешки? Ты сейчас не шутишь?

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Ежегодный чайник

Не шучу, https://tails.boum.org/support/faq/index.ru.html#debian

Tails - Часто задаваемые вопросы
Tails - Часто задаваемые вопросы
tails.boum.org
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Михаил Кометов

Я понимаю, что параноикам всегда мало защиты, но ты же отдаешь себе отчет о том, насколько хуже будет работать ОС загруженная с флешки?

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Ежегодный чайник

На самом деле в подобных проектах разница не сильно заметна. Там бОльшая часть нужного в быстрой ОЗУ, чтения с флешки достаточно мало + оно все преднастроено с учетом такой работы.

Вот прямо если надо защититься от отслеживания чтобы наверняка (и не проебаться в процессе) — нормальный вариант.

Это ирония больше была, никто вроде не предлагает использовать это на постоянку.

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Михаил Кометов

Ну блин, с тобой даже не посраться :(

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Практический химик

От моих следилок тебе не скрыться! 👀

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benny

Если не хочется ебаться, можно в ффокс поставить расширение Temporary Containers, которая анально огораживает вкладки и удаляет все данные при закрытии вкладки

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Минимальный ихтиандр

Ебать дебилы.

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