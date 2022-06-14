Компания обещает меньше таргетированной рекламы.

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Функция Total Cookie Protection разделяет cookie-файлы и не позволяет трекерам связывать активность пользователей на разных сайтах, уменьшая объём информации, которую компании о них собирают. О запуске функции Mozilla сообщила в своём блоге.

Total Cookie Protection создаёт отдельные cookie-файлы для каждого сайта и помещает их в отдельные «банки». Сайты не смогут получить доступ к «банкам» с cookie, которые присвоены другим. Поэтому, как заявляет Mozilla, пользователю не будут показывать таргетированную рекламу.

Некоторые сайты требуют сторонних cookie для нормальной работы. Total Cookie Protection позволяет их устанавливать, но ограничивает доступ других сайтов к ним. Кроме того, Mozilla утверждает, что Total Cookie Protection охватывает и другие технологии, помимо cookie, которые используются для сбора данных о пользователе, например, Local Storage или Service Workers.

Total Cookie Protection доступна в браузере для Windows и Mac. Мобильный браузеры Firefox пока её не поддерживают, а из-за ограничений Apple на сторонние браузеры, функция, вероятно, не будет доступна в Firefox для iPhone и iPad.