Крупных ритейлеров Австралии уличили в использовании технологии распознавания лиц без ведома покупателей Статьи редакции
Ритейлеры тайно снимают покупателей для создания профилей или «отпечатков лиц» клиентов.
Три крупных австралийских ритейлера — Bunnings, The Good Guys и Kmart — тайно записывают лица своих покупателей (включая детей) и затем анализируют эту информацию, создавая «отпечатки лиц». К такому выводу пришли расследователи Choice, которые изучили 25 крупнейших розничных сетей Австралии.
Bunnings и The Good Guys признались, что применяют технологию распознавания лиц в магазинах, Kmart не ответил на запрос. По данным Choice, трое ритейлеров используют технологии для сбора конфиденциальной биометрической информации своих клиентов, в том числе — черт лица. Однако собирать такую информацию без ведома клиентов неэтично.
Сотрудники Choice также лично посетили некоторые из этих магазинов в рамках расследования. Они обнаружили, что в магазинах Kmart и Bunnings на входах были физические таблички, информирующие покупателей об использовании технологии, но эти таблички были очень маленькими и незаметными.
При этом ритейлеры объясняют использование технологии заботой о безопасности, а также уверяют, что доступ к информации имеет узкий круг сотрудников.
Лол, людей смущает тот факт, что кто-то анализирует картинку с камеры в публичном месте. А если там поставить живой фэйсконтроль, который будет запоминать лица, то это будет нарушать их права или нет? В чем разница делает ли это машина или органическая форма жизни?
Сколько читаю новости про Австралию, то ощущение, что они там по пути Китая идут
Лол, эта новость про то, что Австралия - это оборотная сторона Китая :)
Если отбросить этичность технологии, то нифига себе, 3 крупнейших сетки ставят у себя систему распознавания лиц, это значит, что у них законы такие лояльные, что они не боятся никаких последствий со стороны государства (опять же, моральные стороны и соответственно репутационные потери я не обсуждаю, гондоны, конечно же).
Очевидно, что там эта система стояла в рамках маркетинговых исследований, а не ради "гулага"
А что еще было из гулаг-стайла?
Во время короны их не выпускали. Люди там митинговали против жёстких ограничений
Я вот уже год думаю над тем, что пятерка и магнит давно пользуются системой распознавания лиц для уменьшения потерь в магазинах и ловлей воришек🤔
Улыбаемся и машем.