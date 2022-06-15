Ритейлеры тайно снимают покупателей для создания профилей или «отпечатков лиц» клиентов.

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Табличка с политикой конфиденциальности на входе в магазин Kmart

Три крупных австралийских ритейлера — Bunnings, The Good Guys и Kmart — тайно записывают лица своих покупателей (включая детей) и затем анализируют эту информацию, создавая «отпечатки лиц». К такому выводу пришли расследователи Choice, которые изучили 25 крупнейших розничных сетей Австралии.

Bunnings и The Good Guys признались, что применяют технологию распознавания лиц в магазинах, Kmart не ответил на запрос. По данным Choice, трое ритейлеров используют технологии для сбора конфиденциальной биометрической информации своих клиентов, в том числе — черт лица. Однако собирать такую информацию без ведома клиентов неэтично.

Большую часть политик конфиденциальности приходится искать в интернете, и зачастую их нелёгко найти. Поскольку мы говорим о розничных магазинах с личным присутствием, вполне вероятно, что никто не читает политику конфиденциальности, прежде чем идти в магазин.

Кейт Бауэр, автор Choice

Сотрудники Choice также лично посетили некоторые из этих магазинов в рамках расследования. Они обнаружили, что в магазинах Kmart и Bunnings на входах были физические таблички, информирующие покупателей об использовании технологии, но эти таблички были очень маленькими и незаметными.