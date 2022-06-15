Эта находка позволит получить больше информации о ранних этапах жизни человечества и процессе эволюции.

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Фрагменты орудий, которые подвергали тепловой обработке более 800 тысяч лет назад. Фото Зейна Степки

Учёные из института имени Вейнцмана в Реховоте использовали алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы обнаружить следы самого раннего примера использования контролируемого огня человеком для приготовления пищи и обработки инструментов — от 800 тысяч до миллиона лет назад.

Привычные инструменты археологов позволяют определить применение огня вплоть до 200 тысяч лет назад, для этого используют, например, остатки золы или изменение цвета инструментов и предметов быта — подобные артефакты недолговечны. С помощью более современных технологий удалось найти ещё несколько мест, где огонь использовали около 500 тысяч лет назад.

В семидесятых годах на севере Израиля обнаружили инструменты и скелеты животных, что могло свидетельствовать о приготовлении пищи в этом месте более 800 тысяч лет назад. Однако доказать применение огня почти полвека было невозможно.

Раскопки в Эвронском карьере в Израиле, проходившие в 1976-1977 годах. Фото из архива ахеологической группы

За последние годы учёные натренировали искусственный интеллект, чтобы он мог анализировать химический состав материалов и определять, нагревались ли они в прошлом. В итоге исследователи обработали 26 найденных орудия и установили, что температура некоторых из них превышала 600°C (температура горения древесины составляет до 1000°C в зависимости от вида дерева).

Согласно «гипотезе приготовления пищи», освоение человеческими предками контролируемого огня сыграло одну из важнейших ролей в эволюции homo sapiens — этот фактор помог расширить рацион и снизить риски для древних людей. ИИ помог установить, что огонь использовали не только в кулинарии, но и в обработке инструментов и экспериментах с материалами — нагревали в костре даже бивень мамонта.