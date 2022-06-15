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Технологии

Израильские учёные с помощью ИИ нашли доказательства использования огня людьми более 800 тысяч лет назад Статьи редакции

Эта находка позволит получить больше информации о ранних этапах жизни человечества и процессе эволюции.

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Фрагменты орудий, которые подвергали тепловой обработке более 800 тысяч лет назад. Фото Зейна Степки

Учёные из института имени Вейнцмана в Реховоте использовали алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы обнаружить следы самого раннего примера использования контролируемого огня человеком для приготовления пищи и обработки инструментов — от 800 тысяч до миллиона лет назад.

Привычные инструменты археологов позволяют определить применение огня вплоть до 200 тысяч лет назад, для этого используют, например, остатки золы или изменение цвета инструментов и предметов быта — подобные артефакты недолговечны. С помощью более современных технологий удалось найти ещё несколько мест, где огонь использовали около 500 тысяч лет назад.

В семидесятых годах на севере Израиля обнаружили инструменты и скелеты животных, что могло свидетельствовать о приготовлении пищи в этом месте более 800 тысяч лет назад. Однако доказать применение огня почти полвека было невозможно.

Раскопки в Эвронском карьере в Израиле, проходившие в 1976-1977 годах. Фото из архива ахеологической группы

За последние годы учёные натренировали искусственный интеллект, чтобы он мог анализировать химический состав материалов и определять, нагревались ли они в прошлом. В итоге исследователи обработали 26 найденных орудия и установили, что температура некоторых из них превышала 600°C (температура горения древесины составляет до 1000°C в зависимости от вида дерева).

Согласно «гипотезе приготовления пищи», освоение человеческими предками контролируемого огня сыграло одну из важнейших ролей в эволюции homo sapiens — этот фактор помог расширить рацион и снизить риски для древних людей. ИИ помог установить, что огонь использовали не только в кулинарии, но и в обработке инструментов и экспериментах с материалами — нагревали в костре даже бивень мамонта.

Авторы исследования считают, что их метод поможет не только определять другие места обитания древних людей и доказывать использование огня, но и даст в целом больше информации о их жизни миллионы лет назад. «Если мы применим наш метод на раскопках, где жили наши предки даже два миллиона лет назад, мы можем узнать много нового», — поделился один из учёных.

#наука #искуственныйинтеллект #новости

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10 комментариев
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Алексей Суворов

Вообще интеречно, насколько уже велик импакт ИИ на развития человечества. Буквально в любой научной области( возможно кроме чистой математики, да и то пока), уже во всю используются инструменты ИИ. При том, что сама область еще крайне молодая. Думаю, ни у одного изобретения человечества настолько быстро, такого мощного влияния на жизнь не было.

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Новенький якорь

И он кратно возрастет в момент массового внедрения квантовых вычислений, настолько возрастет, что мы охуеем...

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Дуб-Дерево

Да нихуя она не молодая, она волнами накатывает. Куча всего крутого была сделана в 60-е

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gr666stlan

не без роли одного деда, иногда война- двигатель прогресса, но не в нынешнее время

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Danil Shtern

Только 800 тыщ лет назад еще не было людей.

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Михаил Желтухин

Ведь в календаре только 2022й?

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Медицинский Гоша

Люди - это род homo. В него не только homo sapience входили

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Неопределенный магнит
В семидесятых годах на севере Израиля обнаружили инструменты и скелеты животных, что могло свидетельствовать о приготовлении пищи в этом месте более 800 тысяч лет назад.

Евреи всегда были самыми умными 🤷‍♂️

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The Bees Against The Honey

Вейцмана же (сорри за занудство), хотя местные говорят: Вайцмана))

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Арнольд Пушкин

А через 797978 лет родился Есус

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