Израильские учёные с помощью ИИ нашли доказательства использования огня людьми более 800 тысяч лет назад Статьи редакции
Эта находка позволит получить больше информации о ранних этапах жизни человечества и процессе эволюции.
Учёные из института имени Вейнцмана в Реховоте использовали алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы обнаружить следы самого раннего примера использования контролируемого огня человеком для приготовления пищи и обработки инструментов — от 800 тысяч до миллиона лет назад.
Привычные инструменты археологов позволяют определить применение огня вплоть до 200 тысяч лет назад, для этого используют, например, остатки золы или изменение цвета инструментов и предметов быта — подобные артефакты недолговечны. С помощью более современных технологий удалось найти ещё несколько мест, где огонь использовали около 500 тысяч лет назад.
В семидесятых годах на севере Израиля обнаружили инструменты и скелеты животных, что могло свидетельствовать о приготовлении пищи в этом месте более 800 тысяч лет назад. Однако доказать применение огня почти полвека было невозможно.
За последние годы учёные натренировали искусственный интеллект, чтобы он мог анализировать химический состав материалов и определять, нагревались ли они в прошлом. В итоге исследователи обработали 26 найденных орудия и установили, что температура некоторых из них превышала 600°C (температура горения древесины составляет до 1000°C в зависимости от вида дерева).
Согласно «гипотезе приготовления пищи», освоение человеческими предками контролируемого огня сыграло одну из важнейших ролей в эволюции homo sapiens — этот фактор помог расширить рацион и снизить риски для древних людей. ИИ помог установить, что огонь использовали не только в кулинарии, но и в обработке инструментов и экспериментах с материалами — нагревали в костре даже бивень мамонта.
Авторы исследования считают, что их метод поможет не только определять другие места обитания древних людей и доказывать использование огня, но и даст в целом больше информации о их жизни миллионы лет назад. «Если мы применим наш метод на раскопках, где жили наши предки даже два миллиона лет назад, мы можем узнать много нового», — поделился один из учёных.
Вообще интеречно, насколько уже велик импакт ИИ на развития человечества. Буквально в любой научной области( возможно кроме чистой математики, да и то пока), уже во всю используются инструменты ИИ. При том, что сама область еще крайне молодая. Думаю, ни у одного изобретения человечества настолько быстро, такого мощного влияния на жизнь не было.
И он кратно возрастет в момент массового внедрения квантовых вычислений, настолько возрастет, что мы охуеем...
Да нихуя она не молодая, она волнами накатывает. Куча всего крутого была сделана в 60-е
не без роли одного деда, иногда война- двигатель прогресса, но не в нынешнее время
Только 800 тыщ лет назад еще не было людей.
Ведь в календаре только 2022й?
Люди - это род homo. В него не только homo sapience входили
Евреи всегда были самыми умными 🤷♂️
Вейцмана же (сорри за занудство), хотя местные говорят: Вайцмана))
А через 797978 лет родился Есус