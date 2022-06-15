Разработчики сами акцентировали внимание на внешности Дуняши. Теперь муж женщины, ставшей прообразом, назвал журналистку «невоспитанной».

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15 июня открылся ежегодный Петербургский международный экономический форум. Из-за того, что мероприятие впервые проходит в условиях активных боевых действий и масштабных санкций, иностранных гостей и брендов стало меньше, зато их место заняли проекты из России. Одним из таких стала робот Дуняша из Перми, продающая кофе и мороженное.

В 2022 году в пермском парке им. Горького открылась первая «киберкофейня», где «работает» Дуняша. Пока это единственная подобная точка, но в планах у авторов проекта выпустить ещё 18 андроидов и отправить их в разные города — с этой целью компания-производитель «Промобот» и приехала на форум.

Видео РБК

Среди авторов идеи — супруги Габдуллины. Рашид Габдуллин — бизнесмен из Перми и учредитель парка им. Горького, а его жена Диана стала прообразом для внешности робота. Женщина работает моделью, а в 2014 году победила в конкурсе «Миссис Пермь».

В компании «Промобот» рассказывали об особенностях строения Дуняши, в том числе отдельно упоминали грудь робота — та создавалась из силикона отдельно от основного тела, а затем крепилась к корпусу. Журналисты, которые видели Дуняшу, отмечали, что внешность ей выбрали якобы не случайно, а чтобы привлекать внимание посетителей.

Журналистка «Фонтанки», посетившая форум, пошла дальше обсуждений: она решила оценить грудь робота на ощупь. На видео девушка описала её одним словом «фу», а в статье описала впечатления подробнее: «О нет, ни в какое сравнение с настоящими Дуняшины перси не идут. Представьте, что вы ухватили в пригоршню упругий мяч для регби, но в податливой оболочке из дрожащего желе».

Видео «Фонтанки»

Ролик разошёлся в соцсетях, а другие издания использовали описание своей коллеги из «Фонтанки» для собственного рассказа о Дуняше. Однако авторы проекта внимание в таком контексте, кажется, не оценили — через несколько часов представители «Промобота» заявили, что намерены разработать новые реакции Дуняши на прикосновения.

Если будет острая необходимость, мы такую опцию реализуем. Львиная доля успеха этого проекта – правильный выбор характера и концепции робота, они попали в десятку. представители «Промобота»

Чуть менее терпимо высказался Рашид Габдуллин. Предприниматель сказал изданию «Подъём», что в соцсетях на Дуняшу «отреагировали нормально», и осудил людей, обративших излишнее внимание на внешность робота — в том числе и журналистку: «Поступки невоспитанных людей я обсуждать не буду».

Диана Габдуллина, подарившая внешность роботу, не стала комментировать ситуацию на форуме. Она лишь поделилась, что если раньше переживала за презентацию, то теперь — за судьбу Дуняши. Не понятно, имела ли она в виду экономический успех проекта или «моральное состояние» андроида.

Видео петербургского телеканала «78»