Журналистка потрогала робота Дуняшу на ПМЭФ-2022 за грудь. Авторы пообещали добавить «систему защиты от приставаний» Статьи редакции
Разработчики сами акцентировали внимание на внешности Дуняши. Теперь муж женщины, ставшей прообразом, назвал журналистку «невоспитанной».
15 июня открылся ежегодный Петербургский международный экономический форум. Из-за того, что мероприятие впервые проходит в условиях активных боевых действий и масштабных санкций, иностранных гостей и брендов стало меньше, зато их место заняли проекты из России. Одним из таких стала робот Дуняша из Перми, продающая кофе и мороженное.
В 2022 году в пермском парке им. Горького открылась первая «киберкофейня», где «работает» Дуняша. Пока это единственная подобная точка, но в планах у авторов проекта выпустить ещё 18 андроидов и отправить их в разные города — с этой целью компания-производитель «Промобот» и приехала на форум.
Среди авторов идеи — супруги Габдуллины. Рашид Габдуллин — бизнесмен из Перми и учредитель парка им. Горького, а его жена Диана стала прообразом для внешности робота. Женщина работает моделью, а в 2014 году победила в конкурсе «Миссис Пермь».
В компании «Промобот» рассказывали об особенностях строения Дуняши, в том числе отдельно упоминали грудь робота — та создавалась из силикона отдельно от основного тела, а затем крепилась к корпусу. Журналисты, которые видели Дуняшу, отмечали, что внешность ей выбрали якобы не случайно, а чтобы привлекать внимание посетителей.
Журналистка «Фонтанки», посетившая форум, пошла дальше обсуждений: она решила оценить грудь робота на ощупь. На видео девушка описала её одним словом «фу», а в статье описала впечатления подробнее: «О нет, ни в какое сравнение с настоящими Дуняшины перси не идут. Представьте, что вы ухватили в пригоршню упругий мяч для регби, но в податливой оболочке из дрожащего желе».
Ролик разошёлся в соцсетях, а другие издания использовали описание своей коллеги из «Фонтанки» для собственного рассказа о Дуняше. Однако авторы проекта внимание в таком контексте, кажется, не оценили — через несколько часов представители «Промобота» заявили, что намерены разработать новые реакции Дуняши на прикосновения.
Чуть менее терпимо высказался Рашид Габдуллин. Предприниматель сказал изданию «Подъём», что в соцсетях на Дуняшу «отреагировали нормально», и осудил людей, обративших излишнее внимание на внешность робота — в том числе и журналистку: «Поступки невоспитанных людей я обсуждать не буду».
Диана Габдуллина, подарившая внешность роботу, не стала комментировать ситуацию на форуме. Она лишь поделилась, что если раньше переживала за презентацию, то теперь — за судьбу Дуняши. Не понятно, имела ли она в виду экономический успех проекта или «моральное состояние» андроида.
Тем временем система защиты от приставаний:
Трогаешь за грудь, а там у товарища майора лампочка мигает "Дуняше мнут титьки"
У прототипа грудь получше будет!
Ты про эту жопу?
Злой ты! Делай поправку на ракурс съемки, очаровательные дыньки. А вот ботоксные брови сатаны и перекроенный нос - это срамота (прояви уважение к моим годам и не спрашивай, с какого хуя у меня это секретное знание)
Ведьма что ли?
Удваиваю, это называется «брови Мефистофеля», если точнее. Ну и нос такой что Майк Джексон выходной
Ебана рота я все кино сидела гадала где они кончаются и почему у нее жопа от шеи до пупка
Так срать удобнее прямо на обеденную тарелку
Хорошо Слуцкого не было, он бы и лобок потрогал
Защита от Слуцкого
Сможет ли резиновая женщина бороться за свои права?
Ожидаем появление резинового радфем движения
с этой целью компания-производитель «Порнобот» и приехала на форум.
Кстати, я систему защиты от приставаний на тж отключаю
С содой книжуха.Россияне забыли про шихан тау уже?
ДУНЬКА КУЛАКОВА
А че у нее с руками?
Весь силикон на сиськи ушел?
Обезьяной не назвала? Слышал это очень по руssки
Фонтанка задаётся правильными вопросами: как на ощупь и что под юбкой.
Дуня Кулакова похорошела при Путине
жжод 🔥🔥
Сначала делают большие сиськи роботу, потом запрещают трогать
А прототипу чью внешность придавали? Чую так можно очень долго ходить от персоны к персоне
Ayo wtf???🤨