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Технологии

Журналистка потрогала робота Дуняшу на ПМЭФ-2022 за грудь. Авторы пообещали добавить «систему защиты от приставаний» Статьи редакции

Разработчики сами акцентировали внимание на внешности Дуняши. Теперь муж женщины, ставшей прообразом, назвал журналистку «невоспитанной».

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15 июня открылся ежегодный Петербургский международный экономический форум. Из-за того, что мероприятие впервые проходит в условиях активных боевых действий и масштабных санкций, иностранных гостей и брендов стало меньше, зато их место заняли проекты из России. Одним из таких стала робот Дуняша из Перми, продающая кофе и мороженное.

В 2022 году в пермском парке им. Горького открылась первая «киберкофейня», где «работает» Дуняша. Пока это единственная подобная точка, но в планах у авторов проекта выпустить ещё 18 андроидов и отправить их в разные города — с этой целью компания-производитель «Промобот» и приехала на форум.

Видео РБК

Среди авторов идеи — супруги Габдуллины. Рашид Габдуллин — бизнесмен из Перми и учредитель парка им. Горького, а его жена Диана стала прообразом для внешности робота. Женщина работает моделью, а в 2014 году победила в конкурсе «Миссис Пермь».

В компании «Промобот» рассказывали об особенностях строения Дуняши, в том числе отдельно упоминали грудь робота — та создавалась из силикона отдельно от основного тела, а затем крепилась к корпусу. Журналисты, которые видели Дуняшу, отмечали, что внешность ей выбрали якобы не случайно, а чтобы привлекать внимание посетителей.

Журналистка «Фонтанки», посетившая форум, пошла дальше обсуждений: она решила оценить грудь робота на ощупь. На видео девушка описала её одним словом «фу», а в статье описала впечатления подробнее: «О нет, ни в какое сравнение с настоящими Дуняшины перси не идут. Представьте, что вы ухватили в пригоршню упругий мяч для регби, но в податливой оболочке из дрожащего желе».

Видео «Фонтанки»

Ролик разошёлся в соцсетях, а другие издания использовали описание своей коллеги из «Фонтанки» для собственного рассказа о Дуняше. Однако авторы проекта внимание в таком контексте, кажется, не оценили — через несколько часов представители «Промобота» заявили, что намерены разработать новые реакции Дуняши на прикосновения.

Если будет острая необходимость, мы такую опцию реализуем. Львиная доля успеха этого проекта – правильный выбор характера и концепции робота, они попали в десятку.

представители «Промобота»

Чуть менее терпимо высказался Рашид Габдуллин. Предприниматель сказал изданию «Подъём», что в соцсетях на Дуняшу «отреагировали нормально», и осудил людей, обративших излишнее внимание на внешность робота — в том числе и журналистку: «Поступки невоспитанных людей я обсуждать не буду».

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Диана Габдуллина, подарившая внешность роботу, не стала комментировать ситуацию на форуме. Она лишь поделилась, что если раньше переживала за презентацию, то теперь — за судьбу Дуняши. Не понятно, имела ли она в виду экономический успех проекта или «моральное состояние» андроида.

Видео петербургского телеканала «78»
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Талибы, ЮрКисс и пранкеры Вован и Лексус: что происходит на ПМЭФ-2022 Статьи редакции

Форум в Петербурге проходит в юбилейный, 25-й раз — но впервые на фоне продолжающихся боевых действий. Из-за этого мероприятие заметно изменилось.

Фото «Форпост Северо-Запад»

#новости #пмэф2022 #андроиды

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25 комментариев
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Руденко Сергей против войны

Тем временем система защиты от приставаний:

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Alex Moronto

Трогаешь за грудь, а там у товарища майора лампочка мигает "Дуняше мнут титьки"

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Дуб-Дерево

У прототипа грудь получше будет!

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Ладно

Ты про эту жопу?

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Дуб-Дерево

Злой ты! Делай поправку на ракурс съемки, очаровательные дыньки. А вот ботоксные брови сатаны и перекроенный нос - это срамота (прояви уважение к моим годам и не спрашивай, с какого хуя у меня это секретное знание)

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Alex Moronto

Ведьма что ли?

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Водный череп

Удваиваю, это называется «брови Мефистофеля», если точнее. Ну и нос такой что Майк Джексон выходной

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Водный череп

Ебана рота я все кино сидела гадала где они кончаются и почему у нее жопа от шеи до пупка

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Горячий крюк

Так срать удобнее прямо на обеденную тарелку

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Арнольд Пушкин

Хорошо Слуцкого не было, он бы и лобок потрогал

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Бюджетный Опарыш

Защита от Слуцкого

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Горячий бутерброд

Сможет ли резиновая женщина бороться за свои права?

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Alex Moronto

Ожидаем появление резинового радфем движения

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Строгий глобус

с этой целью компания-производитель «Порнобот» и приехала на форум.

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Строгий глобус

Кстати, я систему защиты от приставаний на тж отключаю

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Пончиковый маффин

С содой книжуха.Россияне забыли про шихан тау уже?

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Медицинский Гоша

ДУНЬКА КУЛАКОВА

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Игорь Зимин

А че у нее с руками?
Весь силикон на сиськи ушел?

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Dan

Обезьяной не назвала? Слышал это очень по руssки

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Щячло Попячтса

Фонтанка задаётся правильными вопросами: как на ощупь и что под юбкой.

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Городской сумасшедший

Дуня Кулакова похорошела при Путине

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Обычный Денис

жжод 🔥🔥

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the hard of леопард

Сначала делают большие сиськи роботу, потом запрещают трогать

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Гаэль

А прототипу чью внешность придавали? Чую так можно очень долго ходить от персоны к персоне

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Enoxix

Ayo wtf???🤨

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