Voicemod представила ИИ-технологию AI Voices — она позволяет говорить голосом Моргана Фримена, робота или астронавта Статьи редакции
Нейросети обрабатывают и изменяют голос в реальном времени.
- Испанская компания Voicemod, известная одноимённой утилитой для изменения голоса в реальном времени, представила AI Voices — технологию, которая использует нейросети для преобразования речи пользователя.
- AI Voices даёт возможность говорить голосом одного из нескольких персонажей, среди которых актёр Морган Фримен, пилот самолёта, астронавт и ИИ-ассистент HAL-9000 из цикла произведений «Космическая одиссея» Артура Кларка.
- Для преобразования утилита использует технологии машинного обучения, при этом проводя все расчёты на компьютере пользователя.
- Авторы нескольких зарубежных изданий, включая The Verge и VentureBeat, опробовали демоверсию утилиты и написали, что она действительно позволила им говорить прямо как Морган Фримен, без заметных искажений в звучании.
- В будущем разработчики планируют обучить нейросеть имитации голосов других известных персонажей.15 июня Voicemod запустила закрытое бета-тестирование AI Voices. Подать заявку на участие может любой желающий на сайте программы.
- Авторы обещают предоставить доступ к утилите в течение нескольких недель.
- Когда состоится релиз AI Voices, неизвестно.
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Для телефонных пранков пойдет
Может кто объяснить, чем это отличается от тех фильтров меняющих голос, коими баловались последние десять лет (если не больше) ?
Ну там был просто набор фильтров. Например, reverb+chorus+gain и получается что-то отдаленно похожее на название шаблона.
Тут же что-то что можно назвать синтезированием без использования фильтров.
Когда переводчик в реальном времени уже будет
Я тоже задавался этим вопросом, но вот недавно почитал дебаты о ИИ, и с удивлением узнал, что возможно такой переводчик может быть комерчески невыгодна. То есть, скажем какую нибудь GPT-3 можно натренировать на перевод, даже в реальном времени, но стоимость перевода одного слова, тогда может быть слишком большой, из-за затрат на обучание и мощностей, для использования.
Для меня это было удивительно, но если это так, то это вопрос просто принципиального снижения стоимости ML моделей, а не технологий уже даже.
Для стримеров и косплееров супер вещь может быть. Но, как часто бывает, до реально широкого рынка такой продукт может идти годами и не факт, что конкретно вот эта компания станет серьёзным игроком. Скорее я поверю в такую утилиту, как доп функцию у каких нибудь VR/AR устройств от IT-гигантов.
Скачал, запустил, понял что проблемы вылетов из-за некоторых внешних звуковух они так за 2 года не починили, удалил.
Наверное всё-таки из фильма Кубрика, потому книги голосами не разговаривают, а голос из книги каждый себе в голове представляет по-разному.