«Коммерсантъ»: выпуск и продажу процессоров Baikal приостановили из-за ограничений тайваньского производителя Статьи редакции
Компания, которая занималась производством чипов, отказалась заключать новые контракты — это повлияло и на ввоз уже произведённых процессоров.
Российская компания «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров из-за проблем с размещением заказов на тайваньских производствах, выяснила газета «Коммерсантъ». По словам источников, фабрика TSMC отказалась заключать новые контракты, поэтому выпуск и продажу Baikal-S уже отменили.
Кроме того, в страну не ввозят уже произведённые партии процессоров Baikal-M — проблемы с доступом к производству делают поставки ненадёжными, а разрабатывать новые компьютеры с этим процессором слишком рискованно, поделился топ-менеджер одного из профильных российских предприятий.
Летом 2021 года «Байкал Электроникс» представила свои планы до 2025 года, куда входило производство нескольких видов чипов. До конца 2022 года планировалось выпустить 300 тысяч процессоров на тайваньской фабрике TSMC, а через три года увеличить показатель вдвое. Компании, вероятно, придётся отложить и производство следующего поколения Baikal-S2 — на него Минпромторг выделил более 5,5 миллиардов рублей в 2021 году.
Источники издания рассказали, что многие крупные российские компании, к примеру «Сбер», рассчитывали на отечественные процессоры в рамках политики импортозамещения. Теперь им, вероятнее всего, придётся вернуться к иностранным решениям, закупая «серую» продукцию.
Производители процессоров, считает Копосов, в свою очередь встанут перед выбором: снизить технические характеристики чипов, чтобы их можно было производить на российских фабриках, или продавать разработки иностранным партнерам.
Произошло вынужденное высвобождение и дебайкализация производства, если бы не это волевое решение уже бы завтра эти процессоры выпускали солдаты нато, а вы представьте если бы наши высокотехнологичные аналогов в мире нет процессоры попали в руки врага? Вы знаете бы что произошло, а я вам скажу в Москве бы уже через два дня проводились ЛГБТ парады и висел флаг США, оно вам надо? Вы майдана хотите?
Нахуй не нужон, у нас есть наши, православные технологии - все, что надо высчитаем!
На них ещё и ездить можно
жопой?
Ей, миленькой.
Этот компьютер делает одну операцию в секунду. Но - очень быстро!
Ого, 11 разрядный
полагаю, этот процессор от "абакус индастрис"
Ахах. Кто-то обосрался опять?
Baikal отрицательно наростил поставки процессоров!💪
https://www.youtube.com/watch?v=NeKINQwCTAs
И хорошо, главное чтоб неимеющие аналогов армы по лицензии не достались врагу. А артиллерия и с логарифмической линейкой справиться.
Ой, у вас насрано в штанах оказалось
Тайвань... это же китайцы?
Или не те китайцы?
Нам ведь другие китайцы "всё" сделают... Ведь сделают?
Великий лидер Си Цзиньпинь тоже нож спина но вернуть Тайвань скоро в родной гавань
Тайвань - это настоящие китайцы, которые не были оккупированы коммунистами.
Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь), либо просто Тайва́нь.
Являлась одним из основателей ООН и постоянным членом её Совета Безопасности.
А теперь это непризнанное государство.
Росссия 💪💪💪💪
Ой, а что с импортозамещением?
Байкал-пшшшш-пук.
Как понять слишком рискованно?
Шо там по новому ноутбуку для бизнеса со вкусом Байкала? Отложат в долгий ящик теперь тоже?
Представляю как в сбере рады на самом деле, раз им не придется пользоваться этим дерьмом
Да никто и не собирался им пользоваться в Сбере.