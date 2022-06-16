Компания, которая занималась производством чипов, отказалась заключать новые контракты — это повлияло и на ввоз уже произведённых процессоров.

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Фото Дмитрия Лебедева, «Коммерсантъ»

Российская компания «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров из-за проблем с размещением заказов на тайваньских производствах, выяснила газета «Коммерсантъ». По словам источников, фабрика TSMC отказалась заключать новые контракты, поэтому выпуск и продажу Baikal-S уже отменили.

Кроме того, в страну не ввозят уже произведённые партии процессоров Baikal-M — проблемы с доступом к производству делают поставки ненадёжными, а разрабатывать новые компьютеры с этим процессором слишком рискованно, поделился топ-менеджер одного из профильных российских предприятий.

Летом 2021 года «Байкал Электроникс» представила свои планы до 2025 года, куда входило производство нескольких видов чипов. До конца 2022 года планировалось выпустить 300 тысяч процессоров на тайваньской фабрике TSMC, а через три года увеличить показатель вдвое. Компании, вероятно, придётся отложить и производство следующего поколения Baikal-S2 — на него Минпромторг выделил более 5,5 миллиардов рублей в 2021 году.

Источники издания рассказали, что многие крупные российские компании, к примеру «Сбер», рассчитывали на отечественные процессоры в рамках политики импортозамещения. Теперь им, вероятнее всего, придётся вернуться к иностранным решениям, закупая «серую» продукцию.

Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезёнными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями. Максим Копосов директор компании «Промобит»