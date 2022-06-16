Они не успели перенести свои внутренние сайты, совместимые только с Internet Explorer.

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15 июня Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer. Пока в соцсетях иронично прощались с браузером, японские госучреждения и коммерческие организации запаниковали, поскольку до последней минуты не переходили на более современные браузеры, пишут Nikkei и Bloomberg.

Когда стало известно, что поддержку Internet Explorer прекратят, токийского разработчика ПО Computer Engineering & Consulting начали заваливать просьбами о помощи. В основном к ним обращаются правительственные учреждения, финансовые организации, производственные и логистические компании, которые работают на сайтах, совместимых только с Internet Explorer.

Исследование Keyman's Net показало, что большое количество организаций в Японии полагаются на Internet Explorer. Причем 49% респондентов заявили, что используют этот браузер для работы — для управления посещаемостью сотрудников, расчета расходов и других внутренних инструментов.

В некоторых случаях у компаний нет выбора, кроме как использовать Internet Explorer, из-за систем клиентов для обработки заказов. Более 20% организаций не знают, как перейти на другой браузер. Компании должны были перейти на современные браузеры ещё год назад, но так и не сделали этого.

«Японцы любят безопасность. Чем крупнее организация или правительство, тем более нерешительно они относятся к переездам. Самая большая проблема заключается в том, что, когда речь идет о правительственных сайтах, число поставщиков, которые могут внедрить такие большие системы, ограниченно», — рассказал Bloomberg профессор Университета Рицумейкан Тэцутаро Уэхара.