Прекращение работы Internet Explorer вызвало панику в японских компаниях. 49% организаций пользовались этим браузером Статьи редакции
Они не успели перенести свои внутренние сайты, совместимые только с Internet Explorer.
15 июня Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer. Пока в соцсетях иронично прощались с браузером, японские госучреждения и коммерческие организации запаниковали, поскольку до последней минуты не переходили на более современные браузеры, пишут Nikkei и Bloomberg.
Когда стало известно, что поддержку Internet Explorer прекратят, токийского разработчика ПО Computer Engineering & Consulting начали заваливать просьбами о помощи. В основном к ним обращаются правительственные учреждения, финансовые организации, производственные и логистические компании, которые работают на сайтах, совместимых только с Internet Explorer.
Исследование Keyman's Net показало, что большое количество организаций в Японии полагаются на Internet Explorer. Причем 49% респондентов заявили, что используют этот браузер для работы — для управления посещаемостью сотрудников, расчета расходов и других внутренних инструментов.
В некоторых случаях у компаний нет выбора, кроме как использовать Internet Explorer, из-за систем клиентов для обработки заказов. Более 20% организаций не знают, как перейти на другой браузер. Компании должны были перейти на современные браузеры ещё год назад, но так и не сделали этого.
«Японцы любят безопасность. Чем крупнее организация или правительство, тем более нерешительно они относятся к переездам. Самая большая проблема заключается в том, что, когда речь идет о правительственных сайтах, число поставщиков, которые могут внедрить такие большие системы, ограниченно», — рассказал Bloomberg профессор Университета Рицумейкан Тэцутаро Уэхара.
Microsoft перевёл пользователей Internet Explorer на Edge — браузер на Chromium, который совместим с расширениями Chrome и поддерживает большую часть тех же функций. Microsoft интегрировала режим Internet Explorer в Edge, который будет поддерживаться в течение дополнительного периода времени после 15 июня.
Вот вам и передовая страна в плане технологий
Япония в этом плане — палка о двух концах. То вперёд технологии, то какая-то жопа в банках особенно
"Лучше жопа в банках, чем банка в жопе" - народная японская поговорка
Ауф
Банка внутри, жопа снаружи
В банках везде технологии из 70х, к которым прикрутили современные погремушки. Там очень ограниченный набор поставщиков решений и все они под что-то вроде мейнфреймов. "Работает, не трогай".
Может и передовая но в очень узких направлениях. Население по большей части составляют пенсионеры, которые не очень разбираются в современных технологиях, даже в документах до сих используют личные печати вместо электронной подписи, а функция мгновенных платежей доступна лишь у нескольких банков.
Я слышал, что древние технологии в принципе пронизывают весь энтерпрайс-сегмент вне зависимости от страны, и их не торопятся менять, именно поэтому эти технологии так долго не выпиливают.
Там очень своеобразное "IT"
«На сайтах, совместимых только с Internet Explorer»
Это как развидеть?
Только с помощью Internet Explorer
Меня интересует техническая сторона вопроса. Сайты это набор технологий, которые почти везде работают одинаково, а IE это голый продукт, который умеет только базовое
В нём есть activex, на котором в середине 90-х все эти сервисы и написали.
У нас в компании то же самое
О! Ви изь японии, да?
Конитива харакири кавасаки аригато годзаимасу
Это как иностранец бы "VODKA BALALAIKA PUTIN MEDVED"
Субару манга миядзаки?
Субару манга мияздаки.
Ростелеком?
работало, зачем потрогали
Главное, чтобы факсы не запретили).
А то там документооборот встанет весь.
гевалт
Йцукенман - классная фамилия!
а важные данные хранят на флоппи дисках
Так Edge имеет совместимость с Internet explorer
Нет
Возможно, старый имел?
Они же его с тех пор перевели, вроде, на движок Хрома.
Он никогда не имел нормальной совместимости в энтерпрайзе
Хз, у нас копронативные порталы через эту хрень в Эдже открывают
https://docs.microsoft.com/en-us/deployedge/edge-ie-mode-site-list-manager
Пишу не из Японии, IE на месте, никуда не выпилился полностью. Все так же грустно плашкой снизу просит перейти на Edge.
Этот инвалид хрен куда от меня денется.
Кто видел лично как он выпиливается?…