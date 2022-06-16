Компания отправит разработку на МКС в 2023 году.

{"id":652916,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":652916,"gtm":null} 302 просмотров

Airbus

Airbus разработал первый 3D-принтер, подходящий для работы с металлом на МКС. Аппарат Metal3D может работать с металлами, которые плавятся при температуре до 1200 градусов по Цельсию, что позволит астронавтам печатать радиационные экраны и различные инструменты.

Это станет первым шагом компании в создании завода по производству орбитальных спутников. По планам Airbus, будущие версии 3D-принтера смогут создавать объекты с использованием лунного грунта, а также перерабатывать детали старых спутников.

В будущем производстве также задействуют роботов-манипуляторов, которые смогут строить друг друга на орбите — для этого Airbus собирается запускать в космос комплекты деталей. Роботов-манипуляторов также можно использовать для ремонта и дозаправки космических кораблей.

Поскольку в космосе достаточно места, можно будет строить более крупные конструкции, такие как огромные рефлекторы, позволяющие телекоммуникационным спутникам покрывать всю планету. заявление Airbus