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Технологии

Airbus создал 3D-принтер, который может строить спутники из мусора прямо в космосе Статьи редакции

Компания отправит разработку на МКС в 2023 году.

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Airbus

Airbus разработал первый 3D-принтер, подходящий для работы с металлом на МКС. Аппарат Metal3D может работать с металлами, которые плавятся при температуре до 1200 градусов по Цельсию, что позволит астронавтам печатать радиационные экраны и различные инструменты.

Это станет первым шагом компании в создании завода по производству орбитальных спутников. По планам Airbus, будущие версии 3D-принтера смогут создавать объекты с использованием лунного грунта, а также перерабатывать детали старых спутников.

В будущем производстве также задействуют роботов-манипуляторов, которые смогут строить друг друга на орбите — для этого Airbus собирается запускать в космос комплекты деталей. Роботов-манипуляторов также можно использовать для ремонта и дозаправки космических кораблей.

Поскольку в космосе достаточно места, можно будет строить более крупные конструкции, такие как огромные рефлекторы, позволяющие телекоммуникационным спутникам покрывать всю планету.

заявление Airbus

Производство спутников в космосе более экологично, поскольку требует меньше запусков ракет, загрязняющих окружающую среду. А сырьём для производства может стать космический мусор.

#airbus #космос #новости

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4 комментария
Существенный историк

Ха, у нас рогозин есть. Ог строил спутники из мусора до того, как это стало мейнстримом

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ZXC

Airbus придумал роскосмос, но с размещением на орбите?

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Natasha

Сбор мусора на орбите очень актуальная тема, поскольку Ракетные Войска Стратегического Назначения могут запускать на орбиту уничтожители спутников, ведро с болтами, которые создают по сути минное поле для спутниковой группировки Starlink. Но если Airbus сможет ловить такие снаряды и расчищать путь для ударно-разведывательных спутников Космического Флота США, то пока неизвестно как еще РВСН будут бороться за нерасширение НАТО ввысь.

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Йож Бойовый

Итак, смотрим презенталку и видим: графоуний, мегаобещания и тридэ принтер, приспособлений для печати мелочевки в невесомости.
Для печатания спутников из мусора не хватает таких милых и приятных мелочей как: поймать этот самый мусор, сделать лом, отсортировать, переплавить его в сырье, пригодное для принтера - и придумать что ж такого в спутнике можно и нужно печатать на тридэ металлом в огромных масштабах.

Небольшая ремарка: скорее всего, на видео чувак из отдела по разным инновационным инновациям в Эирбас. Кто помнит(или может случайно встречал в новостях) - в свое время там был такой персонаж как Пол Еременко, чей послужной список состоит из сомнительных распилооткатных мегапрожектов, которые закончились в лучшем случае ничем.

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