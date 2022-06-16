В нём описывается, как действия Маска и недавние обвинения в сексуальных домогательствах против него негативно сказываются на репутации SpaceX.

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Сотрудники SpaceX подготовили письмо руководству компании, осуждающее недавнее поведение генерального директора Илона Маска. Например, в апреле в твиттере Маск поделился изображением Билла Гейтса и смайликом беременного мужчины с подписью «на случай, если вам нужно быстро избавиться от стояка». В 2021 году гендиректор SpaceX также ответил на твит об аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin, сказав: «Не могу поднять его (на орбиту) , лол».

Поведение Илона в публичной сфере часто нас отвлекает и смущает, особенно в последние недели. Как наш генеральный директор и самый видный представитель, Илон считается лицом SpaceX — каждый твит, который отправляет Илон, де-факто является публичным заявлением компании. Крайне важно дать понять нашим командам и нашему потенциальному кадровому резерву, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию или наши ценности. письмо сотрудников SpaceX

В открытом письме также утверждается, что компания не соответствует своей часто заявляемой политике «Нет мудакам» и своей политике абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам. Далее в документе предлагаются три различных «пункта действий» для решения ситуации:

SpaceX должна «публично обратиться и осудить вредоносное поведение Илона в Твиттере»;

компания должна «возлагать на всех руководителей равную ответственность» за плохое поведение;

«чётко определить, что именно подразумевает политика SpaceX „без мудаков” и „нулевой терпимости“, и последовательно применять их»

