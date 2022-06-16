«Нам стыдно за Илона»: сотрудники SpaceX составили открытое письмо, осуждающее поведение Маска Статьи редакции
В нём описывается, как действия Маска и недавние обвинения в сексуальных домогательствах против него негативно сказываются на репутации SpaceX.
Сотрудники SpaceX подготовили письмо руководству компании, осуждающее недавнее поведение генерального директора Илона Маска. Например, в апреле в твиттере Маск поделился изображением Билла Гейтса и смайликом беременного мужчины с подписью «на случай, если вам нужно быстро избавиться от стояка». В 2021 году гендиректор SpaceX также ответил на твит об аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin, сказав: «Не могу поднять его (на орбиту) , лол».
В открытом письме также утверждается, что компания не соответствует своей часто заявляемой политике «Нет мудакам» и своей политике абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам. Далее в документе предлагаются три различных «пункта действий» для решения ситуации:
- SpaceX должна «публично обратиться и осудить вредоносное поведение Илона в Твиттере»;
- компания должна «возлагать на всех руководителей равную ответственность» за плохое поведение;
- «чётко определить, что именно подразумевает политика SpaceX „без мудаков” и „нулевой терпимости“, и последовательно применять их»
Письмо появилось почти через месяц после того, как Insider рассказал, что SpaceX выплатила бывшей бортпроводнице компании компенсацию в размере 250 тысяч долларов после того, как та обвинила Маска в сексуальных домогательствах. Маск отверг эти обвинения.
Покажите им Рогозина
SpaceX:
Ну, так увольняйтесь.
ну да . миллиардеру интересно домогаться. может себе с низкой отвественностью вызывать каждые полчаса новую. а ему домогаться интересно. поверили.
Тут дело в желании иметь власть над человеком, а не в желании поебаться.
Впрочем, без каких-либо доказательств или свидетелей верить действительно не стоит.
чтобы защититься, в будущем миллиардеры будут брать на работу всех как "личная проститутка & инжинер косм корабля по совместительству" . иначe этот бред не прекратить. И оставаться в одном помещении без камер тоже только с кем-то с такой профессией.
Тут дело в 100500 фейковых претензий от тупых пёзд, как в случае с Деппом. По итогам разбирательств это она его пиздила и насрала на кровать. А за распространение левых слухов — вообще наказывать надо.
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Иметь власть? - Купить задёшево на том же фейсбуке гарем филипинок и играть в евгенику.
как раз вовремя к массовому сокращению
Ебать они душнят
Илон, открой форточку
Нам за пугабе тоже стыдно
Давайте такое письмо составим на рогозина от имени всех хороших русских
@ Михаил Подивилов
Cancel-а не случится. Скриньте
Он на святое замахнулся. На право демократов и дипстейта формировать нужную им повестку.
Может выплыть и байденовская коррупция и махинации на выборах и просто альтернативная точка зрения
Такое не прощают
Как только Илон собрался принести свободу слова в Твиттер, как к нему пришли проверки от госорганов и он резко стал насильником.
Бывают же такие совпадения.
А можно разделять позицию человека с позицией компании?
сколько человек подписалось?
Охуели что-ли??? Илон топ
Как и в прошлой новости, 20 человек из 3000 (только тут 12000)?
"Поведение Илона в публичной сфере часто нас отвлекает и смущает, особенно в последние недели" — нехуй по соцсетям висеть, ленивые пидоры!
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"Крайне важно дать понять нашим командам и нашему потенциальному кадровому резерву, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию или наши ценности." — он и есть ваша компания. Без этого эксцентричного управляющего вообще нихуя не было бы. И на нём одном всё как раз и держится. Пробивной полупокер с лаве.
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"компания не соответствует своей часто заявляемой политике «Нет мудакам» и своей политике абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам" - доказательств и решения суда по домогательствам нет. Значит — выгнать мудаёбов, тащащих слухи в публичную плоскость. Вопрос закрыт.