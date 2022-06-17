Корабль Тесея в мире ИИ: нейросеть DALL-E полностью «перерисовала» классические картины, сохранив стиль художников Статьи редакции
От оригиналов фактически ничего не осталось, но первоисточники всё равно с лёгкостью угадываются.
Блогер Денис Ширяев и автор канала «Нейросети и Блендер» продолжают экспериментировать с нейросетью DALL-E 2, которая генерирует картинки по описанию или референсам. В начале июня они показали, как алгоритм может «дорисовывать» классические картины, а теперь «перерисовали» оригиналы целиком.
Для этого авторы взяли десять работ, которые уже обрабатывали с помощью нейросети — тогда DALL-E не изменяла, а только «расширяла» оригиналы. Сохраняя стиль художников и логику картины, искусственный интеллект увеличивал полотна и добавлял на них новые декорации, объекты и даже персонажей.
Теперь из «расширенных версий» картин вырезали оригинальные фрагменты, а нейросеть «дорисовала» пробелы в собственных работах. Получилось, что DALL-E в два этапа сгенерировала уникальную картину, в которой не осталось ничего от настоящих художников, при этом сохранился стиль и сюжет. Это похоже на автоматический перевод текста с одного языка на другой и обратно, а самим авторам проекта это напомнило парадокс Тесея.
Девушка с жемчужной серёжкой (Ян Вермеер)
Оригинал
Перерисованная версия
Мона Лиза (Леонардо да Винчи)
Оригинал
Перерисованная версия
Царевна-Лебедь (Михаил Врубель)
Оригинал
Перерисованная версия
Розовые горы (Николай Рерих)
Оригинал
Перерисованная версия
Утро в сосновом лесу (Шишкин и Савицкий)
Оригинал
Перерисованная версия
Девочка с персиками (Валентин Серов)
Оригинал
Перерисованная версия
Девятый вал (Иван Айвазовский)
Оригинал
Перерисованная версия
Бурлаки на Волге (Илья Репин)
Оригинал
Перерисованная версия
Христос Пантократор из Синайского монастыря (старейшая икона в мире)
Оригинал
Перерисованная версия
Слава Украине!
— Вийшов Айвазовченко! — Йой, най буде.
А с рукой у девушки с серёжкой по-прежнему проблема.
А ВЫ ПОМНИТЕ ТАКОГО?
найс
Че-то херня какая-то у нейросети получается.
Скайнет ещё ближе