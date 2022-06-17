{"id":2125,"url":"\/distributions\/2125\/click?bit=1&hash=89238676801d5d52609e0cf7b95f56bd163e3f1f2be52e7a643a121b966f9157","title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0435? \u041e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u043c \u0432 \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0442\u0435\u0441\u0442\u0435","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438","imageUuid":"bd03226a-78e0-5dec-98aa-32a959bc2943","isPaidAndBannersEnabled":false}
Технологии

Корабль Тесея в мире ИИ: нейросеть DALL-E полностью «перерисовала» классические картины, сохранив стиль художников Статьи редакции

От оригиналов фактически ничего не осталось, но первоисточники всё равно с лёгкостью угадываются.

134 просмотров
Апофеоз Войны (Василий Верещагин)

Блогер Денис Ширяев и автор канала «Нейросети и Блендер» продолжают экспериментировать с нейросетью DALL-E 2, которая генерирует картинки по описанию или референсам. В начале июня они показали, как алгоритм может «дорисовывать» классические картины, а теперь «перерисовали» оригиналы целиком.

Технологии
DTF
Нейросеть DALL-E 2 «дорисовала» классические картины. У Моны Лизы появились ноги Статьи редакции

А у «Девушки с жемчужной серёжкой» и вовсе целая комната.

Для этого авторы взяли десять работ, которые уже обрабатывали с помощью нейросети — тогда DALL-E не изменяла, а только «расширяла» оригиналы. Сохраняя стиль художников и логику картины, искусственный интеллект увеличивал полотна и добавлял на них новые декорации, объекты и даже персонажей.

Теперь из «расширенных версий» картин вырезали оригинальные фрагменты, а нейросеть «дорисовала» пробелы в собственных работах. Получилось, что DALL-E в два этапа сгенерировала уникальную картину, в которой не осталось ничего от настоящих художников, при этом сохранился стиль и сюжет. Это похоже на автоматический перевод текста с одного языка на другой и обратно, а самим авторам проекта это напомнило парадокс Тесея.

Девушка с жемчужной серёжкой (Ян Вермеер)

Оригинал

Перерисованная версия

Мона Лиза (Леонардо да Винчи)

Оригинал

Перерисованная версия

Царевна-Лебедь (Михаил Врубель)

Оригинал

Перерисованная версия

Розовые горы (Николай Рерих)

Оригинал

Перерисованная версия

Утро в сосновом лесу (Шишкин и Савицкий)

Оригинал

Перерисованная версия

Девочка с персиками (Валентин Серов)

Оригинал

Перерисованная версия

Девятый вал (Иван Айвазовский)

Оригинал

Перерисованная версия

Бурлаки на Волге (Илья Репин)

Оригинал

Перерисованная версия

Христос Пантократор из Синайского монастыря (старейшая икона в мире)

Оригинал

Перерисованная версия

#нейросети #dalle2 #openai

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Написать комментарий...
Простой украинец

Слава Украине!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

— Вийшов Айвазовченко! — Йой, най буде.

Ответить
Развернуть ветку
Простой украинец

А с рукой у девушки с серёжкой по-прежнему проблема.

Ответить
Развернуть ветку
Trident Force
Блогер Денис Ширяев

А ВЫ ПОМНИТЕ ТАКОГО?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Kochetkov

найс

Ответить
Развернуть ветку
Nick Nick

Че-то херня какая-то у нейросети получается.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Кузминкин

Скайнет ещё ближе

Ответить
Развернуть ветку
Musca
BBC Russian - Общество - Бабушка…
Испанская пенсионерка попыталась самостоятельно отреставрировать фреску XIX века - одну из главных…
www.bbc.com
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
null