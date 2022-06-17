От оригиналов фактически ничего не осталось, но первоисточники всё равно с лёгкостью угадываются.

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Апофеоз Войны (Василий Верещагин)

Блогер Денис Ширяев и автор канала «Нейросети и Блендер» продолжают экспериментировать с нейросетью DALL-E 2, которая генерирует картинки по описанию или референсам. В начале июня они показали, как алгоритм может «дорисовывать» классические картины, а теперь «перерисовали» оригиналы целиком.

Для этого авторы взяли десять работ, которые уже обрабатывали с помощью нейросети — тогда DALL-E не изменяла, а только «расширяла» оригиналы. Сохраняя стиль художников и логику картины, искусственный интеллект увеличивал полотна и добавлял на них новые декорации, объекты и даже персонажей.

Теперь из «расширенных версий» картин вырезали оригинальные фрагменты, а нейросеть «дорисовала» пробелы в собственных работах. Получилось, что DALL-E в два этапа сгенерировала уникальную картину, в которой не осталось ничего от настоящих художников, при этом сохранился стиль и сюжет. Это похоже на автоматический перевод текста с одного языка на другой и обратно, а самим авторам проекта это напомнило парадокс Тесея.

Девушка с жемчужной серёжкой (Ян Вермеер)

Оригинал

Перерисованная версия

Мона Лиза (Леонардо да Винчи)

Оригинал

Перерисованная версия

Царевна-Лебедь (Михаил Врубель)

Оригинал

Перерисованная версия

Розовые горы (Николай Рерих)

Оригинал

Перерисованная версия

Утро в сосновом лесу (Шишкин и Савицкий)

Оригинал

Перерисованная версия

Девочка с персиками (Валентин Серов)

Оригинал

Перерисованная версия

Девятый вал (Иван Айвазовский)

Оригинал

Перерисованная версия

Бурлаки на Волге (Илья Репин)

Оригинал

Перерисованная версия

Христос Пантократор из Синайского монастыря (старейшая икона в мире)

Оригинал